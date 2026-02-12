Kæra Framsóknarfólk.
Flokkurinn okkar stendur nú á tímamótum. Næstkomandi helgi komum við saman á flokksþingi og veljum nýja forystu fyrir Framsóknarflokkinn.
Framsóknarflokkurinn verður 110 ára á þessu ári og hefur alla tíð verið flokkur lausna og uppbyggingar. En við vitum líka að traust þjóðarinnar er ekki sjálfgefið. Það þarf að vinna fyrir því. Nú er kominn tími til að tala af festu, sækja fram, endurnýja kraftinn og gera Framsókn á ný að burðarási í íslenskum stjórnmálum.
Yfirburðir þekkingar
Á þeim tímum sem við lifum, þar sem óvissa ríkir og heimilin finna fyrir erfiðu efnahagsástandi, þurfum við skýra og sterka forystu í efnahagsmálum. Forystu sem sameinar fólk, vinnur af festu og hefur þekkingu og lausnir á viðfangsefnum samtímans.
Við stöndum einnig frammi fyrir stórum ákvörðunum um framtíð Íslands, þar á meðal umræðu um atkvæðagreiðslu um aðild að Evrópusambandinu og málum eins og Bókun 35. Það mun reyna á formann Framsóknarflokksins í þeim efnum, því þurfum við leiðtoga sem getur talað af þekkingu, yfirvegun og af festu.
Við þurfum leiðtoga sem er tilbúinn að berjast fyrir fullveldi og sjálfstæði íslensku þjóðarinnar á slíkum tímum.
Lilja Dögg Alfreðsdóttir er sá leiðtogi. Hún er alþjóðahagfræðingur með yfirgripsmikla reynslu úr Seðlabanka Íslands og hefur starfað sem ráðgjafi hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Hún býr því yfir djúpri þekkingu á efnahagsmálum og þeirri alþjóðlegu sýn sem þarf til að takast á við áskoranir samtímans.
Lilja hefur einnig gengt veigamiklum ráðherraembættum og sýnt í störfum sínum að hún hefur bæði reynslu og styrk til að leiða, taka ákvarðanir og fylgja málum eftir af festu. Hún hefur jafnframt talað skýrt um afstöðu sína til þess að verja fullveldi íslensku þjóðarinnar.
Mikil uppbygging framundan
Ég tel að það geti verið mikill kostur að formaður flokksins sitji utan þings í þeim aðstæðum sem flokkurinn er í nú. Verkefni formanns næstu mánuði er að vera utan veggja Alþingis og ná samtali við fólkið í landinu.
Einnig þurfum við sveitarstjórnarfólk mikið á forystu flokksins að halda næstu mánuði, þar sem styttist óðum í sveitarstjórnarkosningarnar sem fara fram 16. maí.
Lilja hefur reynslu, þekkingu og kjark til að leiða Framsókn áfram. Hún stendur fyrir málefni sem skipta fólk máli: menntun, atvinnuuppbyggingu, sterkara samfélag og raunverulegar lausnir. Lilja hefur sýnt að hún getur bæði hlustað og tekið ákvarðanir – og hún hefur burði til að leiða flokkinn með styrk og skýrri stefnu.
Framsókn þarf nú á sterkri forystu að halda. Ég hvet allt Framsóknarfólk um land allt til þess að styðja Lilju Dögg Alfreðsdóttur til formennsku og leiða flokkinn inn í næsta Framsóknaráratug.
Höfundur er oddviti Framsóknarflokksins í Suðurnesjabæ.
