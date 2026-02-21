Höfundur er meistaranemi í kennslufræði við Háskóla Íslands.
Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Huginn Þór Grétarsson skrifar
Kolbrún Halldórsdóttir skrifar
skrifar
Finnbjörn A. Hermannsson skrifar
Inga Gunnlaugsdóttir skrifar
Steinþór Pálsson skrifar
Svava Arnardóttir skrifar
Bjarki Gunnarsson skrifar
Ýmir Örn Hafsteinsson skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Elísabet Reynisdóttir skrifar
Guðríður Eldey Arnardóttir skrifar
Nichole Leigh Mosty,Marion Poilvez skrifar
Helga Þórólfsdóttir skrifar
Unnar Þór Sæmundsson skrifar
Ægir Máni Bjarnason skrifar
Andrea Edda Guðlaugsdóttir,Eiríkur Kúld Viktorsson skrifar
Heiða Björg Hilmisdóttir skrifar
Hjörtur J. Guðundsson skrifar
Gunnar Hersveinn skrifar
Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar
Elliði Vignisson skrifar
Steinunn Bergmann skrifar
Birgir Finnsson skrifar
Ólöf Hugrún Valdimarsdóttir skrifar
Örn Karlsson skrifar