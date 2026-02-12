Reykjavík gæti orðið grænasta borgin í Evrópu ef við þorum að setja markið hátt. Það er margt gott að gerjast í umhverfismálum borgarinnar en við eigum svo sannarlega mikinn metnað inni. Náttúran er ekki sú eina sem myndi græða á róttækari umhverfisaðgerðum í borginni heldur myndu þær auka lífsgæði okkar allra.
Við gætum verið með öflugustu almenningssamgöngurnar, öruggustu hjólastígana, skemmtilegustu almenningsgarðana, besta aðgengið að grænum svæðum, flestar friðlýstar náttúruperlur, minnstu loftmengunina, virkasta hringrásarhagkerfið, umhverfisvænustu húsin og heilsusamlegasta matinn í mötuneytum skóla og stofnana. Eftir að hafa starfað í umhverfismálum undanfarin ár hef ég fulla trú á að þetta geti allt saman ræst.
Slíkar aðgerðir hafa margþættan ávinning. Aðgengi að grænum svæðum, minni loftmengun og umhverfisvænni matur bætir andlega og líkamlega heilsu. Betri almenningssamgöngur, hjólastígar og stuðningur við fjölbreytta ferðamáta veita fólki meira frelsi, stytta ferðatíma og kosta minna. Minni úrgangur og virkara hringrásarhagkerfi gerir daglegt líf fólks og rekstur borgarinnar ódýrari. Það gagnast okkur öllum og eykur jöfnuð að mála borgina græna.
Þetta er hægt ef við þorum, ef við trúum nógu mikið á þessa framtíðarsýn og ef við höfum metnaðinn fyrir því að setja fjármagn í að hrinda henni í framkvæmd. Þetta er framtíðarsýn sem mig langar að gera að veruleika, ekki bara umhverfisins vegna, heldur vegna þess að græn borg eykur lífsgæði fólksins sem býr í henni. Græn borg þýðir betri borg og þess vegna legg ég til eftirfarandi aðgerðir.
1. Verndum og endurheimtum vistkerfi
2. Tryggjum öflugri almenningssamgöngur
3. Aukum öryggi og bætum þjónustu fyrir gangandi og hjólandi
4. Búum til græna skipulagsáætlun
5. Minna rusl, meiri hringrás
Við þurfum að þora að hugsa stórt, leyfa okkur að dreyma og byggja grænni og betri borg, fyrir fólkið, framtíðina og umhverfið.
Höfundur sækist eftir 1. sæti í forvali Vinstri grænna í Reykjavík.
Finnur Ricart Andrason skrifar
Halla Hrund Logadóttir skrifar
Jónína Brynjólfsdóttir,Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Guðmundur Ingi Þóroddsson skrifar
Bergur Einarsson skrifar
Lára G. Sigurðardóttir skrifar
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Svavar Guðmundsson skrifar
Jónas Sen skrifar
Pawel Bartoszek skrifar
skrifar
Marinó G. Njálsson skrifar
Elín Anna Baldursdóttir skrifar
Sveinn Rúnar Einarsson skrifar
Linda Hrönn Bakkmann Þórisdóttir skrifar
Örn Karlsson skrifar
Silja Dögg Gunnarsdóttir skrifar
Árni Stefán Árnason skrifar
Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Hjalti Sigurðsson skrifar
Arnar Steinn Þórarinsson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Lárus Gunnarsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Gunnar Einarsson skrifar
Vigfús Eysteinsson skrifar
Sandra Sigurðardóttir skrifar
Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson,Sigfús Aðalsteinsson skrifar