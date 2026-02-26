Skoðun

Græna gímaldið: Minnis­varði um glötuð tæki­færi

Davíð Bergmann skrifar

Við erum föst í hörmungarhyggju og sjáum ekki lengur sóknarfærin sem blasa við. Hrópandi dæmi um þetta er Græna gímaldið í Breiðholti – risavaxið ferlíki sem stendur þar sem framtíð unga fólksins okkar gæti blómstrað.

Raunveruleg neyð í menntakerfinu

Á meðan við störum á gímaldið hlaðast upp staðreyndir sem við kjósum að hunsa:

  • Skólaforðun: 1.000 börn eru utan skóla samkvæmt nýjustu gögnum.
  • Óvirkni: 3.000 ungmenni (16–24 ára) eru hvorki í námi né vinnu, bara á höfuðborgarsvæðinu.
  • Frávísanir: 1.000 nemendum er vísað frá iðnnámi árlega vegna plássleysis, þrátt fyrir öskrandi skort á iðnmenntuðu fólki.
  • Gæðaskortur: Er hugsanlegt að mygla í nýbyggingum sé bein afleiðing þess að við menntum ekki okkar eigið fólk heldur treystum á innflutt vinnuafl án réttrar þekkingar?
  • Sónunin: Hvað hefði getað verið?

Í stað þessarar byggingar sem er í óþökk íbúa fyrir utan það hvað hún er ferlega ljót hefði risið skólaúrræði þarna í sátt við íbúa á svæðinu sem hefði verið iðandi mannlíf. Svæðið er miðsvæðis, í alfaraleið með frábærum strætósamgöngum og íþróttamannvirkjum í næsta nágrenni.

Í stað gímaldsins gæti risið:

  • Fjölsmiðja og listaskóli: Miðstöð sköpunar fyrir unga fólkið. Iðnskólabrú: Millistig sem grípur þá sem komast ekki að annars staðar.
  • Sjálfbært námssamfélag: Björt og opin bygging sem skyggir á engan, þar sem ræktun og verkleg færni ganga hönd í hönd. Þarna væri líka hægt að vera með listgreinar af öllu tagi, hvort sem það er leikmyndagerð eða leiklist. Möguleikarnir eru endalausir og það eina sem þarf að er að hugsa út fyrir græna gímaldið „KASSANN“.

„Við þurfum að hætta „innsoginu“ yfir fréttum af vandamálum og fara að byggja upp lausnir. Græna gímaldið er tákn um það þegar við hugsum ekki út fyrir kassann.“

Myndin er unnin af gervigreind.

Við eigum að byggja upp framtíðina þar sem tækifærin eru mest en ekki fórna dýrmætum lóðum undir mannvirki sem gefa samfélaginu ekkert til baka í formi mannauðs. Þetta mun þar að auki borga sig upp samfélagslega margfald.

Höfundur er starfsmaður Fjölsmiðjunnar, áhugamaður um betra samfélag, og Miðflokksmaður

Davíð Bergmann

