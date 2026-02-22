Laugardalslaug hefur frá opnun, árið 1968, verið stærsta, fallegasta og vinsælasta sundlaug landsins sem laðar að sér tugi þúsunda gesta árlega, innlenda sem erlenda. Laugardalslaug er ekki bara sundlaug, hún er íþrótta- og almenningsmannvirki sem tengist heilsuræktarstöðinni World Class Laugum og saman mynda þessi tvö fyrirtæki heilsueflingarmiðstöð á heimsmælikvarða.
Laugardalslaug er ekki bara fallegasta sundlaug Reykjavíkur, hún er með þeim fallegri í heiminum. Vandfundin er almenningslaug í þessum gæðaflokki.
Allt viðhald á þessari laug ætti að vera í forgangi hjá þeim sem hana eiga og reka.
Þessi sundlaug er og á að vera stolt Reykjavíkur. Fjöldi erlendra ferðamanna sækir laugina heim árlega og á erlendum netsíðum er mælt er með henni sem einum markverðasta stað innan höfuðborgarinnar til að heimsækja. Með réttu ætti Laugardalslaug að vera á Heimsminjaskrá. Friðuð!
Laugardalslaug stendur á heilögum stað. Þeim stað sem sagt er að Ingólfur Arnarson hafi séð reyk stíga upp og því nefndi hann landið Reykjavík. Reykvískara gerist það ekki. Og enn stígur reykurinn Ingólfi, föður Reykjavíkur, til ævarandi minningar.
Undirritaðir mæta í þessa laug daglega og það virkilega svíður að sjá í hvað stefnir. Við í Okkar Borg stígum hér fram til að berjast fyrir björgun Laugardalslaugar.
Í mörg undangengin ár hefur það verið deginum ljósara að lykilinnviðir laugarinnar eru í alvarlegu ástandi og brýnt sé að ráðast í umfangsmiklar endurbætur á stúku, laugarkeri, lagnakerfi og búningsklefum auk annarra þátta. Sérfræðiskýrslur sýna að mannvirkið er komið að fótum fram vegna vanrækslu og skorts á reglulegu viðhaldi.
Nýjustu ástandsskýrslur um stúkuna við Laugardalslaug draga upp kolsvarta mynd. Í skýrslu sem lögð var fyrir borgarráð í júní 2024 kemur fram að sýnilegar skemmdir séu víða í burðarvirki, þar má telja sprungur í steypu, raka- og frostskemmdir sem og ryðskemmdir í burðarstáli.
Sérfræðingar telja að umfang eyðileggingarinnar sé slíkt að ekki verði hægt að gera við stúkuna og hún sé því óviðgerðarhæf, sem sagt ónýt! Þó er tekið fram að hún muni ekki hrynja „að svo stöddu“, en engu að síður gæti þurft að loka henni vegna hættu á frekari niðurbroti og hugsanlegri hættu af völdum jarðskjálfta.
Greinilegt er að Reykjavíkurborg hefur sofið á verðinum þegar kemur að viðhaldi þessa sögulega mannvirkis, eða að viljandi sé verið að láta hana grotna niður.
Ástand laugarkersins hefur einnig verið til skoðunar eftir tvær lokanir síðustu ára og þar er vitað um aðkallandi ágalla. Árið 2023 þurfti að loka lauginni í þrjár vikur vegna óvæntra skemmda sem uppgötvuðust þegar hún var tæmd. Þá kom í ljós að botn og burðarvirki laugarinnar voru í verra ástandi en búist var við.
Árið 2024 var laugin tæmd á ný, að þessu sinni í tvær vikur, til að halda viðgerðum áfram því skemmdir voru umfangsmeiri en gert var ráð fyrir.
Beinar upplýsingar um ástand pípulagna í Laugardalslaug eru ekki auðfundnar en gestir, sem og undirritaðir, sjá tíðar lokanir á heitum pottum, finna fyrir flökti á hitastigi í sturtum og stundum algjört hitavatnsleysi. Þetta bendir til þess að pípulagnir og hitastýringar laugarinnar séu komnar til ára sinna og þarfnist endurnýjunar.
Á öllum sviðum hefur viðhaldi Laugardalslaugar verið vanrækt. Í skýrslu sérfræðinga um stúkuna kemur fram að viðhaldi hafi „lítið verið sinnt“ undanfarin ár, nema hvað varðar brýnustu aðgerðir vegna vatnsleka.
Sama mynstur má sjá í viðhaldi laugarinnar sjálfrar – þar sem umfang viðgerða jókst við hverja lokun, og viðhald sem átti að klárast á einni viku þurfti þrefaldan þann tíma.
Búningsklefar laugarinnar eru einnig farnir að láta á sjá og þegar þessi orð eru rituð er fjöldi skápa ónothæfir vegna bilaðra læsinga sem ekki eru lagaðar.
Laugardalslaug er í niðurníðslu sem krefst tafarlausrar endurnýjunar. Laugardalslaug er ekki aðeins mikilvæg sem sundlaug – hún er hjarta Reykjavíkur, stoðkerfi íþróttamenningar, sál samfélags og sögulegur landnámsstaður. En samkvæmt opinberum skýrslum og fréttum er ástand hennar orðið óboðlegt og þeim til skammar sem ábyrgð bera á hennar viðhaldi og velferð.
Sé ekkert aðhafst má búast við frekari skemmdum, lengri lokunum og aukinni hættu bæði fyrir gesti og starfsfólk.
Það er ljóst að Laugardalslaug þarfnast heildarendurnýjunar ef hún á áfram að gegna hlutverki sínu sem helsta heilsueflingar- og samfélagsmiðstöð Reykjavíkurborgar.
Vandinn er ljós en ekkert er að gert. Þetta verkefni þarf að hefjast STARX!
Okkar Borg – Okkar framtíð
Höfundar skipa efstu þrjú sætin framboðslista Okkar Borg í komandi borgarstjórnarkosningum þann 16. maí nk.
Helga Þórðardóttir skrifar
Sigfús Aðalsteinsson ,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson skrifar
Gunnar Einarsson skrifar
Böðvar Stefánsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Bjarni Karlsson skrifar
Björn Brynjúlfur Björnsson skrifar
Magnús Þór Jónsson skrifar
Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar
Steingrímur Gunnarsson skrifar
Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Huginn Þór Grétarsson skrifar
Kolbrún Halldórsdóttir skrifar
skrifar
Finnbjörn A. Hermannsson skrifar
Inga Gunnlaugsdóttir skrifar
Steinþór Pálsson skrifar
Svava Arnardóttir skrifar
Bjarki Gunnarsson skrifar
Ýmir Örn Hafsteinsson skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Elísabet Reynisdóttir skrifar
Guðríður Eldey Arnardóttir skrifar
Nichole Leigh Mosty,Marion Poilvez skrifar
Helga Þórólfsdóttir skrifar
Unnar Þór Sæmundsson skrifar
Ægir Máni Bjarnason skrifar
Andrea Edda Guðlaugsdóttir,Eiríkur Kúld Viktorsson skrifar