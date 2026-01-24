Kæru félagar í Samfylkingunni í Reykjavík.
Í dag veljum við fólk á lista Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor og ber fjöldi frambjóðenda og nýrra flokkfélaga sterkri stöðu flokksins vitni. Verkefni okkar á næstu mánuðum verður að tryggja góðan árangur í kosningunum svo að Samfylkingin verði áfram í forystu í borginni með áherslu á lifandi borg og góða nærþjónustu.
Steinunn Gyðu- og Guðjónsdóttir sækist eftir 2. sæti í forvalinu. Frá því að við kynntumst fyrir tæpum 20 árum síðan hef ég beðið þess að hún tæki stökkið og færi í framboð. Nú er hún loksins komin fram og gerir það auðvitað af sama krafti, áhuga, hlýju og fjöri eins og allt annað sem hún tekur sér fyrir hendur.
Steinunn er hugsjónakona, rekstrarkona og á einstaklega auðvelt með að leiða fólk saman til að finna sameiginlegar lausnir. Hún var framkvæmdastjóri UN Women á Íslandi og í Japan þar sem hún gat hún sér gott orð m.a. fyrir vasklega framgöngu í fjáröflun, en enn í dag er Íslandsdeild UN Women með hæstu framlögin í kjarnasjóð UN Women, en sjóðurinn styður verkefni gegn kynbundnu ofbeldi og kynjamisrétti. Steinunn var síðan talskona Stígamóta um árabil og virk innan samtakanna í verkefnastjórn, fræðslu, fjáröflun og uppbyggingu úrræða. Síðustu ár hefur hún starfað sem ráðgjafi hjá Aton þar sem hún hefur unnið fyrir fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök við stefnumótun, greiningu og í samskiptamálum.
Það er mikill fengur fyrir Samfylkinguna að fá Steinunni til forystu í borginni. Steinunn er prinsipföst, vön að takast á við flókin verkefni í flóknu umhverfi og finna farsæla lausn. Hún er jafnaðarmanneskja í húð og hár og femínisti sem nýtur mikillar virðingar fyrir yfirvegun, rökfestu og staðfestu.
Það er mikilvægt að Samfylkingin bjóði fram sigurstranglegan lista í vor sem höfðar til breiðs hóps borgarbúa. Með Steinunni í 2. sæti verða okkur allir vegir færir. Áfram Steinunn og Samfylking.
Höfundur er fyrrverandi þingkona Samfylkingarinarinnar.
