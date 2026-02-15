Skoðun

For­sætis­ráð­herra fjar­lægist at­vinnu­lífið

Bergþór Ólason skrifar

Viðskiptaþing var haldið í liðinni viku. Margt var þar góðra og efnismikilla erinda og sérstaklega var gaman að sjá Friðrik Sophusson á sviði, þar sem hann ræddi hvernig Viðeyjarstjórnin og arftaki hennar gerðu hér grundvallarbreytingar sem skiluðu aukinni hagsæld á Íslandi.

Til fundarins mætti sömuleiðis forseti Íslands, Halla Tómasdóttir. Samtal hennar við Andra Guðmundsson, formann Viðskiptaráðs, var áhugavert og sýndi að forseti Íslands víkur sér ekki undan því að styðja við íslenskt atvinnulíf. Atvinnulíf sem er grundvöllur þeirrar velferðar sem við viljum viðhafa sem þjóð.

En tilefni komu forsetans á Viðskiptaþing var ekki eins gleðilegt og vera forsetans þar varð þeim sem þingið sóttu. Ástæðan var að forsætisráðherra hafnaði því að mæta á Viðskiptaþing, en löng hefð er fyrir því að forsætisráðherrar mæti til þingsins.

Ástæðan var ekki sú að forsætisráðherra væri staddur erlendis, eða á leið þangað. Ástæðan var ekki sú að stórir viðburðir væru að rekast á. Nei, ástæðan var sú að „forsætisráðherra þyrfti að forgangsraða tíma sínum“ og „gæti ekki mætt hjá öllum hagsmunaaðilum sem eftir því óskuðu“. Menn skilja flestir fyrr en skellur í tönnum.

Það hafa þeir allir þurft að gera á fyrri stigum forsætisráðherrarnir, að forgangsraða. Hvort sem það var Bjarni Benediktsson, Katrín Jakobsdóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Geir Haarde eða aðrir þar á undan. Meira að segja Jóhanna Sigurðardóttir mætti á Viðskiptaþing.

En nei, nú er öldin önnur. Forsætisráðherra forgangsraðar tíma sínum þannig að við blasir að atvinnulífið er hornreka. Það hefur svosem verið ljóst okkur sem sitjum á Alþingi, enda leitun að þeim anga atvinnulífsins sem ekki hefur orðið fyrir árás ríkisstjórnarinnar á þessu rúma ári sem hún hefur starfað.

En það er eins og það hafi verið sérstakt markmið forsætisráðherra að draga upp þá mynd að viðskiptalífið væri ekki viðlitsins virði nú um stundir.

Af fréttum að dæma virðist fátt stórra verkefna hafa rekist á fundinn í Borgarleikhúsinu.

Helstu verkefnin í forsætisráðuneytinu þessa dagana virðast helst vera að styðja við hliðarveruleikaumræðuna þar sem; verðbólga er að lækka, vextir eru á hraðri niðurleið, húsnæðismálinu í toppstandi og staða landamæranna trygg.

Í salnum sem hún vék sér undan að mæta í var venju fremur hátt hlutfall gesta sem veit að staðan í hliðarveruleika ríkisstjórnarinnar er önnur en í raunheimum okkar hinna.

Sennilega veit forsætisráðherra það og ákvað því að vera frekar í hvarfi á skrifstofu sinni en að eiga orðastað við atvinnulífið í liðinni viku.

Höfundur er þingmaður Miðflokksins.

Bergþór Ólason

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

Ein ást

Dagur Fannar Magnússon skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið