Gervigreind og gagnrýnin hugsun Bryngeir Valdimarsson skrifar 13. febrúar 2026 14:00 Í dag er aðgangur að upplýsingum nánast takmarkalaus og gervigreindin getur sett saman texta, greint gögn og svarað flóknum spurningum á örfáum sekúndum. Hún er ekki lengur fjarlæg framtíðarsýn heldur blákaldur raunveruleiki. Það breytir forsendum skólastarfs, ekki vegna þess að þekking skiptir minna máli, heldur vegna þess að eðli hennar og aðgengi hafa breyst. Í þessum veruleika verður gagnrýnin hugsun ekki aukaatriði heldur grundvallarhæfni. Hún snýst ekki um tortryggni heldur um getu til að greina forsendur, meta rök, bera saman heimildir og draga ályktanir á meðvituðum grunni. Hún felur í sér að spyrja hvaðan upplýsingar koma, hvaða hagsmunir liggja að baki og hvaða sjónarmið vantar í umræðuna. Fræðilega má skilja gagnrýna hugsun sem samspil þekkingar, færni og viðhorfa. Nemandi þarf þekkingu til að skilja samhengi, færni til að greina röksemdir og finna veikleika í þeim, og viðhorf og vilja til að endurskoða eigin skoðanir. Þetta er ekki sjálfgefið heldur þarf að þjálfa samspilið markvisst. Í umhverfi þar sem gervigreindin getur framleitt sannfærandi texta án þess að bera ábyrgð á innihaldinu verður þessi hæfni enn mikilvægari. Gervigreind getur líkt eftir rökfærslu, en hún metur ekki sannleiksgildi né siðferðilegar afleiðingar. Hún finnur mynstur í því sem þegar er til, en hún tekur ekki ábyrgð á því hvernig niðurstaðan er notuð. Skólinn þarf því að færa áhersluna frá því að endursegja upplýsingar yfir í að vinna með og meta þær. Það þýðir að nemendur læri að greina mismunandi sjónarhorn, meta áreiðanleika heimilda og rökstyðja eigin niðurstöður. Slík vinna krefst tíma, samtals og leiðsagnar. Hún verður ekki til með “rétt eða rangt” prófi einu saman. Rannsóknir á námi benda til þess að gagnrýnin hugsun þróist best í félagslegu samhengi þar sem nemendur takast á við raunveruleg og krefjandi viðfangsefni. Hún eykst í umræðu þar sem mótbárur fá að heyrast og röksemdafærslur eru prófaðar. Hún krefst þess að nemandi þurfi að taka afstöðu og færi rök fyrir henni. Í þeim aðstæðum gegnir kennarinn lykilhlutverki við leiðsögn og stuðning. Hlutverk kennarans verður því ekki minna á tímum tækniframfara heldur skýrara. Við erum ekki fyrst og fremst að miðla upplýsingum heldur að styðja nemendur í að mynda og móta eigin afstöðu og bera ábyrgð á henni. Við veljum spurningarnar, stýrum umræðunni og metum dýpt skilnings. Það er faglegt mat sem engin tæknilausn tekur yfir. Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á læsi sem hæfni til að greina, túlka og skapa merkingu. Sú skilgreining fær aukið vægi í ljósi tæknibreytinga. Þegar upplýsingar eru aðgengilegar öllum verður hæfnin til að meta þær lykilatriði. Fram undan er því ekki spurning um að hafna gervigreind eða taka hana gagnrýnislaust í notkun. Spurningin er hvernig við nýtum hana á þann hátt að hún styðji við sjálfstæða hugsun fremur en komi í hennar stað. Skólinn þarf að vera vettvangur þar sem nemendur læra að beita eigin dómgreind, takast á við siðferðileg álitaefni og mynda rökstudda afstöðu. Það er ekki tæknilegt verkefni heldur menntunarlegt val. Ef við ætlum að standa við það dugir ekki að bæta við stökum verkefnum um gagnrýna hugsun. Hún þarf að móta spurningarnar sem við leggjum fram, matsaðferðirnar sem við notum og væntingarnar sem við setjum. Annars mun tæknin smám saman fara að skilgreina hvað telst góður árangur og við sitjum eftir með snyrtileg svör en litla hugsun að baki. Tæknibyltingin kallar ekki á uppgjöf heldur samstöðu. Vegna þeirra öru tækniframfara þurfa skóli, heimili og samfélag að vinna saman að því að styrkja dómgreind og ábyrgðartilfinningu komandi kynslóða. Við mótum ekki framtíðina með því að fylgja straumnum, heldur með því að taka meðvitaða afstöðu til þess hvernig við viljum lifa og læra í tæknivæddum heimi. Þannig ryðjum við brautina. Mótum framtíðina saman.

Höfundur er kennari. 