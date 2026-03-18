Sá er vinur sem í raun reynist

Það hefur lengi verið okkur Íslendingum í blóð borið að koma samborgurum okkar til hjálpar þegar mikið liggur við, jafnvel þannig að gömul illindi voru lögð til hliðar. Saga okkar ber þess fjölmörg vitni að þegar vá steðjar að, stöndum við saman, því lífið í þessu landi hefur frá upphafi byggst á samstöðu og gagnkvæmu trausti.
Síðustu níutíu og átta ár hafa Íslendingar treyst á björgunarsveitir að koma til aðstoðar þegar mikið liggur við.
Félagar í Slysavarnafélaginu Landsbjörg finna vel fyrir því trausti og það er svo sannarlega gagnkvæmt. Björgunarsveitir Slysavarnafélagsins Landsbjargar væru ekki til ef ekki væri fyrir þinn stuðning. Björgunarsveitirnar eru jú þverskurður samfélagsins og lifandi dæmi um það hvernig fólk í þessu landi tekur höndum saman þegar á reynir.
Það hefur lengi verið tilfinning okkar félaga í Slysavarnafélaginu Landsbjörg að landsmenn treysti okkur vel og þeir sýna það svo sannarlega í verki með reglulegum stuðningi. Við finnum hlýju og væntumþykkju í hverju klappi á öxl, í hverju þakklætisorði sem við fáum frá fólki sem nýtur okkar þjónustu og í hverri söfnun, þegar við óskum aðstoðar. Þar reynast svo sannarlega vinir í raun.
Það er okkur því einstakt ánægjuefni að sjá svart á hvítu í nýlegri könnun Gallup hve mikið traust landsmenn bera til hinna ýmsu stofnana, að þar segjast 98% íslendinga bera mikið traust til björgunarsveitanna sinna. Slík niðurstaða fyllir okkur bæði stolti og auðmýkt. Traust er ekki sjálfgefið, það er áunnið með starfi, ábyrgð og þeirri einföldu staðreynd að vera til staðar þegar mest á reynir.
Það er auðvelt að verða orða vant við slíkar aðstæður, en eitt er víst. Við getum ekki annað sagt en takk kæru Íslendingar! Við erum svo sannarlega til fyrir ykkur, en ekki síður fyrir tilstilli ykkar, þess stuðnings, trausts og samstöðu sem samfélagið sýnir okkur.
Þannig hefur þetta verið í nærri heila öld og verður vonandi til framtíðar. Þegar mikið liggur við, þá stöndum við saman.
Höfundur er formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar
Inga María Ólafsdóttir skrifar
Drífa Snædal skrifar
Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Eiríkur Björn Björgvinsson skrifar
Ó. Ingi Tómasson skrifar
Sigrún Brynjarsdóttir skrifar
Þuríður Harpa Sigurðardóttir skrifar
Tinna Stefánsdóttir skrifar
Anna Lind Fells skrifar
Breki Atlason skrifar
Þórhildur Davíðsdóttir Söebech skrifar
Íris Róbertsdóttir,Kristinn Jónasson,Björn Ingimarsson,Björg Ágústsdóttir,Gerður Björk Sveinsdóttir skrifar
Örn Karlsson skrifar
Huld Hafliðadóttir skrifar
Svanborg Sigmarsdóttir skrifar
Einar Bárðarson skrifar
Guðröður Atli Jónsson skrifar
Unnar Þór Sæmundsson skrifar
Steinunn Bergmann skrifar
Maximilian Conrad skrifar
Jens Garðar Helgason skrifar
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar
Hrefna Sigurjónsdóttir skrifar
Árni Rúnar Þorvaldsson skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
skrifar
Kolfinna Þórisdóttir skrifar
Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar
Jón Gunnarsson skrifar