Um ákvörðun Kjartans og Mörtu Þórir Garðarsson skrifar 7. mars 2026 14:02 Það verður eftirsjá af Kjartani Magnússyni og Mörtu Guðjónsdóttur í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins. Þau hafa starfað lengi fyrir flokkinn og unnið ötullega að borgarmálum í þágu íbúa Reykjavíkur. Eðlilegt er að þau hafi viljað halda áfram á þeim vettvangi. Fyrir kjörnefnd Sjálfstæðiflokksins í Reykjavík lágu skýr skilaboð um að veruleg endurnýjun þyrfti að eiga sér stað á framboðslistanum. Niðurstaðan er sú að í fyrstu tólf sætum eru átta nýir frambjóðendur. Sumum í grasrót flokksins finnst sú endurnýjun ganga of langt, á meðan aðrir hefðu viljað ganga enn lengra. En þetta var niðurstaðan og hún var samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta fulltrúaráðsins flokksins, aðeins tveir voru á móti. Andstaðan við Borgarlínuna er stefna flokksins Það er miður að sjá Kjartan og Mörtu yfirgefa flokkinn frekar en þiggja sæti í baklandi hans. En ég tel mig vita að ákvörðun kjörnefndar snerist ekki um andstöðu þeirra við Borgarlínuna. Sú andstaða er í raun stefna Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Á Reykjavíkurþingi flokksins í nóvember síðastliðnum kom grasrót flokksins saman og lagði línurnar fyrir komandi borgarstjórnarkosningarnar. Þar var einróma samþykkt að hafna Borgarlínunni og jafnframt gerð krafa um að samgöngusáttmálinn yrði endurskoðaður. Í framhaldi af því var auglýst eftir frambjóðendum á lista flokksins. Ljóst er að þau sem sæktust eftir sæti á listanum voru tilbúin að vinna að þeirri stefnu sem grasrót flokksins hafði samþykkt. Ég óska þeim Kjartani og Mörtu velfarnaðar á nýjum vettvangi hjá Miðflokknum. Þar munu þau hitta fyrir margt gott fólk sem, líkt og Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík, hefur lýst skýrri andstöðu við Borgarlínuna. Höfundur er stjórnarmaður í Félagi Sjálfstæðismanna í Grafarvogi Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein