Strætó fyrir sum börn, ekki öll

Við fjárhagsáætlunarvinnu Hafnarfjarðarbæjar síðustu fjögur ár lagði ég fram tillögu að Hafnarfjarðarbær niðurgreiði fargjöld hafnfirskra barna í strætó.
Tillögunni hefur alltaf verið hafnað af meirihlutanum.
Þetta er réttlætismál sem fleiri hafa bent á, þetta ákall er ekki að byrja í dag. Ég sem fulltrúi Viðreisnar í fræðsluráði Hafnarfjarðar hef ítrekað kallað eftir því að bærinn stígi hér inn, fyrir börnin okkar.
Í dag kostar árskort í strætó fyrir ungmenni 58.000 krónur. Árið 2021 ákvað stjórn Strætó að hækka árskort barna úr 25.000 krónum í 40.000 krónur. Kortin hafa hækkað á hverju ári síðan þá. Á fimm árum hefur verð á árskortum barna og ungmenna hækkað um 33.000 krónur.
Þetta þýðir að fjölskylda með þrjú börn á aldrinum 12 til 18 ára þarf að greiða sem nemur 174.000 krónur á ári svo að börnin geti valið umhverfisvænni ferðamáta og notað almenningssamgöngur í sínu daglega lífi. Svo að foreldrarnir þurfi ekki að fara úr vinnu til að skutla, svo börnin geti komið sér á milli staða.
Ábatinn af því að niðurgreiða fargjöld barna og ungmenna í strætó er gífurlegur. Það tryggir jöfnuð, öll börn og ungmenni hafa greiðan aðgang að almenningssamgöngum til þess að komast í og úr skóla, frístund eða öðru félagsstarfi.
Það að börn noti strætó eykur sjálfsöryggi þeirra, þau læra að ferðast sjálfstætt og kynnast samgöngukerfinu. Einnig eykur það líkurnar á því að þau velji að nýta slíkar samgöngur áfram á fullorðinsárum. Síðast en ekki síst þá eru það umhverfisáhrifin, færri ferðir á einkabílum draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
Í öll þessi ár sem fulltrúi Viðreisnar hefur mótmælt þessari stefnu Strætó hafa komið þau svör að fjárhagur Strætó sé ekki góður og ekki sé hægt að bjóða upp á frítt fyrir einn af stærstu notendahópum strætó. Gott og blessað, í því ljósi hefur fulltrúi Viðreisnar ítrekað lagt fram tillögu í Fræðsluráði Hafnarfjarðar og Bæjarstjórn Hafnarfjarðar um að Hafnarfjarðarbær niðurgreiði strætókort barna og ungmenna, þeirri tillögu hefur alltaf verið hafnað.
Höfundur er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði
Karólína Helga Símonardóttir skrifar
Svavar Guðmundsson skrifar
Jónas Sen skrifar
Pawel Bartoszek skrifar
skrifar
Marinó G. Njálsson skrifar
Elín Anna Baldursdóttir skrifar
Sveinn Rúnar Einarsson skrifar
Linda Hrönn Bakkmann Þórisdóttir skrifar
Örn Karlsson skrifar
Silja Dögg Gunnarsdóttir skrifar
Árni Stefán Árnason skrifar
Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Hjalti Sigurðsson skrifar
Arnar Steinn Þórarinsson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Lárus Gunnarsson skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Gunnar Einarsson skrifar
Vigfús Eysteinsson skrifar
Sandra Sigurðardóttir skrifar
Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson,Sigfús Aðalsteinsson skrifar
Siv Friðleifsdóttir skrifar
Guðný Lára Guðrúnardóttir skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Hlédís Maren Guðmundsdóttir skrifar
Ólafur Björnsson skrifar
Elías Blöndal Guðjónsson skrifar