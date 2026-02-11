Lilja Dögg leiðtogi með tíma, fókus og tengsl við landið allt Jónína Brynjólfsdóttir og Hjálmar Bogi Hafliðason skrifa 11. febrúar 2026 22:31 Framsóknarfólk stendur frammi fyrir mikilvægri ákvörðun. Val á formanni er ekki aðeins val á einstaklingi heldur vinnubrögðum og forgangsröðun. Við, undirrituð, lýsum yfir stuðingi við Lilju Dögg Alfreðsdóttir til formennsku í Framsóknarflokknum. Það felast tækifæri í því að hún situr ekki á þingi enda starf formanns tímafrekt, krefjandi og í raun fullt starf en sjálf þekkjum við setu á Alþingi og störfum í sveitarstjórn. Verkefnin framundan kalla á nærveru, samtal, skipulag og forystu. Bæði innan flokks og út á við. Þekking og reynsla Lilju Daggar mun þar koma að góðu. Sameiginleg samvinnusýn Þá gefst tími til að ferðast um landið og rækta ræturnar, hlusta á grasrótina og ræða meðal annars við sveitarstjórnarfólk og byggja upp traust til lengri tíma. Fyrir okkur sem störfum fjarri höfuðborgarsvæðinu eru tengsl við formann stjórnmálaflokks mikilvæg, sýnileiki og aðgengileiki í senn. Það hefur Lilja Dögg sýnt í verki og vill vera í nánum tengslum við fólk um allt land. Tækifærið að vera utan þings veitir svigrúm til að horfa á heildarmyndina. Jafnframt að leiða stefnumótun, samhæfa starf flokksins, styrkja skipulag starfsins og undirbúa kosningar. Það krefst athygli, að forgangsröðun sé skýr og tíma til að byggja upp teymið og sameiginlega samvinnusýn. Í anda framsóknar Reynsla okkar af starfi með Lilju Dögg er yfirvegun og traustur leiðtogi sem hlustar og vinnur af festu. Sömuleiðis skilningur á mikilvægi landsbyggðanna sem burðarstoð íslensks samfélags. Hún hefur dregið úr skautun í umræðunni um höfuðborgarsvæði og landsbyggðir, iðkar samvinnu og jafnvægi í anda framsóknar. Við teljum að Framsókn standi á tímamótum og felst styrkur flokksins í samheldni, skýrri sýn og öflugri forystu. Að hafa formann sem hefur tíma, fókus og orku til að sinna starfinu af heilum hug. Lilja Dögg er sú manneskja. Þess vegna styðjum við hana til formennsku í Framsóknarflokknum. Sannfærð um að hún geti leitt flokkinn af ábyrgð, yfirvegun og með landið allt í huga. Höfundar eru forseti sveitarstjórnar Múlaþings og forseti sveitartjórnar Norðurþings Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Framsóknarflokkurinn Mest lesið Þegar sölumaður áfengis fræðir okkur um lýðheilsu Lára G. Sigurðardóttir Skoðun 