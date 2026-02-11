Skoðun

Strætó fyrir sum börn, ekki öll

Karólína Helga Símonardóttir skrifar

Við fjárhagsáætlunarvinnu Hafnarfjarðarbæjar síðustu fjögur ár lagði ég fram tillögu að Hafnarfjarðarbær niðurgreiði fargjöld hafnfirskra barna í strætó.

Tillögunni hefur alltaf verið hafnað af meirihlutanum.

Þetta er réttlætismál sem fleiri hafa bent á, þetta ákall er ekki að byrja í dag. Ég sem fulltrúi Viðreisnar í fræðsluráði Hafnarfjarðar hef ítrekað kallað eftir því að bærinn stígi hér inn, fyrir börnin okkar.

Í dag kostar árskort í strætó fyrir ungmenni 58.000 krónur. Árið 2021 ákvað stjórn Strætó að hækka árskort barna úr 25.000 krónum í 40.000 krónur. Kortin hafa hækkað á hverju ári síðan þá. Á fimm árum hefur verð á árskortum barna og ungmenna hækkað um 33.000 krónur.

Þetta þýðir að fjölskylda með þrjú börn á aldrinum 12 til 18 ára þarf að greiða sem nemur 174.000 krónur á ári svo að börnin geti valið umhverfisvænni ferðamáta og notað almenningssamgöngur í sínu daglega lífi. Svo að foreldrarnir þurfi ekki að fara úr vinnu til að skutla, svo börnin geti komið sér á milli staða.

Ábatinn af því að niðurgreiða fargjöld barna og ungmenna í strætó er gífurlegur. Það tryggir jöfnuð, öll börn og ungmenni hafa greiðan aðgang að almenningssamgöngum til þess að komast í og úr skóla, frístund eða öðru félagsstarfi.

Það að börn noti strætó eykur sjálfsöryggi þeirra, þau læra að ferðast sjálfstætt og kynnast samgöngukerfinu. Einnig eykur það líkurnar á því að þau velji að nýta slíkar samgöngur áfram á fullorðinsárum. Síðast en ekki síst þá eru það umhverfisáhrifin, færri ferðir á einkabílum draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.

Í öll þessi ár sem fulltrúi Viðreisnar hefur mótmælt þessari stefnu Strætó hafa komið þau svör að fjárhagur Strætó sé ekki góður og ekki sé hægt að bjóða upp á frítt fyrir einn af stærstu notendahópum strætó. Gott og blessað, í því ljósi hefur fulltrúi Viðreisnar ítrekað lagt fram tillögu í Fræðsluráði Hafnarfjarðar og Bæjarstjórn Hafnarfjarðar um að Hafnarfjarðarbær niðurgreiði strætókort barna og ungmenna, þeirri tillögu hefur alltaf verið hafnað.

Höfundur er oddviti Viðreisnar í Hafnarfirði

