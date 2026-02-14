Í Reykjavík vofir martröð yfir borgarbúum:
Innleiðing vegatolla til að fjármagna Borgarlínu. Svonefnt „hraðvagnakerfi“ sem mun reyndar LENGJA ferðatíma notenda strætó, ekki stytta. Hversu galið er það, að bifreiðareigendur eigi að borga fyrir fáránlegt kerfi sem þjónar fáum og sama tíma rústar þeirra eigin ferðamáta – ferðamáta sem yfir 90% kjósa að nota? Fólk verður þvingað til að borga fyrir þetta skemmdarverk úr eigin vasa. Með vegatollum.
Samgöngusáttmálinn svokallaði, felur í sér þessa tolla sem er hrein refsing fyrir almenning. Almennig sem treystir á bílinn vegna rysjótts veðurs, mikillar atvinnuþátttöku og skorts á þjónustu í nærumhverfi sem kemur til af endalausum mistökum í skipulagsmálum á liðnum árum. Skipulagsmál sem virðast ekki lengur snúast um velferð borgarbúa – heldur hagsmuni fjárfesta.
Innheimta vegatolla verður í fyrstu á helstu stofnbrautum, með hæstu gjöldum á álagstímum – einmitt þegar fólk þarf að keyra til vinnu eða skóla.Vegatollar munu nema hundruðum króna fyrir hverja einustu ferð, þúsundir króna á dag. Á ári hverju mun þetta því nema hundruðum þúsunda fyrir venjulega fjölskyldu. Fjárfestar fá sinn skerf eins og venjulega – Velferð þeirra er tryggð því þeir stjórna þessu!
Ekki má heldur gleyma að fyrir liggur stórfelld hækkun fargjalda fyrir notendur strætó – Þeirra hagur er því húfi líka!
Segjum Nei takk og snúum okkur að raunhæfum lausnum.
Sleppum Borgarlínu - Frítt í strætó – Spörum milljarða - Vísir
Breytum þessari martröð í fallega framtíðarsýn – Framtíð sem bætir daglegt líf allra. Við höfum áður kynnt frábærar lausnir sem munu tryggja þessa framtíðarsýn og raungera - sjá viðhengi hér ofan. Verjum frelsi okkar til að velja sjálf þann ferðamáta sem kjósum og teljum þjóna okkur best.Frelsi verður ekki metið til fjár - Frelsið er ómetanlegt!
Veljum frelsi – Veljum Okkar Borg!
Höfundar skipa efstu þrjú sætin framboðslista Okkar Borg í komandi borgarstjórnarkosningum þann 16. maí nk.
Finnur Hrafn Jónsson skrifar
Sigfús Aðalsteinsson,Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson skrifar
Guðrún Árný Guðmundsdóttir skrifar
Gunnlaugur Már Briem skrifar
Guðni Freyr Öfjörð skrifar
Stefán Jón Haftein,Oddný Harðardóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir skrifar
Aron Ólafsson skrifar
Halldór Víglundsson: skrifar
Einar Sveinbjörn Guðmundsson skrifar
Konráð S. Guðjónsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Brynja Ragnarsdóttir skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Dagur Fannar Magnússon skrifar
Jóhanna Pálsdóttir ,Hákon Skúlason skrifar
Árni Stefán Árnason skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Hildur Helgadóttir,Margrét Guðjónsdóttir skrifar
Auður Hrefna Guðmundsdóttir skrifar
Björk Jónsdóttir skrifar
Bryngeir Valdimarsson skrifar
Guðmundur Finnbogason,Jakob Fríman Þorsteinsson skrifar
Kristinn Snær Guðjónsson skrifar
Guðríður Eldey Arnardóttir skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Steinar Óli Sigfússon skrifar
Ómar R. Valdimarsson skrifar