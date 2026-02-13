Leiðtoginn Lilja Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir skrifar 13. febrúar 2026 10:30 Nú stendur Framsókn á tímamótum og kjósum við Framsóknarfólk okkur nýjan formann og forystu um helgina. Á slíkum tímamótum er gott að hugleiða hvað leiðtogi þarf að hafa til brunns að bera, hvaða færni sé ákjósanlegust þegar kemur að því verkefni að leiða samvinnuflokkinn Framsókn. Í grundvallarstefnuskrá flokksins segir: „Framsóknarflokkurinn er frjálslyndur félagshyggjuflokkur sem vinnur að stöðugum umbótum á samfélaginu og lausn sameiginlegra viðfangsefna þjóðfélagsins á grunni samvinnu og jafnaðar.“ Ástæða þess að ég hef valið Framsókn eru einmitt þessi grunngildi Framsóknar, samvinna. Samvinna út á við jafnt sem inn á við. Opinn hugur Fyrir mér þarf góður leiðtogi m.a að búa að þeim eiginleikum að vera heiðarlegur, geta hlustað, verið hugrakkur, hvetjandi og með opinn huga, skorað á hólm, sett fram skýra sýn og umfram allt góður í samvinnu. Aðeins nánar um opinn huga leiðtoga, hvað þýðir það? Í bókinni Leiðtogafærni, sjálfskilningur, þroski og þróun eftir Hauk Inga Jónasson og Helga Þór Ingason segir: „Leiðtogi sem er móttækilegur fyrir hugmyndum og skoðunum þarf að hafa opinn hug, en það er forsenda þess að geta tekið þátt í og stýrt hreinskilnum skoðanaskiptum. Til að stjórna samræðu þarf hann kaldan hug til að meta rök, röksemdarfærslur og skoðanir og hlýtt hjarta til að setja upplýsingar í samhengi við mannlegar þarfir. Hæfni til að leiða uppbyggilega samræðu er forsenda þess að geta fengið fólk til að komast að sameiginlegum niðurstöðum. Samráð af þessu tagi má skilgreina sem færni til að ræða, rökstyðja, hlusta á mótrök, finna lausnir og ná samkomulagi í hópi fólks.“ Þetta eru eiginleikar þess formanns sem ég vil sjá stýra Framsóknarflokknum. Sáum og vökvum Til að fræ vaxi og dafni þarf góð skilyrði til vaxtar og stöðuga umhyggju. Minnum okkur á að það væri engin Framsókn nema fyrir tilstilli grasrótar. Það er grasrótin sem er forsendan fyrir því að við eigum fólk á þingi og grasrótin er einnig forsenda þess að við eigum öflugt sveitarstjórnarfólk um allt land. Framsókn þarf leiðtoga sem sáir og vökvar. Bakland Að eiga Lilju Dögg í baklandinu er dýrmætt. Hún hefur verið mér ákaflega mikilvægur stuðningur í þeim verkefnum sem ég hef staðið frammi fyrir á mínum vettvangi. Lilja er sá leiðtogi sem hefur veitt mér ráð, treyst mér fyrir krefjandi verkefnum, skorað mig á hólm og hrósað. Allt þetta er ég þakklát fyrir því Lilja Dögg hefur gert mig að öflugri málsvara þeirra sem ég gæti hagsmuna fyrir. Í ljósi alls hér að ofan er valið augljóst, Lilja Dögg er sá formaður sem ég mun kjósa næsta sunnudag. Höfundur er framkvæmdastjóri, oddviti Framsóknar og formaður bæjarráðs í Hveragerði. 