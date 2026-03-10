Jákvæð áhrif Kópavogsleiðarinnar Erla Þórisdóttir skrifar 10. mars 2026 14:30 Umræða um leikskólamál hefur verið lífleg undanfarið og Kópavogsleiðin sérstaklega til umræðu. Skoðanir eru skiptar, eins og eðlilegt er þegar gerðar eru breytingar á mikilvægu samfélagskerfi. Undirrituð er foreldri tveggja leikskólabarna í Kópavogi og lýsir yfir ánægju yfir Kópavogsleiðinni sem fjölskyldan hefur nýtt á annað ár. Ég og eiginmaður minn vinnum bæði fullt starf í krefjandi umhverfi og sinnum jafnframt trúnaðarstörfum og stjórnarsetu í samfélaginu. Daglegt líf getur því verið annasamt og gott skipulag skiptir miklu máli. Sveigjanleiki Kópavogsmódelsins hefur reynst okkur afar vel og leikskóli sona okkar hefur ítrekað komið til móts við fjölskylduna með sveigjanlegum vistunartíma. Á leikskóla barna minna fara um 34% barna svokallaða Kópavogsleið. Fyrir okkur hefur hún meðal annars orðið til þess að við höfum hagrætt og aðlagað vinnutilhögun og skipulagt daginn þannig að börnin eyði ekki lengri tíma í leikskólanum en þörf er á. Það hefur skilað sér í rólegri morgnum, innihaldsríkari samtölum, fleiri hlátrasköllum og nærandi samveru í eftirmiðdaginn. Börnin eru yfirvegaðari þegar heim er komið og við fáum meiri gæðatíma saman sem fjölskylda. Þetta fyrirkomulag skiptir miklu máli fyrir fólk í vaktavinnu eða með sveigjanlegan vinnutíma. Samhliða innleiðingu Kópavogsleiðarinnar voru tekin upp haust- og vetrarfrí í leikskólum Kópavogs og hefur það fyrirkomulag skilað fjölskyldunni dýrmætum minningum og samveru sem við erum afskaplega þakklát fyrir. Það eru forréttindi að eiga heilbrigð börn og þakkarvert að fá tækifæri til að verja sem mestum tíma með því dýrmætasta sem við eigum, á því aldurskeiði barnanna þar sem við foreldrarnir erum enn þá spennandi leikfélagar. Innan skamms munu jafnaldrar og tómstundir heilla þau og beina athygli þeirra að öðru. Áður en Kópavogsleiðin var innleidd var vistunartími um 85% allra leikskólabarna í Kópavogi lengri en vinnuskylda starfsmanna í fullu starfi. Í dag er þetta hlutfall 34,4%. Þessi breyting hefur haft jákvæð áhrif bæði á starfsemi leikskólanna og daglegt líf barna og fjölskyldna. Á þeim tíma sem Kópavogsleiðin hefur verið starfræk hefur aldrei þurft að loka fyrr vegna manneklu í leikskóla sona minna. Skammtímaveikindum starfsfólks hefur fækkað og bæði ánægja starfsfólks og foreldra virðist hafa aukist. Kópavogsbær hefur jafnframt náð að halda vel í starfsfólk með víðamikla reynslu og viðeigandi menntun, sem skiptir miklu máli fyrir stöðugleika og gæði í starfi leikskólanna. Þetta endurspeglast skýrt í daglegu starfi. Starfsfólkið geislar af ánægju þegar tekið er á móti börnunum og sinnir þeim af alúð og fagmennsku. Þegar leikskólar hafa stöðugt, reynslumikið og vel menntað starfsfólk njóta börnin þess beint í formi betri umönnunar, meiri róar og faglegra starfsumhverfis. Kópavogsleiðin hefur einnig jákvæð áhrif á heimilisbókhald þeirra fjölskyldna sem geta nýtt sér þessa leið en fyrir þær fjölskyldur sem ekki ná að nýta Kópavogsmódelið er boðið upp á þrepaskipta tekjutengda afslætti. Hefðbundin leikskólavistun tveggja barna í Kópavogi frá kl. 8-16 kostar 99.334 kr á mánuði. Með Kópavogsleiðinni greiðir fjölskylda mín hins vegar 23.975 krónur. Mismunurinn er því rúmlega 75 þúsund krónur á mánuði. Fyrir fjölskyldu mína samsvarar þetta um 140 þúsund krónum í launum hver mánaðamót eða tæplega 1,7 milljón króna launahækkun árlega. Við hljótum sem samfélag að fagna því þegar fjölskyldur fá meiri samverutíma og börn verja ekki lengri tíma í leikskóla en þörf er á. Fyrir þau börn sem þurfa lengri vistun verður umhverfið jafnframt rólegra og yfirvegaðara. Í hraðri samtíð þar sem biðlistar vegna ADHD-greininga lengjast, skjánotkun barna er viðurkennd við matarborð á veitingastöðum og stöðugt áreiti frá samfélaginu keppist um athygli foreldra -í formi hlaupahópa, steypiboða og endalausrar dagskrár, er dýrmætt að skapa aðstæður sem styðja við tengsl foreldra og barna. Það er einmitt það sem Kópavogsleiðin býður upp á og þess vegna m.a. er gott að búa í Kópavogi. Bestu þakkir til starfsfólks leikskóla Kópavogsbæjar fyrir að sinna okkar allra mikilvægasta fólki af kærleik og umhyggju, takk fyrir að standa mikilvægustu vakt í heimi! Höfundur er læknir og hagsýn húsmóðir í Kópavogi Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðunargreinar. Senda grein Kópavogur Leikskólar Mest lesið Ég hef borgað í mörg ár, samt skulda ég meira Berglind Guðmundsdóttir Skoðun Fólk sem treystir ekki þjóð til að hafa vit fyrir sjálfri sér Þórður Snær Júlíusson Skoðun Borg sem leyfir öllum að blómstra Rúnar Freyr Gíslason Skoðun Já eða Nei - Tilraun til að ramma inn umræðuna Dóra Sif Tynes Skoðun Treystu þjóðinni. Þú ert með tromp á hendi — Opið bréf til forsætisráðherra Íslands Stjórn Stjórnarskrárfélagsins Skoðun Og svo eru flokkar sem byggja á reiði Birgir Orri Ásgrímsson Skoðun Við erum VÍKINGAR! Jón Páll Haraldsson Skoðun Þrettán foreldrar á tíu árum Vigdís Gunnarsdóttir Skoðun Hormuz sund og Ísland Sigurður Ingi Friðleifsson Skoðun 390.000 hektarar af landbúnaðarlandi breytast í skóg og votlendi: Landbúnaður næsta stóra loftslagsverkefni Dana Eyþór Eðvarðsson Skoðun Skoðun Skoðun Jákvæð áhrif Kópavogsleiðarinnar Erla Þórisdóttir skrifar Skoðun Bergið – rými þar sem ungmenni fá stuðning á sínum forsendum Rut Sigurðardóttir skrifar Skoðun Þrettán foreldrar á tíu árum Vigdís Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Já eða Nei - Tilraun til að ramma inn umræðuna Dóra Sif Tynes skrifar Skoðun Borg sem leyfir öllum að blómstra Rúnar Freyr Gíslason skrifar Skoðun Hormuz sund og Ísland Sigurður Ingi Friðleifsson skrifar Skoðun Farsældarlög fyrir Bítlakynslóðina? Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun ESB-umræðan leysir ekki efnahagsvandann Guðlaugur Þór Þórðarson skrifar Skoðun Palme og Pedro Hjálmtýr Heiðdal skrifar Skoðun Sameign þjóðarinnar — eða stærsta tilfærsla auðlinda í sögu Íslands? Vilhelm Jónsson skrifar Skoðun Og svo eru flokkar sem byggja á reiði Birgir Orri Ásgrímsson skrifar Skoðun Óvirðing við sveitarstjórnarstigið Dýrunn Pála Skaftadóttir skrifar Skoðun Varðveisla Guðmundarlundar Beitir Ólafsson skrifar Skoðun Hvað gerist ef kosið verður að halda áfram viðræðum? Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Við erum VÍKINGAR! Jón Páll Haraldsson skrifar Skoðun Við slettum öll einhvern tíma Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Ég hef borgað í mörg ár, samt skulda ég meira Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Fólk sem treystir ekki þjóð til að hafa vit fyrir sjálfri sér Þórður Snær Júlíusson skrifar Skoðun Treystu þjóðinni. Þú ert með tromp á hendi — Opið bréf til forsætisráðherra Íslands Stjórn Stjórnarskrárfélagsins skrifar Skoðun Veikt flutningskerfi er sóun á náttúruauðlindum Jóhann Páll Jóhannsson skrifar Skoðun 390.000 hektarar af landbúnaðarlandi breytast í skóg og votlendi: Landbúnaður næsta stóra loftslagsverkefni Dana Eyþór Eðvarðsson skrifar Skoðun Hvað gerðist hjá listskautakappanum Ilia Malinin á vetrar ÓL? – hugleiðingar sálfræðings Andri Hrafn Sigurðsson skrifar Skoðun ESB-pakkinn er galopinn Bergþór Ólason skrifar Skoðun Opið bréf til umhverfisráðherra Ragnhildur Elín Skúladóttir,Jóhanna Malen Skúladóttir skrifar Skoðun Hagfræðileg brenglun í lagatextanum um verðtryggingu Örn Karlsson skrifar Skoðun Börnin okkar – sameiginleg ábyrgð Hanna Borg Jónsdóttir skrifar Skoðun Ísland í brennidepli: Lýðfræðilegar breytingar og nýtt jafnvægi á vinnumarkaði Ingvar Freyr Ingvarsson ,Sigrún Brynjarsdóttir skrifar Skoðun Skilvirkir ferlar, betri reglur Einar Bárðarson skrifar Skoðun Af ávöxtunum skulum við þekkja þá Guðröður Atli Jónsson skrifar Skoðun Fyrirmyndarverkefni í grunnskólum Reykjavíkurborgar Steinn Jóhannsson,Arndís Seinþórsdóttir skrifar Sjá meira