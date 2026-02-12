Þjóðarmorðingjar á meðal vor?

Í gær greindi Declassified UK frá því að fleiri en tvöþúsund bretar með ísraelskan ríkisborgararrétt höfðu tekið þátt í þjóðarmorði ísraels á Gaza.1 Fólki á Bretlandseyjum hryllir eðlilega við fregnum af því að stríðsglæpamenn vaði frjálsir um í þeirra samfélagi en þetta vekur eðlilega upp spurningar um hvort slíkt eigi sér stað hér á landi.
Fyrir nokkru var utanríkisráðherra inntur svara um hvort hingað sóttu ísraelskir hermenn í frí frá voðaverkum sínum og voru svörin loðin og á þá leið að ráðherra vonaði að svo væri ekki. Ef hér væri starfhæf stjórnarandstaða sem gæti tekið að sér hlutverk öryggisventils fyrir almenning þá væri líklega búið að greina frá þessu.
Það er eðlilegt að krefja forsætisráðherra, utanríkisráðherra og dómsmálaráðherra svara við því hvort hér á landi séu ísraelskir ríkisborgarar sem einnig eru íslenskir ríkisborgarar, EES ríkisborgarar eða hafa hér dvalarleyfi á öðrum forsendum, sem hafa tekið þátt í þjóðarmorði ísraels á palestínsku þjóðinni. Ekki til þess að fá óljós svör um skoðanir ráðherra á efninu (að gefnu tilefni) heldur til að fá að vita, svart á hvítu, hvort hér séu fjöldamorðingjar barna á meðal okkar sem fá um frjálst höfuð strokið.
Þá ætti einnig krefja ráðherrana svara á því hvort gripið sé til einhverra ráðstafana til að fyrirbyggja að hingað komi fjöldamorðingjar í gervi túrista, og ef ekki, hvers vegna.
Höfundur er heimspekingur.
