Skoðun

Um 300 börn ,,rænd“ á ári hverju

Jón Pétur Zimsen skrifar

Gera foreldrar sér grein fyrir að einungis um 2% íslenskra nemenda ná efstu hæfniþrepum í náttúruvísindum samkvæmt PISA 2022? Á hinum Norðurlöndunum er hlutfallið 8–10%.

Það þýðir að á Íslandi eru um 100 börn í hverjum árgangi með afburðahæfni í vísindum. Hlutfallslega ættu þau að vera um 400.

Því vantar um 300 börn á ári í hóp þeirra sem skara fram úr.

Auðvitað eru niðurstöður PISA ekki einn allsherjardómur en niðurstöður Íslands eru alger áfellisdómur.

Hvað þýðir að vera á efstu hæfniþrepum?

Þessir 15 ára nemendur geta til dæmis:

unnið úr flóknum og óljósum upplýsingum,

metið áreiðanleika gagna,

dregið sjálfstæðar og gagnrýnar ályktanir,

beitt þekkingu í nýjum og ókunnugum aðstæðum.

Þetta eru nemendurnir sem síðar eru líklegri til að:

leiða rannsóknir,

þróa nýja tækni,

skapa nýja þekkingu,

og draga nýsköpunarvagninn.

Hver ber ábyrgð á því að um 300 nemendur eru ,,rændir“ á ári hverju þessari afburðarhæfni? Ekki heyrist múkk frá þeim sem völdin hafa, stýra kerfinu og ákveða hvaða leiðir skulu farnar. Þögnin er ærandi.

OECD hefur ítrekað bent á að sterk tengsl séu milli menntunar og langtímaframleiðni þjóða og bendir á að hætta sé á að minnsta kosti 5% samdrætti hvað framleiðni varðar eða um 250 milljarða árlega ef fram heldur sem horfir. Þjóðir sem ná ekki að rækta hæfileika sína dragast aftur úr í verðmætasköpun og samkeppnishæfni.

Hvers vegna er staðan svona þar sem við höfum allar forsendur til að vera með eitt besta menntakerfi í heimi?

Jöfnun niður á við er ekki hægt að réttlæta í nafni jöfnuðar.

Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins

Jón Pétur Zimsen Skóla- og menntamál Sjálfstæðisflokkurinn

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið