Menntaverðlaun atvinnulífsins voru afhent nýverið við hátíðlega athöfn. Slík augnablik eru mikilvæg, ekki eingöngu fyrir þau fyrirtæki sem hljóta viðurkenningu, heldur fyrir atvinnulífið í heild sinni. Þau minna okkur á að raunverulegur árangur byggist ekki eingöngu á fjárhagslegum mælikvörðum heldur á þeirri þekkingu, hæfni og menningu sem byggð er upp innan fyrirtækja.
Framúrskarandi fyrirtæki
Það fyrirtæki sem hlaut verðlaunin í ár, og annað af þeim tveimur sem voru tilnefnd, nefni ég sérstaklega vegna þess að ég þekki vel til þeirra. Þau hafa um árabil sótt í fræðslusjóðinn og verið í reglulegu samtali um uppbyggingu starfsmenntunar, til að mynda hvaða leiðir eru færar hverju sinni þegar kemur að fjármögnun. Í gegnum samtöl, gott samtarf og fjölda umsókna hef ég fengið góða og marktæka innsýn í það hvernig þau vinna markvisst, með skýra sýn og raunverulegan vilja til að byggja upp hæfni alls starfsfólks. Ég veit að þriðja fyrirtækið stendur þeim jafnfætis hvað þetta varðar, enda aðeins þau sem skara fram úr hljóta tilnefningu dómnefndar til verðlaunanna.
Fræðsla fyrir alla, jafnræði og breidd
Það sem einkennir þessi fyrirtæki er að fræðslan sem fram fer nær til alls starfsfólks, frá almennum starfsmönnum til stjórnenda, að millistjórnendum og sérfræðingum meðtöldum. Þar er ekki um að ræða tilviljunarkennd átaksverkefni fyrir fáa eða eftirá viðbragð við uppákomum, heldur markvissa og skýra uppbyggingu sem styrkir heildina. Slík nálgun skapar jafnvægi, eykur þátttöku og stuðlar að sameiginlegri ábyrgð á árangri.
Stefna, greining og mælingar sem grunnur árangurs
Fyrirtækin hafa sett sér fræðslu-, starfsmennta- eða menntastefnu og leggja áherslu á þarfagreiningar áður en lagt er af stað. Þau draga upp fræðsluáætlanir á grundvelli þarfagreininga, skilgreina markmið og beita mælikvörðum til að meta árangur. Það sem er mælt, því er hægt að stýra. Þessi faglega nálgun tryggir að fjármunir og tími nýtist sem best og að fræðslan skili raunverulegu virði, bæði fyrir starfsfólk og rekstur. Starfsþróun verður og er leiðarstefið.
Starfsmenntun sem fjárfesting til framtíðar
Þetta höfum við ítrekað lagt áherslu á í samtali við atvinnulífið, að góð starfsmenntun byggist á stefnu, greiningu, áætlun og mælingu. Að hún sé fjárfesting sem styður við stefnu fyrirtækis og eflir samkeppnishæfni til lengri tíma. Þegar þessi þættir fara saman verður til menning þar sem nám og þróun eru eðlilegur hluti starfsins, ekki viðbót við það.
Í síbreytilegu umhverfi, þar sem tæknibreytingar og auknar kröfur kalla á nýja hæfni, er þessi nálgun ekki lengur valkostur heldur nauðsyn. Fyrirtæki sem taka starfsmenntun alvarlega eru betur í stakk búin til að takast á við breytingar, laða að sér hæft starfsfólk og halda því, og verkefnum morgundagsins verður mætt af þekkingu, færni og hæfni.
Fyrirmyndir með skýra sýn
Menntaverðlaun atvinnulífsins varpa ljósi á fyrirmyndir sem hafa tileinkað sér þessa sýn. Þau sýna að með markvissri vinnu, skýrri stefnu og stuðning er hægt að byggja upp öflugt lærdómssamfélag innan fyrirtækja. Það er fagnaðarefni og jafnframt hvatning til annarra um að stíga sömu skref.
Til hamingju öll með verðskuldaðar viðurkenningar.
Höfundur er framkvæmdastjóri Starfsafls fræðslusjóðs.
