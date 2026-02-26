Hvoru megin ætlar þú að sitja?

Það fyrsta sem ég heyrði þegar ég mætti á leik FH og Hauka á dögunum var hvoru megin ég ætlaði að sitja. Spurningin kom aftur og aftur, sögð með brosi, stundum með smá kímni en alltaf með sömu undirliggjandi merkingu, nú þarf að velja. Ég skil þessa tilfinningu. Íþróttir snúast um ástríðu. Þær kveikja með okkur samkennd, stolt, spennu, stundum pirring en umfram allt gleði og ánægju.
En íþróttir eru líka eitthvað svo miklu stærra en leikurinn sjálfur. Þær eru eitt sterkasta aflið í uppeldi og félagsmótun. Í íþróttum lærir fólk að mæta á réttum tíma, standa með liðinu sínu, taka ábyrgð, vinna með öðrum, takast á við mótlæti og halda áfram. Fyrir börn og ungmenni getur þetta verið lykillinn að sjálfstrausti. Fyrir fullorðna snúast íþróttir fyrst og fremst um heilsu og samfélag, það að tilheyra. Fyrir Hafnarfjörð í heild eru íþróttir og tómstundir eitt af því sem bindur okkur saman, hafnfirska hjartað slær hraðar og við erum að rifna úr stolti yfir okkar frábæra íþróttafólki.
Hér í bæ er eru fjölmörg íþróttafélög. Jafn fjölbreytt og þau eru mörg. Það er eitthvað við það að sjá ólíkar greinar blómstra hlið við hlið sem segir manni að samfélagið sé heilbrigt. Sumir finna sig á bretti, aðrir í sal, með bolta, með spaða í hönd, í golfi, í sundi, í dansi, á braut, á hesti eða við markið og svona mætti lengi telja. Allt skiptir þetta máli, ekki bara fyrir þá sem keppa heldur líka fyrir foreldra, sjálfboðaliða, þjálfara og alla þá sem mæta og skapa stemningu.
Ég er bæjarstjóri allra Hafnfirðinga, í öllum félögum. Félögin eru ólík, saga þeirra ólík og þarfirnar oft mismunandi en virðingin og stuðningurinn á að vera jafnskýr.
Það sem hefur verið leiðarljós mitt í starfi er að mæta fólki og hópum af sanngirni, vera lausnamiðaður og halda alltaf fókus á því sem skiptir mestu en það eru börnin okkar, ungmennin, fjölskyldurnar og samfélagið sem við erum að rækta til framtíðar. Þegar við styrkjum íþrótta- og tómstundastarf þá fjárfestum við í fólki, forvörnum, heilsu, lífsgæðum og samheldni.
Þess vegna er svarið við spurningunni, hvoru megin ég ætli að sitja, í raun einfalt. Ég styð hafnfirsk félög alla leið. Ég vill að öll félögin standi sig vel hvort sem það eru þau sem eru á stóra sviðinu eða þau sem vinna sín afrek fyrir framan færri áhorfendur og á minna sviði. Hafnarfjörður er íþróttabær, við höfum eflt það síðustu ár og ætlum að halda því áfram næstu árin. Það er metnaður sem ég stend með vegna þess að þegar íþrótta- og tómstundalífið dafnar þá dafnar Hafnarfjörður.
Höfundur er bæjarstjóri Hafnarfjarðar.
