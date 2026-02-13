Flokksþing Framsóknar verður haldið í Reykjavík um helgina og þar munum við kjósa okkur nýjan formann. Við systur ætlum að mæta og styðja Lilju Dögg Alfreðsdóttur til að leiða Framsókn inn í nýja og spennandi tíma – og það gerum við af mikilli sannfæringu.
Margir þekkja Lilju fyrst og fremst úr stjórnmálum – reynslumikla, yfirvegaða, öfluga og málefnalega konu sem kemur vel fyrir í sjónvarpi landsmanna. En í þessum greinarstúf langar okkur að varpa ljósi á aðra hlið á henni: vinkonuna Lilju, pepparann og áttavitann. Manneskju sem stendur þétt við bakið á sínu fólki og gefur af sér kraft sem smitar út frá sér.
Lilju fylgir mikill dugnaður og það er gott að leita til hennar. Hún er góður greinandi, hreinskilin og ráðagóð. Það skiptir máli þegar leitað er ráða að geta treyst því að viðmælandinn sé heiðarlegur og hafi vel stilltan innri áttavita. Lilja er einmitt þannig manneskja – djúpvitur og traust. Lilja passar upp á samböndin. Hún er sú sem tekur upp tólið að fyrra bragði, spyr hvernig gangi og meinar það.
Áhugi hennar á fólki er einlægur og nær langt út fyrir stjórnmálin. Hún spyr um börnin, fjölskylduna og lífið sjálft. Hún sér manneskjuna handan hlutverka og titla. Í mótvindi hefur hún verið pepparinn – hvatt okkur til að halda áfram, gera betur, standa saman og láta ekki slá okkur út af laginu. Hún nýtur þess að sjá fólk eflast og vaxa í kringum sig og það er einkenni sannra leiðtoga.
Lilja er djúpþenkjandi og fróð um heimssöguna, en hún er einnig mannlegt uppflettirit um sögu Framsóknar. Hún þekkir bæði sigrana og sorgirnar og skilur hvernig sú saga getur orðið grunnur að sterkari framtíð. Öll hennar mikla þekking og reynsla, ásamt mannlegum styrk hennar, gerir hana að leiðtoga sem getur byggt flokkinn áfram af festu og framsýni.
Við styðjum Lilju Dögg Alfreðsdóttur vegna þess að hún sameinar kraft, visku og hlýju. Hún er pepparinn sem heldur hópnum saman. Leiðtoginn og áttavitinn sem Framsókn þarf á að halda.
Guðveig er oddviti Framsóknar í Borgarbyggð og
Sonja Lind Estrajher Eyglóardóttir
er fyrrverandi starfsmaður þingflokks Framsóknar og aðstoðarmaður Willum Þórs Þórssonar sem heilbrigðisráðherra.
Guðveig Lind Eyglóardóttir,Sonja Lind Estrajher Eyglóardóttir skrifar
Guðmundur Baldvin Guðmundsson skrifar
Kristján Ingimarsson skrifar
Gylfi Páll Hersir skrifar
Vilborg Gunnarsdóttir skrifar
Guðjón Idir skrifar
Hulda Birna Albertsdóttir skrifar
Einar Bárðarson skrifar
Rósa Guðbjartsdóttir skrifar
Margrét Kristmannsdóttir skrifar
Lárus Guðmundsson skrifar
Inga Bryndís Árnadóttir skrifar
Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar
Haraldur Bernharðsson,Guðrún Lárusdóttir,Hafsteinn Einarsson,Heimir Freyr Viðarsson,Ingólfur Vilhjálmur Gíslason,Kolbrún Friðriksdóttir,Piergiorgio Consagra,Þóra Másdóttir skrifar
Sigmar Karlsson skrifar
Heiða Ingimarsdóttir skrifar
Vilhelm Jónsson skrifar
Sigrún Unnsteinsdóttir skrifar
Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Samúel Torfi Pétursson skrifar
Anton K. Guðmundsson skrifar
Finnur Ricart Andrason skrifar
Halla Hrund Logadóttir skrifar
Jónína Brynjólfsdóttir,Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Bergur Einarsson skrifar
Lára G. Sigurðardóttir skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar