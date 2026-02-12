Um 300 börn ,,rænd“ á ári hverju

Gera foreldrar sér grein fyrir að einungis um 2% íslenskra nemenda ná efstu hæfniþrepum í náttúruvísindum samkvæmt PISA 2022? Á hinum Norðurlöndunum er hlutfallið 8–10%.
Það þýðir að á Íslandi eru um 100 börn í hverjum árgangi með afburðahæfni í vísindum. Hlutfallslega ættu þau að vera um 400.
Því vantar um 300 börn á ári í hóp þeirra sem skara fram úr.
Auðvitað eru niðurstöður PISA ekki einn allsherjardómur en niðurstöður Íslands eru alger áfellisdómur.
Hvað þýðir að vera á efstu hæfniþrepum?
Þessir 15 ára nemendur geta til dæmis:
unnið úr flóknum og óljósum upplýsingum,
metið áreiðanleika gagna,
dregið sjálfstæðar og gagnrýnar ályktanir,
beitt þekkingu í nýjum og ókunnugum aðstæðum.
Þetta eru nemendurnir sem síðar eru líklegri til að:
leiða rannsóknir,
þróa nýja tækni,
skapa nýja þekkingu,
og draga nýsköpunarvagninn.
Hver ber ábyrgð á því að um 300 nemendur eru ,,rændir“ á ári hverju þessari afburðarhæfni? Ekki heyrist múkk frá þeim sem völdin hafa, stýra kerfinu og ákveða hvaða leiðir skulu farnar. Þögnin er ærandi.
OECD hefur ítrekað bent á að sterk tengsl séu milli menntunar og langtímaframleiðni þjóða og bendir á að hætta sé á að minnsta kosti 5% samdrætti hvað framleiðni varðar eða um 250 milljarða árlega ef fram heldur sem horfir. Þjóðir sem ná ekki að rækta hæfileika sína dragast aftur úr í verðmætasköpun og samkeppnishæfni.
Hvers vegna er staðan svona þar sem við höfum allar forsendur til að vera með eitt besta menntakerfi í heimi?
Jöfnun niður á við er ekki hægt að réttlæta í nafni jöfnuðar.
Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins
