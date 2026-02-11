Sjálfshólið, afsláttardagar og skuldasúpa! Svavar Guðmundsson skrifar 11. febrúar 2026 14:45 Ég spurði gervigreindina nýlega hvað orðið „Alvo“ þýðir. Svarið kom tafarlaust, orðið er portúgalskt og merkir mark, skotmark eða í yfirfærðri merkingu markmið eða takmark, sem er bara flott í sjálfu sér. Ég ætla bara að trúa henni enda mér fremri í fljótfærni og snilligáfu. Í upphafi árs 2025 voru flestir greiningaaðilar hérlendis á því að Alvotech væri bjartasta vonin á íslenska hlutabréfamarkaðnum, þ.e. í fyrra og myndi þ.a.l. hækka mest allra félaga í kauphöllinni. Á þessum tíma var Alvotech verðmætasta félagið í litlu kauphöllinni okkar. Í stuttu máli hrundi gengi ALVO um tæp 70% í fyrra. Já, bréf félagsins féllu um tæp 70% á sl. ári, algjörlega þvert á spár stórs hluta greiningarsérfræðinganna. Og frá áramótum hefur það setið botnfrosið á þeim stað sem það endaði á síðasta ári. Endurteknar endurtekningar! Ekki hef ég tölu á því hvað forráðamenn Alvotech (Alvo) hafa oft komið fram í fréttatilkynningum og fjölmiðlum undanfarin ár, og sagt að félagið væri með fullkomnustu lyfjaþróunaraðstöðu í heimi. Hún er ekki fullkomnari en það, að bandaríska Lyfja og Matvælaeftirlitið (FDA) veitir þeim ekki markaðsleyfi fyrir ný lyf vegna ófullkominnar aðstöðu til lyfjaþróunar inn á þann markað. Og það merkilega er að hluthafar hafa aldrei fengið að vita hvað það er sem er svo alvarlegt í aðstöðunni að að það lítur út fyrir að FDA samþykki engin ný lyf inn á USA markaðinn á þessu ári frá félaginu. Þetta er í anda upplýsingagjafar félagsins en hún hefur að ansi margra mati verið afar fábrotin. Það er helst að Innherji.is og Viðskiptablaðið færi hluthöfum fréttir af starfseminni. Er þeim hér með þakkað fyrir sín framlög. Birtuskilyrðin og uppgjörin Í ágúst 2025, þegar forráðamenn félagsins kynntu uppgjörið fyrir 2 ársfjórðung 2025, sögðust þeir ekki geta verið stoltari af árangrinum og að lausafjárstaðan hefði aldrei verið jafngóð og að allt liti mjög vel út. Ástæða svo góðrar lausafjárstöðu var að nýbúið var að selja hlutabréf fyrir rúma 10 milljarða til sænskra fjárfesta á genginu 1.340 kr, en þeir fengu 10% afslátt frá markaðsgengi þá. Þessir afsláttardagar Alvo eru alveg óheyrilega ósanngjarnir gagnvart öðrum hluthöfum. En bréf vongóðu Svíanna hafa nú lækkað um aðeins 60% frá því þeir tóku þátt fyrir einungis rúmu hálfu ári. Þannig að ástæða svo góðs handbærs fjár var ekki tilkomin út af góðum rekstrarárangri, þvert á móti. Upplýsingagleðin! Sé í framhaldinu gripið niður í tímans tómarúm í júlímánuði 2025, áður en fyrrgreint uppgjör fyrir 2. ársfjórðung er birt þann 13 ágúst. Þá vissu forráðamenn félagsins mætavel um þá stöðu sem félagið var komið í gagnvart FDA sem hafði sent þeim þungt athugunarsemdarbréf í júlíbyrjun yfir ástandi á þróunaraðstöðu félagsins. Þess í stað var aldrei eins bjart framundan og þeir gætu ekki verið stoltari rúmum mánuði eftir grafalvarlegar athugasemdir FDA er þeir dásömuðu uppgjörið sem birt var 13 ágúst 2025, magnað! Síðan er niðurstaða 3. ársfjórðungs kynnt 12 nóvember 2025. Í þeirri tilkynningu kom í ljós að lyfsalan var einungis 4 íslenskir milljarðar, sem gerir tekjur um 30 þúsund krónur á hvern starfsmann félagsins á sólarhring á tímabilinu sem er þrír mánuðir en vinnustaðurinn telur um 1.500 manns. Þarna var lausafjárstaðan orðin léleg á ný og sænski hlutabréfapeningurinn búinn á þessum stutta tíma. Hlutabréfaliturinn ó öllum þrem kauphöllum þar sem félagið er skráð var rauður 75% af viðskiptadögum ársins 2025. Ekkert var minnst á athugasemdir FDA frá júlíbyrjun í þessu uppgjöri. Seinnipart nóvember sl. tilkynnti félagið svo loks að FDA gæfi ekki leyfi að svo stöddu fyrir markaðssölu nýrra lyfja inn á USA markaðinn. Þetta vissu þeir frá 4 júlí, en tilkynna hluthöfum það 4 mánuðum síðar án þess að tilgreina sérstaklega ástæður annað en að þurfi að hægja á framleiðslunni um stuttan tíma. Enginn veit skilgreininguna á „stuttum tíma“ frá boðberum tíðinda frá ALVO. Staðan í dag er því enn fremur óljós. Hluthafar eru enn í dag jafn illa upplýstir hvað það er sem er svo athugunarvert að mati FDA við lyfjaaðstöðuna. Forstjóri félagsins birtist síðan í framhaldinu með tekjuáætlun fyrir árið 2026 og segir að um mikla söluaukningu sé að ræða, það stendur líka í tilkynningu félagsins. Hinn endinn á sama regnboganum Tekjuspáin fyrir árið 2026 er því nákvæmlega sú sama og fyrir árið 2025, þannig að ljóst er að um enga söluaukningu er að ræða, sem er afar sérstakt og framsetningin líka. Það er furðulegt í ljósi þess að í upphafi sl. árs var félagið með tvö lyf í sölu á sínum mörkuðum og er nú búið að bæta við þrem nýjum lyfjum á alla sína markaði fyrir utan USA, þá kemur bara út óbreytt tekjuspá og forstjórinn talar um mikla söluaukningu, hvernig á að skilja þetta. Ef það er söluaukning þá hækka tölur, þær standa ekki í stað. Einnig halda forráðamenn þess ítrekað á lofti að ekkert annað félag í heiminum sé með jafnmörg lyf í pípunum og ALVO og ég dreg það ekki í efa. Það bara skiptir litlu máli þegar önnur líftæknilyf þeirra seljast ekki á móti söluhæstu frumlyfjum í heiminum. Uppgjörssölutölur lyfjanna svara þessu alveg og það þarf ekki að túlka þær öðruvísi en þær eru settar fram. Skuldabréfagaldrar Vegna hræðilegs sjóðstreymis var um miðjan desember aftur ákveðið að fara í smá skulda og hlutabréfaleikjaplan og það með óvenjulegum stæl. Efndi félagið til skuldabréfaútboðs þar sem það nældi sér í um 14 miljarða ísl. króna (108 M USD). Tilkynnt var í framhaldinu af forráðamönnum ALVO að gríðarleg umframeftirspurn hafi verið eftir bréfunum í útboðinu. Enginn veit í raun hvort það er satt eða ekki þar sem ekkert hefur verið sagt hversu umframeftirspurnin hafi verið mikil, aðeins að hún hafi verið. En á Innherja.is er það nú samt sagt að útboðið hefði upphaflega verið 125 milljónir USD en einungis náðist að selja fyrir 108 milljónir USD. Þess má geta að Innherji .is, er oftar en ekki fyrstur með molafréttir af ALVO, sem er bara flott, enda góður miðill! þannig í samhengi hlutanna, veit ég þá ekki lengur hvaða djúpa skilning menn leggja í orðið umframeftirspurn. Eins og áður segir, hefur nú upplýsingagjöfin oftar en ekki verið slægleg hjá félaginu þrátt fyrir að vera nú með þrjá upplýsingafulltrúa að mig minnir, tvo á Íslandi og einn í Svíþjóð. Útskýringar með skilmálum skuldabréfaútboðsins sem farið var í, er afar flókin og ekki síður ruglingsleg fyrir almenna hluthafa og skyggnilýsingafólk einnig. Það er skemmst frá því að segja að þeir sem keyptu þessi skuldabréf voru allt erlendir fjárfestar, íslenskum væntanlega ekki boðið og hefðu sennilega ekki áhuga þar sem bókfært tap þeirra er orðið gríðarlegt í félaginu. Önnur eins súpu súpukjör hafa varla sést lengi á skuldabréfamarkaðnum, en kaupendur bréfanna eru bæði með belti og axlabönd til tryggingar áhættu og slaufu um hálsinn af gleði yfir þessum góða díl sem félaginu var nauðugur kostur einn að bjóða uppá vegna slæmrar sjóðstreymisstöðu. Skuldabréfakaupendur fengu lánuð hlutabréf í ALVO til tryggingar skuldum sínum og það strax með 10% afslætti og geta síðan á ákveðnum dögum selt bréfin fljótlega með 25% ávinningi einnig. Það þarf að gera ríkulega vel við þessa blessuðu „hákarla“ svo þeir húkkist á beyglaðan fjárfesta öngulinn. Þarna er vísvitandi verið að búa til kerfislæga skekkju í þágu sérvalinna fjárfesta. Og nú eru tveir stærstu hluthafar ALVO búnir að kaupa af þeim hlutabréfin sem þeir lánuðu kaupendum skuldabréfanna fyrir allt að 56 milljónir dollara, ef ekki meira, og allt með ríflegum afsláttum á hlutabréfum í félaginu. Hvernig er hægt að skilja þessar galdramöntrur, hver er ávinningurinn af þessu hringrásarferli fyrir félagið. Í framhaldinu kom forstjórinn fram og sagði að þetta skuldabréfaútboð sýndi trú fjárfesta á framtíð og getu félagsins til að byggja upp frekari framtíðarvöxt þess. Þeir voru ekkert að pæla í einhverjum stuðningi við félagið! Þeir þökkuðu bara fyrir sig með þessum gjafagjörningi og það væri gott að vita hvaða fjárfestar þetta voru svo hægt sé að skoða þennan ósanngjarna jólagraut gagnvart öðrum hluthöfum. Hverjir voru þetta, voru þetta kannski bara þeir sjálfir????? Það skiptir þjóðfélagið og hluthafa hérlendis gríðarlegu máli að félagið rétti úr hryggnum í ljósi þess hversu miklu fé félagið hefur sópað til sín úr íslensku fjármálakerfi undanfarin misseri. Þetta eru engar Kolaportstölur, VONBRIGÐIn eru út um allt, með hástöfum. Fölskvalaus gleði örfárra Skortsalar í félaginu gleðjast manna mestyfir árangri sínum sl. 9 mánuðiyfir óstöðugleika félagsins í rekstri og upplýsingagjöf. Það virðist í einhverjum tilfellum vera „fallegt“ að gefa afslátt af peningum annarra. Og síðan til að kóróna þetta hörmungarár hjá félaginu og hluthöfum þess var ákveðið að slá í áramótabombu á sjálfan gamlársdag. Annað 100 milljóna dollara lán með þreföldum fermingarbókarvöxtum var snarað í einum grænum, því lánveitendur hafa svo mikla trú á félaginu að sögn forstjórans. Ætli skuldir félagsins séu ekki orðnar á pari við markaðsvirði þess, svo mikið „blómstrar“ reksturinn að sögn þeirra sjálfra.Hverjir voru þessir skuldabréfakaupendur með fulla skjalatösku af monnýpeningum á lokadegi ársinsþegar staðan var jafnóljós og hún var og er.Þessar súperokurlántökur vekja ekki síst furðu í ljósi frétta á Innherja.is og VB.is að forstjóri félagsins hefði í jólamánuðinum sl. hagnast um1.miljarð dollara á sölu tveggja lyfjatengdrafyrirtækja nýverið. Af hverju lánaði hann því ekki ALVO pening sjálfur á hagstæðari kjörum í ljósi þess að hann er eigandi 2/3 hlutafjár í félaginu. Af hverju er gengi bréfanna t.a.m. á þeim stað sem það er í dag? Það er meira en 50% fyrir neðan útboðsgengi félagsins fyrir rúmum 3 árum, þegar félagið var svo til tekjulaust.Er þar kannski um fyrirtækjaeinelti og aðgangsstýringum trommuleikarans í USA að kenna, hvað varðar framferði FDA gegn félaginu??. Eitt er víst að hluthafar þola ekki svonagjörningagrautarfræði þegar kemur að lánafjármögnun félagsins og óbreyttum sölutölum þrátt fyrir fjölgun lyfja á markaði.Eða var fyrirtækið kannski líka svona svakaleg ofmetið af yfirlýstum væntingum þess, út frá sölutölum söluhæstu frumlyfjunum sem það fór í samkeppni við?Því má bæta við, að í fyrirsögn í viðtali við forstjórann á títtnefndum Innherja.is í haust var fyrirsögnin eftirfarandi, höfð eftir forstjóranum sjálfum „skortsalar gangi hægt inn um gleðinnar dyr.“ Það er miklu nær að óska þeim til hamingju með árangurinn en að segja þeim hvernig þeir eiga haga göngulagi sínu um bæjarins söluvænlegustu torg.Mér sýnist þeir enn vera í dyragættinni skælbrosandi og skellihlæjandi með slaufu um hálsinn líkt og skuldabréfakaupendurnir undanfarnar vikur. Þeir hafa staði máttlausa vaktina í dyragættinni þar sem mótstaðan var engin sl. 8 mánuði enda bréfin fallið um 70%á þeim tíma.Portúgalska orðið Alvo er fallegt orð um markmið en fyrirtækið stendur ekki undir því þar sem markmið þess virðast í órafjarska. Það er alltaf einhver von í markmiði sé haldið nógu vel utan um það, það er leiðarljós að leiðarenda. Hvatning fylgi hækkandi sól Góð byrjun markmiðs Alvo væri að upplýsa hluthafa miklu , miklu mun betur hver staðan raunverulega er hverju sinni. Í því sambandi var frétt á góðum Innherja.is, í sl. viku, sem var kveikjan að birtingu þessarar greinar. þar sem miðillinn fullyrti að tekjur 4 ársfjórðungs 2025, myndu verða allt að tvöfalt hærri en á sama fjórðungi árið á undan. Hversu mikill forspársnillingur getur innherji.is verið, hvernig nær hann í allar þessar upplýsingar. Það kemur reyndar fram á síðunni hans, að hann sé þaulreyndur blaðamaður sem ég efa ekki úr þessu. Fyrirsögn hans var þessi. „Vænta þess að tekjur Alvotech af vörusölu tvöfaldist frá fyrri fjórðungi.“ En skoði maður uppgjör ársins 2024 er ekki auðvelt að sjá hverjar tekjur 4 ársfjórðungsins eru þar sem þeim er steypt saman við heildartölu ársins og ekki gefin upp sérstaklega. Það er svosem hægt að reikna þetta út með því að fá lánaða vasatölvu hjá grunnskólavini og taka hvern ársfjórðung út fyrir sig. En ég læt hér staðar numið enda orðið, orðið gott. Að lokum þetta, Alvotech var stofnað árið 2013 og hefur það að markmiði að auka aðgengi sjúklinga um allan heim að hágæða líftæknilyfjum, lækka lyfjaverð og auka lífsgæði sjúklinga. Takmark Alvotech er að verða leiðandi á heimsvísu í þróun og framleiðslu á líftæknihliðstæðulyfjum. Óskir eru um að ALVO nái markmiðum sínum til farsædar fyrir viðskiptavini, eigendur félagsins og þjóðfélagið. Vona að þetta takist hjá félaginu. Höfundur er ennþá hluthafi í ALVO. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Mest lesið Þegar sölumaður áfengis fræðir okkur um lýðheilsu Lára G. Sigurðardóttir Skoðun 5% af alþingismanni Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Þegar enginn lætur vita - ofbeiting laga og kerfisblinda Lára Herborg Ólafsdóttir Skoðun Úr hverju er þessi kona gerð? Silja Dögg Gunnarsdóttir Skoðun „Þessi helvítis ESB þráhyggja” Arnar Steinn Þórarinsson Skoðun Nú þarf ákvörðun, ekki afsakanir Monika Margrét Stefánsdóttir, Skoðun Seðlabankastjórar á villigötum… þurfa frí Örn Karlsson Skoðun Villigötur eru ekki alltaf merktar – svar við skoðun Bjarna Torfa Lárus Gunnarsson Skoðun Af hverju þarf ríkið að selja mér vínið? Sveinn Rúnar Einarsson Skoðun Að byrgja brunninn er ódýrara Elín Anna Baldursdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Aumingja sölumaðurinn og vonda vísindafólkið Jónas Sen skrifar Skoðun Ekkert um að semja? Pawel Bartoszek skrifar Skoðun Nú þarf ákvörðun, ekki afsakanir skrifar Skoðun Úr huglægu mati í mælanlega þróun Marinó G. Njálsson skrifar Skoðun Að byrgja brunninn er ódýrara Elín Anna Baldursdóttir skrifar Skoðun Af hverju þarf ríkið að selja mér vínið? Sveinn Rúnar Einarsson skrifar Skoðun Framsókn til framtíðar – Með Lilju í forystu Linda Hrönn Bakkmann Þórisdóttir skrifar Skoðun Seðlabankastjórar á villigötum… þurfa frí Örn Karlsson skrifar Skoðun Úr hverju er þessi kona gerð? Silja Dögg Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Ofbeldi MAST - Opið bréf til atvinnuvegaráðherra Árni Stefán Árnason skrifar Skoðun Íslenskt táknmál er hjartað sem alltaf slær Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar Skoðun Útgáfuáætlun námsgagna og aðgengi að stefnumótun Bogi Ragnarsson skrifar Skoðun 1-1-2 dagurinn Hjalti Sigurðsson skrifar Skoðun „Þessi helvítis ESB þráhyggja” Arnar Steinn Þórarinsson skrifar Skoðun Lækkum skatta á barnafjölskyldur Diljá Mist Einarsdóttir skrifar Skoðun Leiktjöldin Davíð Bergmann skrifar Skoðun Villigötur eru ekki alltaf merktar – svar við skoðun Bjarna Torfa Lárus Gunnarsson skrifar Skoðun 5% af alþingismanni Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Hætta að kjósa gegn sjálfum sér: Eldri borgarar eiga að standa með Flokki fólksins Gunnar Einarsson skrifar Skoðun Þegar rétturinn og réttvísin horfa undan Vigfús Eysteinsson skrifar Skoðun Efnahagsleg ábyrgð er fjölskyldumál Sandra Sigurðardóttir skrifar Skoðun Leikskólamál í Reykjavík – staðreyndir og mögulegar lausnir Baldur Borgþórsson,Hlynur Áskelsson,Sigfús Aðalsteinsson skrifar Skoðun Takk læknar! Siv Friðleifsdóttir skrifar Skoðun Fjarðarheiðargöng: Öryggi, traust og framtíð Austurlands í húfi Guðný Lára Guðrúnardóttir skrifar Skoðun Ísland er að tapa hundruðum milljarða – eitrað framkvæmdakerfi lamar allt samfélagið Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Stöðluð meðalmennska og einkunnir án aðgreiningar Hlédís Maren Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Sveitarstjórnarkosningar 2026 – hvað gera Vinir Kópavogs? Ólafur Björnsson skrifar Skoðun Bréf til Láru Elías Blöndal Guðjónsson skrifar Skoðun Heilbrigðiskerfi sem treystir á seiglu Sandra B. Franks skrifar Skoðun Er gervigreind verkfæri kommúnistans eða kapítalistans? Ásgeir Jónsson skrifar Sjá meira