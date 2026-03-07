Skoðun

Um á­kvörðun Kjartans og Mörtu

Þórir Garðarsson skrifar

Það verður eftirsjá af Kjartani Magnússyni og Mörtu Guðjónsdóttur í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins. Þau hafa starfað lengi fyrir flokkinn og unnið ötullega að borgarmálum í þágu íbúa Reykjavíkur. Eðlilegt er að þau hafi viljað halda áfram á þeim vettvangi.

Fyrir kjörnefnd Sjálfstæðiflokksins í Reykjavík lágu skýr skilaboð um að veruleg endurnýjun þyrfti að eiga sér stað á framboðslistanum. Niðurstaðan er sú að í fyrstu tólf sætum eru átta nýir frambjóðendur.

Sumum í grasrót flokksins finnst sú endurnýjun ganga of langt, á meðan aðrir hefðu viljað ganga enn lengra. En þetta var niðurstaðan og hún var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta fulltrúaráðsins flokksins, aðeins tveir voru á móti.

Andstaðan við Borgarlínuna er stefna flokksins

Það er miður að sjá Kjartan og Mörtu yfirgefa flokkinn frekar en þiggja sæti í baklandi hans. En ég tel mig vita að ákvörðun kjörnefndar snerist ekki um andstöðu þeirra við Borgarlínuna. Sú andstaða er í raun stefna Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Á Reykjavíkurþingi flokksins í nóvember síðastliðnum kom grasrót flokksins saman og lagði línurnar fyrir komandi borgarstjórnarkosningarnar. Þar var einróma samþykkt að hafna Borgarlínunni og jafnframt gerð krafa um að samgöngusáttmálinn yrði endurskoðaður. Í framhaldi af því var auglýst eftir frambjóðendum á lista flokksins. Ljóst er að þau sem sæktust eftir sæti á listanum voru tilbúin að vinna að þeirri stefnu sem grasrót flokksins hafði samþykkt.

Ég óska þeim Kjartani og Mörtu velfarnaðar á nýjum vettvangi hjá Miðflokknum. Þar munu þau hitta fyrir margt gott fólk sem, líkt og Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík, hefur lýst skýrri andstöðu við Borgarlínuna.

Höfundur er stjórnarmaður í Félagi Sjálfstæðismanna í Grafarvogi

Þórir Garðarsson Sjálfstæðisflokkurinn

