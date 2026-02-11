Framsókn til framtíðar – Með Lilju í forystu Linda Hrönn Bakkmann Þórisdóttir skrifar 11. febrúar 2026 09:30 Á flokksþinginu næstu helgi stöndum við Framsóknarfólk frammi fyrir mikilvægri ákvörðun. Við veljum okkur ekki aðeins nýjan formann, heldur ákveðum við hvert við viljum að Framsókn stefni til framtíðar og hvaða gildi við viljum hafa að leiðarljósi. Til þess þurfum við sterkan leiðtoga sem getur sameinað ólíka hagsmuni. Lilja Dögg Alfreðsdóttir er sá formaður sem við þurfum til þess. Framsókn hefur alla tíð byggt á samvinnuhugsjóninni. Þeirri trú að besti árangurinn náist með samtali fremur en átökum, jafnvægi fremur en öfgum og lausnamiðaðri hugsun sem stuðlar að vinnu, velferð og vexti. Sú hugsjón endurspeglast vel í störfum Lilju sem hefur ítrekað sýnt það og sannað að hún nálgast stjórnmál af festu, alúð og fagmennsku. Slík forysta er mikilvægari nú en aldrei fyrr á tímum þar sem pólitísk umræða einkennist of oft af sundrung fremur en því sem sameinar okkur. Í störfum sínum sem menntamálaráðherra sýndi Lilja pólitískt þor og hafði skýra forgangsröðun. Hún lagði áherslu á mikilvægi menntunar og var afdráttarlaus í þeirri skoðun sinni að kennarar leggi grunn að öllum öðrum störfum samfélagsins. Í umræðum um setningarræðu forsætisráðherra haustið 2020 sagði Lilja orðrétt; „Ekkert í heiminum er fegurra en hamingjusöm börn. Börn sem njóta umhyggju og ástar, búa að sjálfstrausti og bjartsýni, börn sem vita beint eða óbeint að þeirra bíða tækifæri í góðu og fjölskylduvænu samfélagi.“ Þessi orð Lilju endurspegla skilning hennar á samfélaginu og eru í beinu samræmi við grunngildi Framsóknar; að fjárfesta í fólki og hafa skýra sýn um í hvernig samfélagi við viljum búa. Framsókn þarf á formanni að halda sem styrkir samvinnuhugsjónina sem er mikilvægari nú sem aldrei fyrr. 