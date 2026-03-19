Orkuveita Reykjavíkur – gerum betur Helgi Áss Grétarsson skrifar 19. mars 2026 06:20 Miðflokkurinn vill tryggja ábyrga stjórn á fjármálum Reykjavíkurborgar svo að hægt sé að bæta grunnþjónustu við fólk og fyrirtæki. Það er orðið tímabært að minnka gullhúðun stjórnsýslunnar og einbeita sér að kjarnastarfsemi borgarinnar. Forgangsröðun í rekstrinum er hér lykilatriði. Það á einnig við um rekstur Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfyrirtækja þess. Hækkanir gjalda á almenning Á yfirstandandi kjörtímabili hafa dótturfélög Orkuveitu Reykjavíkur hækkað álögur á viðskiptavini sína, hvort sem það eru heimili eða fyrirtæki. Hækkunin nemur tugum prósenta en í fjölmiðlum fyrir skömmu var fjallað um hækkun hitaveitureikninga Veitna, dótturfélags Orkuveitunnar. Arðgreiðslur í borgarhítina Mælt á verðlagi hvers árs hefur Orkuveitan greitt rúmlega 30 milljarða króna í arð í aðalsjóð Reykjavíkurborgar á árunum 2017-2025. Þessa fjárhæð hefði verið hægt að nota til að greiða niður skuldir fyrirtækisins eða lækka gjaldskrá fyrir viðskiptavini fyrirtækisins. Þess í stað fóru fjármunirnir í að standa straum af stöðugt vaxandi útgjöldum borgarhítarinnar, það er, þess hluta borgarsjóðs sem á að standa undir hefðbundnum verkefnum sveitarfélagsins. Arðgreiðslur Orkuveitunnar hafa fegrað rekstrarniðurstöðu A-hluta borgarsjóðs. Fjárfest í gæluverkefnum Háar tekjur Orkuveitusamstæðunnar hafa í gegnum tíðina skapað freistnivanda í að setja peninga fyrirtækisins í ýmis gæluverkefni. Sem dæmi kostuðu höfuðstöðvar fyrirtækisins að Bæjarhálsi stjarnfræðilega háar fjárhæðir. Fyrir nokkrum árum var farið í framkvæmdir til að endurhanna mannvirki og útisvæði við Elliðaárstöð. Þótt sú hönnun hafi fengið viðurkenningar á sviði arktektúrs er ljóst að kostnaðurinn við verkið var hár, sjálfsagt vel yfir einn milljarð króna, sjá t.d. frétt í Morgunblaðinu 6. maí 2023. Rekstur dótturfyrirtækja Orkuveitunnar á borð við Ljósleiðarann og Carbfix er áhættusamur og vart tengdur kjarnastarfsemi fyrirtækisins. Breytinga er þörf Orkuveita Reykjavíkur, sem er 94 prósent í eigu Reykjavíkurborgar, er eins og fjöregg sveitarfélagsins. Margt öflugt fólk starfar í fyrirtækinu og almennt séð hefur rekstrarafkoma fyrirtækisins verið vel viðunandi undanfarin ár. Eigi að síður væri til bóta að einfalda rekstur fyrirtækisins og draga úr rekstraráhættu. Einnig þarf að leita leiða til að lækka álögur á borgarbúa. Breyta þarf núverandi arðgreiðslustefnu félagsins svo að það sé betur í stakk búið til að mæta þörf sinni til að fjárfesta í nauðsynlegum grunninnviðum. Besta leiðin til að tryggja umbreytingu í fjármálastjórn Reykjavíkurborgar, og þar með talið í rekstri Orkuveitu Reykjavíkur, er að Miðflokkurinn fái öflugan stuðning í borgarstjórnarkosningunum hinn 16. maí næstkomandi. Höfundur er fyrsti varaborgarfulltrúi í borgarstjórn Reykjavíkur og frambjóðandi á lista Miðflokksins fyrir komandi borgarstjórnarkosningar. 