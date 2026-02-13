Skoðun

Pepparinn og átta­vitinn

Guðveig Lind Eyglóardóttir og Sonja Lind Estrajher Eyglóardóttir skrifa

Flokksþing Framsóknar verður haldið í Reykjavík um helgina og þar munum við kjósa okkur nýjan formann. Við systur ætlum að mæta og styðja Lilju Dögg Alfreðsdóttur til að leiða Framsókn inn í nýja og spennandi tíma – og það gerum við af mikilli sannfæringu.

Margir þekkja Lilju fyrst og fremst úr stjórnmálum – reynslumikla, yfirvegaða, öfluga og málefnalega konu sem kemur vel fyrir í sjónvarpi landsmanna. En í þessum greinarstúf langar okkur að varpa ljósi á aðra hlið á henni: vinkonuna Lilju, pepparann og áttavitann. Manneskju sem stendur þétt við bakið á sínu fólki og gefur af sér kraft sem smitar út frá sér.

Lilju fylgir mikill dugnaður og það er gott að leita til hennar. Hún er góður greinandi, hreinskilin og ráðagóð. Það skiptir máli þegar leitað er ráða að geta treyst því að viðmælandinn sé heiðarlegur og hafi vel stilltan innri áttavita. Lilja er einmitt þannig manneskja – djúpvitur og traust. Lilja passar upp á samböndin. Hún er sú sem tekur upp tólið að fyrra bragði, spyr hvernig gangi og meinar það.

Áhugi hennar á fólki er einlægur og nær langt út fyrir stjórnmálin. Hún spyr um börnin, fjölskylduna og lífið sjálft. Hún sér manneskjuna handan hlutverka og titla. Í mótvindi hefur hún verið pepparinn – hvatt okkur til að halda áfram, gera betur, standa saman og láta ekki slá okkur út af laginu. Hún nýtur þess að sjá fólk eflast og vaxa í kringum sig og það er einkenni sannra leiðtoga.

Lilja er djúpþenkjandi og fróð um heimssöguna, en hún er einnig mannlegt uppflettirit um sögu Framsóknar. Hún þekkir bæði sigrana og sorgirnar og skilur hvernig sú saga getur orðið grunnur að sterkari framtíð. Öll hennar mikla þekking og reynsla, ásamt mannlegum styrk hennar, gerir hana að leiðtoga sem getur byggt flokkinn áfram af festu og framsýni.

Við styðjum Lilju Dögg Alfreðsdóttur vegna þess að hún sameinar kraft, visku og hlýju. Hún er pepparinn sem heldur hópnum saman. Leiðtoginn og áttavitinn sem Framsókn þarf á að halda.

Guðveig er oddviti Framsóknar í Borgarbyggð og  Sonja Lind Estrajher Eyglóardóttir  er fyrrverandi starfsmaður þingflokks Framsóknar og aðstoðarmaður Willum Þórs Þórssonar sem heilbrigðisráðherra.

Framsóknarflokkurinn

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

Ekki ég!

Vilborg Gunnarsdóttir skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið