Ég kýs Ingi­björgu Isaksen

Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar

Vorið 2021 tók ég þá ákvörðun að skrá mig í Framsóknarflokkinn. Ákvörðun sem ég hef heldur betur ekki séð eftir. Síðar þetta sama ár voru þingkosningar, fyrstu kosningarnar sem ég fylgdist með fyrir alvöru, þar sem flokkurinn náði glæsilegum árangri. Í þessum kosningum var nýr oddviti hjá flokknum í NA-kjördæmi, Ingibjörg Isaksen, sem vakti strax athygli mína fyrir kröftuga innkomu í landsmálin.

Seinna meir átti ég svo eftir að kynnast henni betur í kjölfarið á því að ég kom inni í starf flokksins árið 2024. Ingibjörg hefur að geyma frábæran leiðtoga, hún er jákvæð, drífandi, sanngjörn og dregur fram það besta í fólki. Hún hefur þá persónutöfra að maður finnur að hún hlustar af áhuga og að maður skiptir raunverulega máli. Hún hefur staðið vaktina vel sem þingflokksformaður undanfarin ár, með mikið og sterkt landsbyggðarhjarta og brennur fyrir málefnum barna og ungmenna svo eitthvað sé nefnt.

Keppnisskap? Já það er þetta með keppnisskapið, því það er akkúrat það sem flokkurinn þarf núna og Ingibjörg býr yfir þessu keppnisskapi sem þarf til. Ég trúi því að Ingibjörg Isaksen búi yfir þeim dugnaði, krafti og elju sem þarf til að leiða Framsóknarflokkinn inni í framtíðina.

Ég styð Ingibjörgu Isaksen í formannskjöri á flokksþingi Framsóknarflokksins.

Höfundur er háskólanemi og starfar sem framkvæmdastjóri.

Framsóknarflokkurinn

