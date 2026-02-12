Þjóðarmorðingjar á meðal vor? Guðjón Idir skrifar 12. febrúar 2026 15:00 Í gær greindi Declassified UK frá því að fleiri en tvöþúsund bretar með ísraelskan ríkisborgararrétt höfðu tekið þátt í þjóðarmorði ísraels á Gaza.1 Fólki á Bretlandseyjum hryllir eðlilega við fregnum af því að stríðsglæpamenn vaði frjálsir um í þeirra samfélagi en þetta vekur eðlilega upp spurningar um hvort slíkt eigi sér stað hér á landi. Fyrir nokkru var utanríkisráðherra inntur svara um hvort hingað sóttu ísraelskir hermenn í frí frá voðaverkum sínum og voru svörin loðin og á þá leið að ráðherra vonaði að svo væri ekki. Ef hér væri starfhæf stjórnarandstaða sem gæti tekið að sér hlutverk öryggisventils fyrir almenning þá væri líklega búið að greina frá þessu. Það er eðlilegt að krefja forsætisráðherra, utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra svara við því hvort hér á landi séu ísraelskir ríkisborgarar sem einnig eru íslenskir ríkisborgarar, EES ríkisborgarar eða hafa hér dvalarleyfi á öðrum forsendum, sem hafa tekið þátt í þjóðarmorði ísraels á palestínsku þjóðinni. Ekki til þess að fá óljós svör um skoðanir ráðherra á efninu (að gefnu tilefni) heldur til að fá að vita, svart á hvítu, hvort hér séu fjöldamorðingjar barna á meðal okkar sem fá um frjálst höfuð strokið. Þá ætti einnig krefja ráðherrana svara á því hvort gripið sé til einhverra ráðstafana til að fyrirbyggja að hingað komi fjöldamorðingjar í gervi túrista, og ef ekki, hvers vegna. Höfundur er heimspekingur. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Mest lesið Hvað kostar 100 milljarða á ári? Sigrún Unnsteinsdóttir Skoðun Sjálfbær vöxtur og samheldni Halla Hrund Logadóttir Skoðun Íslenska bótakerfið er orðið aðdráttarafl Lárus Guðmundsson Skoðun Ísland er að tapa hundruðum milljarða – eitrað framkvæmdakerfi lamar allt samfélagið Sigurður Sigurðsson Skoðun Hvar getur þú skorið niður 200.000 krónur? Heiða Ingimarsdóttir Skoðun Ég kýs Ingibjörgu Isaksen Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson Skoðun Af hverju rekum við mörg smáríki í 250 þúsund manna samfélagi? Gunnar Salvarsson Skoðun Svar við “Bréf til Láru” Lára G. Sigurðardóttir Skoðun Hvað þýðir það að vera leiðtogi? Hnikarr Bjarmi Franklínsson Skoðun Hættum þessu hálfkáki Margrét Kristmannsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Þjóðarmorðingjar á meðal vor? Guðjón Idir skrifar Skoðun Náttúrustofur: lykilstofnanir skornar niður Hulda Birna Albertsdóttir skrifar Skoðun Með allt undir í rauðri viðvörun Einar Bárðarson skrifar Skoðun Mannfjandsamleg stefna á bráðamóttökunni Rósa Guðbjartsdóttir skrifar Skoðun Hættum þessu hálfkáki Margrét Kristmannsdóttir skrifar Skoðun Íslenska bótakerfið er orðið aðdráttarafl Lárus Guðmundsson skrifar Skoðun Að vera með lausa skrúfu skrifar Skoðun Ég kýs Ingibjörgu Isaksen Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar Skoðun Er skynsamlegt að fækka þeim sem læra íslensku? Haraldur Bernharðsson,Guðrún Lárusdóttir,Hafsteinn Einarsson,Heimir Freyr Viðarsson,Ingólfur Vilhjálmur Gíslason,Kolbrún Friðriksdóttir,Piergiorgio Consagra,Þóra Másdóttir skrifar Skoðun Ánægja íbúa í Hveragerði: Ekki er allt sem sýnist Sigmar Karlsson skrifar Skoðun Hvar getur þú skorið niður 200.000 krónur? Heiða Ingimarsdóttir skrifar Skoðun Hver ber ábyrgð þegar milljarðar hækka og verklok dragast? Vilhelm Jónsson skrifar Skoðun Hvað kostar 100 milljarða á ári? Sigrún Unnsteinsdóttir skrifar Skoðun Hvað þýðir það að vera leiðtogi? Hnikarr Bjarmi Franklínsson skrifar Skoðun Um 300 börn ,,rænd“ á ári hverju Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Af hverju rekum við mörg smáríki í 250 þúsund manna samfélagi? Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Ein eða tvær akreinar, þar liggur efinn Samúel Torfi Pétursson skrifar Skoðun Nú þarf Framsókn sterka forystu Anton K. Guðmundsson skrifar Skoðun Verður Reykjavík grænasta borg Evrópu? Finnur Ricart Andrason skrifar Skoðun Sjálfbær vöxtur og samheldni Halla Hrund Logadóttir skrifar Skoðun Lilja Dögg leiðtogi með tíma, fókus og tengsl við landið allt Jónína Brynjólfsdóttir,Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar Skoðun Lærum nú einu sinni af reynslu annarra Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar Skoðun Orðræðu Viðskiptaráðs um loftslagsskatta snúið upp á loftslagsmál og raunveruleikann Bergur Einarsson skrifar Skoðun Svar við “Bréf til Láru” Lára G. Sigurðardóttir skrifar Skoðun Strætó fyrir sum börn, ekki öll Karólína Helga Símonardóttir skrifar Skoðun Sjálfshólið, afsláttardagar og skuldasúpa! Svavar Guðmundsson skrifar Skoðun Aumingja sölumaðurinn og vonda vísindafólkið Jónas Sen skrifar Skoðun Ekkert um að semja? Pawel Bartoszek skrifar Skoðun Nú þarf ákvörðun, ekki afsakanir skrifar Skoðun Úr huglægu mati í mælanlega þróun Marinó G. Njálsson skrifar Sjá meira