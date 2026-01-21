Að framleiða 5200 málsverði á dag - er ekki á allra færi... Margrét Sigrún Björnsdóttir skrifar 21. janúar 2026 11:33 ...en Heiða Björg stýrði því af röggsemi. Ég kynntist Heiðu Björgu fyrst fyrir all mörgum árum þegar hún var yfirmaður matarframleiðslu og -dreifingar frá eldhúsi Landspítalans. Við og samstarfskona hennar ræddum möguleika á því að þróa nám á háskólastigi, að norrænni fyrirmynd, fyrir þá sem stýrðu slíkri starfsemi. Nám sem fæli í sér þætti úr matvæla- og næringafræði, verkfræði, viðskipta- og rekstrarfræði, svo það helsta sé upp talið, sem slík starfsemi krefst. Þær höfðu sótt slíkt nám við háskóla í Svíþjóð. Þær kynntu mér umsvif Landspítans að þessu leyti, en því stýrði Heiða á þessum tíma. Ég man að ég hugsaði þvílíkt ofurverkefni, að reiða fram 5.200 málsverði á dag með sínu samstarfsfólki, þvílík ofurkona, en Heiða þá eins og nú hógvær, gullfalleg og elskuleg- vildi nú ekki gera of mikið úr sínu hlutverki. Síðan eftir að hún skellti sér í stjórnmálin, hef ég fylgst með hennar framgangi innan og fyrir Samfylkinguna. Hvernig hún af sömu einurð, hógværð og elskusemi hefur axlað sívaxandi ábyrgð. Nú síðast með því að ná saman fyrirvaralaust og stýra í kjölfarið fimm flokka meirihluta borgarstjórnar. Og þeir sátu ekki auðum höndum: Þar var þeirra fyrsta verk að leysa kennaradeilu og styrkja starfsumhverfi leik- og grunnskóla. Á þeim 11 mánuðum sem meirihlutinn hefur starfað hafa verið afgreiddar fleiri tillögur, en á árunum þremur sem liðnir voru af kjörtímabilinu. Vinna er hafin við nýtt hverfi í borginni, þar sem leiðir til að flýta uppbyggingu innviða voru unnar með verkalýðsheyfingunni. Stuðningsþjónusta við börn hefur verið aukin, aldrei hafa fleiri nýtt frístundastyrkinn, m.a. með stuðningi við börn frá tekjulægri fjölskyldum, farand félagsmiðstöð var sett á fót til að vinna með 16 – 18 ára. Tíðni strætó var aukin verulega þannig að hlutfall íbúa sem býr innan 400 metra frá stoppistöð, með 10 mínútna tíðni á annatímum, fór úr um 18% í rúmlega 50% og í gangi er allsherjar viðhalds og uppbyggingarátak í leik- og grunnskólahúsnæði og íþróttamannvirkjum, þar sem öllum á að vera tryggt aðgengi. Í öllu starfi Heiðu Bjargar hefur birst glögglega að hún er þvottekta jafnaðarmaður. Ekki síst í samúð hennar með þeim sem minnst hafa. Ég leyfi mér að fullyrða að enginn samtíma stjórnmálamaður okkar hefur lagt eins mikið á sig og hún í málefnum heimilislausra. Nú neyðist enginn til að sofa á götum borgarinnar og þörfin fyrir neyðaskýli hefur minnkað. Heiða verður verðugur fulltrúi jafnaðarmanna sem oddviti þeirra í Reykjavík. Kosið verður um það n.k. laugardag. Höfundur er einn stofnenda Samfylkingarinnar. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið Börnin í Laugardal eiga betra skilið Róbert Ragnarsson Skoðun Aðalsteinn, finnst þér þetta vera í lagi? Ingólfur Ásgeirsson Skoðun Lausnin við öllum vandamálum menntakerfisins Stein Olav Romslo Skoðun Skósveinar í Samfylkingunni? Teitur Atlason Skoðun Borgarstjóri sem dreifir valdi Bjarni Karlsson Skoðun Hreint ekki eins og atvinnuviðtal Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Skál fyrir betri heilsu! Lára G. Sigurðardóttir,Valgerður Rúnarsdóttir Skoðun Ákærandi, dómari og böðull Þorgrímur Sigmundsson Skoðun Kæra Hanna Katrín, lengi getur vont versnað Vala Árnadóttir Skoðun Af bambus í Vesturbugt og 14 mínútna leikriti Páll Jakob Líndal Skoðun Skoðun Skoðun Lestrarkennsla íslenskra barna Ingibjörg Kristín Jónsdóttir skrifar Skoðun Er Kópavogsmódelið fullkomið ? 