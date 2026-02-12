Ég kaus Framsókn í fyrsta skipti í Alþingiskosningunum árið 2021. Það gerði ég vegna þess að ég tók langt og ítarlegt kosningapróf á heimasíðu RÚV og það sagði mér að af öllum þeim frambjóðendum sem tóku prófið hafi ég verið mest sammála oddvita Framsóknar í Reykjavíkurkjördæmi suður, yfir 95% sammála. En þar sem það var mitt kjördæmi þá kom ekki annað til greina en að setja x við Framsókn og Lilju Dögg Alfreðsdóttur. Á árunum sem fylgdu mætti ég á nokkra viðburði hjá ungliðahreyfingu Framsóknar, en ekki með neinum reglubundnum hætti. Það var síðan ekki fyrr en árið 2023 að ég skráði mig í Framsókn og byrjaði að taka virkan þátt í flokksstarfinu og um leið þá var ein manneskja sem gerði það að verkum að ég upplifði mig velkominn og að mér fannst ég tilheyra, en það var hún Lilja. Mér er það enn minnisstætt þegar ég átti mitt fyrsta alvöru samtal við hana, á sambandsþingi ungra Framsóknarmanna í Skagafirði. Þar stóð þessi mikli stjórnmálamaður, sem maður hafði einungis séð í sjónvarpinu og spurði mig út í daginn og veginn. Þetta var ekki þetta klassíska spjall þar sem pólítíkusar eru bara að safna atkvæðum, heldur sýndi hún samtalinu alvölu áhuga og fylgdi því eftir í hvert skipti sem við hittumst. Það hefur reynst mér ómetanlegt að geta leitað til Lilju, hvort sem að það hefur tengst flokksstarfinu, atvinnulífinu, eða einhverju persónulegu. Það er alls ekki sjálfgefið að manneskja með jafn mikla reynslu og þekkingu og Lilja hefur, gefi sér tíma til þess að aðstoða fólk sem er að stíga sín fyrstu skref í nýju umhverfi, en þannig manneskja er Lilja og hefur maður heyrt fjölmargar sögur þar sem fólk hefur sömu upplifun af henni.
En Lilja er ekki bara ljúfmenni sem býður fólk velkomið í flokkinn, heldur er hún algjör nagli á sviði stjórnmálanna. Það eru ófá skiptin sem maður hefur setið fyrir framan sjónvarpið og dáðst af henni í viðtalsþáttum. Hún talar ávallt skýrt og af sannfæringu, er afskaplega hnyttin og orðheppin og ég ætla að fullyrða það hér og nú að enginn stjórnmálamaður í dag hefur betra vald á íslenskri tungu.
Afrekalisti Lilju er langur og ætla ég mér ekki að fara yfir hann allan, en ég vil samt nefna að það hefur enginn stjórnmálamaður, í seinni tíð, gert meira í þágu íslenskrar tungu og menningar, það er staðreynd, ekki skoðun. Auk þess hefur Lilja ávallt talað fyrir öflugu og skilvirku efnahagslífi, sem er undirstaða hagvaxtar og velferðar samfélagsins og skilar sér beint til heimilanna í landinu. Hún er eina manneskjan sem getur veitt ríkisstjórninni raunverulegt aðhald í efnahags og alþjóðamálum, en fróðari manneskju, í þeim efnum, hef ég ekki hitt.
Það eru algjör forréttindi að vera með manneskju eins og Lilju í forystu síns flokks. Hún er gædd öllum þeim eiginleikum sem leiðtoga ber að hafa.
Ég mun mæta á flokksþing Framsóknar um helgina og á sunnudaginn mun ég kjósa mína helstu fyrirmynd í stjórnmálum, Lilju Dögg Alfreðsdóttur, sem næsta formann Framsóknar.
Höfundur er fjármálaverkfræðingur.
