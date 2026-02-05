Samfélag er eitt fallegasta íslenska orðið. Það lýsir því sem skiptir öllu máli: að við tilheyrum, að við stöndum saman og að við búum í bæ þar sem öll finna að þau skipta máli.
Þegar ég tók ákvörðun um að gefa kost á mér sem leiðtogi Viðreisnar í Kópavogi fann ég að drifkrafturinn var skýr, mig langar að byggja upp sterkara samfélag í Kópavogi. Samfélag sem umvefur alla íbúa bæjarins. Hvort sem fólk býr á Kársnesinu, í Hvömmunum, í Lindunum eða efri byggðum.
Kópavogur sem ein heild
Kópavogur er bær margra ólíkra hverfa, en hann á að vera ein heild: samtengdur, samheldinn og hlýr.
Ég ólst upp í Grundunum og er fjórðu kynslóðar Kópavogsbúi. Kópavogur hefur gjörbreyst frá því að ég var að alast upp og bærinn stendur nú á tímamótum. Hann hefur vaxið hratt, samfélagið breyst og þarfir íbúa þróast. Þetta eru áskoranir en líka tækifæri.
Eitt megineinkenni Viðreisnar er ábyrgur rekstur og að þora að takast á við flókin viðfangsefni. Tala fyrir kerfisbreytingum og klára málin. Það er eitt að tala um vandamálin, annað að leysa þau. Lausnir þurfa að vera raunhæfar og byggðar á traustum grunni.
Ný kynslóð leiðtoga
Verði ég leiðtogi Viðreisnar í Kópavogi mun ábyrgur rekstur og skynsamleg nýting fjármuna íbúanna vera mitt leiðarstef. Ég mun ekki veigra mér við að taka erfiðar ákvarðanir. Við eigum alltaf að spyrja okkur hvort ákvarðanir sem við tökum skili raunverulegum ávinningi fyrir samfélagið okkar. Hvort fjármunum bæjarins sé varið á réttan hátt.
Ég vil tilheyra nýrri kynslóð leiðtoga. Kynslóð sem sameinar reynslu, fagmennsku og ferska nálgun. Ungt fólk er stór og vaxandi hluti Kópavogs og það er mikilvægt að rödd ungs fólks heyrist mun skýrar og þeirra áherslur fái hljómgrunn öllum bæjarbúum til hagsbóta.
Grunnþjónusta sem virkar
Ég hef átt ótal samtöl við íbúa bæjarins síðustu daga. Það sem fólk nefnir helst er að það sé skortur á samtali við íbúa. Að gjáin milli stjórnkerfisins og fólksins sé of breið. Leikskólamálin eru fólki ofarlega í huga, það er nauðsynlegt að kerfið sé sveigjanlegt en leikskólagjöldin eru of há. Þar verðum við að gera betur og lækka gjöldin. Við þurfum öflugra frístundastarf og áframhaldandi skjól fyrir ungt fólk í félagsmiðstöðvum bæjarins. Einnig nefnir íbúar að almenningssamgöngur milli hverfa séu ekki nægilegar og að tryggja þurfi betri þjónustu við íbúa. Við þurfum grunnþjónustu sem virkar, óháð hverfum.
Þetta eru auðvitað algeng stef í sveitarstjórnarmálum og kemur líklega fáum á óvart. En þá skiptir öllu máli að vera með leiðtoga sem þorir að stinga á kýlið og fylgja málum eftir.
Ég hlakka til að leiða Kópavog að sterkari, stoltari og hlýrri framtíð.Gerum þetta saman.
Höfundur er býður sig fram til að leiða lista Viðreisnar í Kópavogi.
