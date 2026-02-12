Skoðun

Hvað kostar 100 milljarða á ári?

Sigrún Unnsteinsdóttir skrifar

Ætlar þú að horfa á leikinn á eftir ? Er ekki ættarmót framundan ?

eða er bara fjöldskyldan að fara að grilla eða skreppa í saman sumarbústað ?

Verður þá ekki að kaupa nóg af áfengi ? Annars verður ekkert gaman.

Hvað segirðu; drekkur þú ekki ? Ertu alki eða ?

Áfengi er eitur sem veldur sjúkdómnum alkóhólisma. Það er ekki gleði í

öllum flöskum. Sumar valda sorg og trega.

Áfengisneysla kostar samfélagið okkar 100 miljarða á ári.

Í alvöru ? Já í alvöru. Og af hverju eru þá ekki allir að tala um þá sóun ?

Þegar stórt er spurt er fátt um svör. Áfengisneysla veldur auknu álagi á öll kerfi

samfélagsins. Heilbrigðisstarfsfólk er í fremstu víglínu þegar takast þarf á við afleiðingar

áfengisneyslu. Að nýliðnum læknadögum var viðtal við yfirlækni á bráðamóttöku á RUV

þar sem hann hvatti fólk til þess að hætta að fara á fyllerí og ef það þyrfti endilega

að fara á fyllerí að vera þá bara uppí rúmi heima á fylleríi með hjálm.

Þá var hann að tala um að einn af hverjum fimm sem kæmi á bráðamóttöku

væri undir áhrifum og hefði líklega annars ekki komið.

Úr dagbókum lögreglunnar eftir hverja helgi eru sorgarsögur af fólki

sem hefur farið sér að voða undir áhrifum og jafnvel valdið öðrum skaða.

Alls kyns slagsmál og slys. Ekið undir áhrifum, lent í árekstri þar sem

aðrir hafa slasast eða látið lífið. Valdið margvíslegu eignatjóni. Fjöldskyldur líða

fyrir alkóhólisma. Börn alast upp við óboðlegar aðstæður þar sem

barnaverndarnefndir þurfa að grípa inní. Áfengismeðferð er yfirleitt reynd

þegar allt er komið í rúst hjá fólki. Langir biðlistar víðast hvar.

Árlega deyja 142 einstaklingar á Íslandi af völdum áfengisdrykkju.

Nú er EDRÚVIKA 5-12 febrúar. Við vorum hvött til þess

að vera edrú þessa viku sem nú er á enda og láta andvirði áfengisins

sem við annars hefðum drukkið renna til Krísuvíkursamtakanna þar sem

nú eru 120 manns á biðlista. Það er ekki verið að biðja um mikið.

Ein vika af fimmtíu og tveim. Eru ekki annars allir í stuði ?

Eigum við ekki að selja áfengi í öllum matvörubúðum ?

Höfundur er í 2. sæti á framboðslista Sósíalistaflokksins í Reykjavík

Áfengi Sósíalistaflokkurinn

