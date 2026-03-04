Skoðun

Hundruð milljóna frá ís­lenskum skatt­greiðendum til heil­brigðisþjónustu er­lendis

Diljá Mist Einarsdóttir skrifar

Nýlega barst mér svar við fyrirspurn á Alþingi til heilbrigðisráðherra um efnaskiptaaðgerðir. Þar er að finna ýmsar áhugaverðar upplýsingar um fjölda aðgerða sem hafa verið framkvæmdar erlendis á sjúkratryggðum einstaklingum sl. ár, og hafa verið niðurgreiddar af Sjúkratryggingum Íslands – niðurgreiddar af íslenskum skattgreiðendum. Niðurgreiðslan nemur hundruðum milljóna á ári – slagar í milljarð frá árinu 2022. Hundruð milljóna frá íslenskum skattgreiðendum til heilbrigðisþjónustu erlendis, bara vegna efnaskiptaaðgerða.

Ég spurði ráðherrann því að því hvort sjúklingunum gæfist kostur á niðurgreiddri efnaskiptaaðgerð hjá innlendum aðilum með sömu skilyrðum og greinilega gilda fyrir aðgerðir erlendis. Svar ráðherrans var afdráttarlaust: Sjúkratryggðir sjúklingar geta ekki gengist undir efnaskiptaaðgerðir hjá sjálfstætt starfandi innlendum læknum.

Hvernig má þetta vera? Hvernig réttlæta stjórnmálamenn þessa framkvæmd, þessa furðu meðferð á skattfé almennings? Bæði gagnvart sjúklingum, gagnvart læknum hér á landi og gagnvart þeim sem borga: skattgreiðendum.

Ég hef sagt það áður og segi það aftur að íslenskir vinstrimenn, eins og heilbrigðisráðherra er, eru fastir í fordómum og gamaldags kreddum þegar kemur að heilbrigðismálum. Það er ótrúlegt að þeim skuli líða betur að millifæra fé íslenskra skattgreiðenda til erlendra heilbrigðisþjónustuaðila, fremur en til innlendra aðila; til innlendra lækna.

Ég mun fylgja þessu eftir hér á Alþingi, en hvet fjölmiðla sömuleiðis til að taka þetta til skoðunar. Það hlýtur fleirum en mér að blöskra þessi mismunum og þessi óskiljanlega meðferð á skattfé.

Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins.

Diljá Mist Einarsdóttir Sjálfstæðisflokkurinn Heilbrigðismál

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið