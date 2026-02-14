Skoðun

Vegatollar Borgarlínu - Refsiaðgerð gegn venju­legu fólki

Sigfús Aðalsteinsson, Baldur Borgþórsson og Hlynur Áskelsson skrifa

Í Reykjavík vofir martröð yfir borgarbúum:

Innleiðing vegatolla til að fjármagna Borgarlínu. Svonefnt „hraðvagnakerfi“ sem mun reyndar LENGJA ferðatíma notenda strætó, ekki stytta. Hversu galið er það, að bifreiðareigendur eigi að borga fyrir fáránlegt kerfi sem þjónar fáum og sama tíma rústar þeirra eigin ferðamáta – ferðamáta sem yfir 90% kjósa að nota? Fólk verður þvingað til að borga fyrir þetta skemmdarverk úr eigin vasa. Með vegatollum.

Samgöngusáttmálinn svokallaði, felur í sér þessa tolla sem er hrein refsing fyrir almenning. Almennig sem treystir á bílinn vegna rysjótts veðurs, mikillar atvinnuþátttöku og skorts á þjónustu í nærumhverfi sem kemur til af endalausum mistökum í skipulagsmálum á liðnum árum. Skipulagsmál sem virðast ekki lengur snúast um velferð borgarbúa – heldur hagsmuni fjárfesta.

Innheimta vegatolla verður í fyrstu á helstu stofnbrautum, með hæstu gjöldum á álagstímum – einmitt þegar fólk þarf að keyra til vinnu eða skóla.Vegatollar munu nema hundruðum króna fyrir hverja einustu ferð, þúsundir króna á dag. Á ári hverju mun þetta því nema hundruðum þúsunda fyrir venjulega fjölskyldu. Fjárfestar fá sinn skerf eins og venjulega – Velferð þeirra er tryggð því þeir stjórna þessu!

Ekki má heldur gleyma að fyrir liggur stórfelld hækkun fargjalda fyrir notendur strætó – Þeirra hagur er því húfi líka!

Segjum Nei takk og snúum okkur að raunhæfum lausnum.

Lausnin – Okkar Borg

Sleppum Borgarlínu - Frítt í strætó – Spörum milljarða - Vísir

Breytum þessari martröð í fallega framtíðarsýn – Framtíð sem bætir daglegt líf allra. Við höfum áður kynnt frábærar lausnir sem munu tryggja þessa framtíðarsýn og raungera - sjá viðhengi hér ofan. Verjum frelsi okkar til að velja sjálf þann ferðamáta sem kjósum og teljum þjóna okkur best.Frelsi verður ekki metið til fjár - Frelsið er ómetanlegt!

Veljum frelsi – Veljum Okkar Borg!

Höfundar skipa efstu þrjú sætin framboðslista Okkar Borg í komandi borgarstjórnarkosningum þann 16. maí nk.

