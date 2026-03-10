Bergið – rými þar sem ungmenni fá stuðning á sínum forsendum Rut Sigurðardóttir skrifar 10. mars 2026 14:00 Ungmenni eiga að geta leitað eftir stuðningi þegar líðan þeirra fer að versna, án þess að þurfa að bíða mánuðum saman eða sanna að vandinn sé orðinn alvarlegur. Rannsóknir sýna að snemmtækur stuðningur getur haft afgerandi áhrif á líðan og lífsgæði ungmenna og dregið úr líkum á alvarlegri vanda síðar á lífsleiðinni. Til þess þarf að vera til staðar þjónusta sem er aðgengileg og byggir á trausti. Bergið headspace er einmitt slíkur staður. Þar geta ungmenni á aldrinum 12–25 ára komið á eigin forsendum og rætt við fagfólk sem hefur þekkingu og reynslu af líðan ungmenna. Þjónustan er gjaldfrjáls og án tilvísana, ungmenni geta einfaldlega komið og rætt það sem brennur á þeim. Í Berginu eru engar frábendingar. Áhersla Bergsins er að mæta ungmennum þar sem þau eru stödd hverju sinni. Sum leita vegna kvíða eða streitu, önnur vegna einmanaleika eða erfiðra aðstæðna í lífinu. Fyrir mörg er fyrsta skrefið einfaldlega að fá að segja frá og upplifa að einhver hlusti af einlægni og virðingu. Stundum er stærsta forvörnin einfaldlega sú að einhver hlusti. Hluti þeirra ungmenna sem leitar í Bergið hefur upplifað erfiða reynslu í lífinu eða aðstæður sem hafa haft áhrif á líðan þeirra og tengsl við aðra. Rannsóknir sýna að slík reynsla getur haft djúpstæð áhrif á geðheilsu og sjálfsmynd ungmenna. Þegar ungmenni hafa upplifað að tengsl séu hættuleg eða óörugg getur verið erfitt að treysta aftur. Þess vegna skiptir miklu máli að þau fái tækifæri til að sitja með fagaðila í öruggu rými þar sem hægt er að tala um skömmina, óttann og allt það sem getur verið erfitt að segja upphátt. Þar sem einhver hefur úthald til að sitja með þeim í tilfinningunum, hjálpa þeim að skilja þær og finna leiðir til að takast á við þær. Stundum er fyrsta skrefið einfaldlega að fá að segja frá.Stundum er það að fá ný verkfæri til að takast á við líðan sína.Stundum er það að upplifa í fyrsta sinn að tengsl geta verið örugg. Í Berginu ráða ungmennin ferðinni sjálf. Þau geta komið einu sinni eða oftar, rætt það sem þau treysta sér til að segja frá hverju sinni og fengið stuðning á sínum forsendum. Fyrir mörg er það fyrsta skrefið í átt að betri líðan, auknu sjálfstrausti og sterkari tengslum við aðra. Á síðustu árum hefur Bergið smám saman verið að festa sig í sessi sem burðarás í þjónustu við ungmenni á Íslandi. Til þess að slíkt úrræði geti haldið áfram að sinna mikilvægu hlutverki sínu til framtíðar er mikilvægt að tryggja stöðugleika í rekstri með langtímasamningi við ríki og sveitarfélög. Um leið byggir starfsemi Bergsins á breiðum stuðningi samfélagsins. Fjöldi einstaklinga, fyrirtækja og velunnara hefur lagt sitt af mörkum og sá stuðningur hefur skipt sköpum fyrir starfsemina. Við erum afar þakklát fyrir það traust og þann velvilja sem Berginu hefur verið sýndur. Slíkur stuðningur skiptir áfram miklu máli. Með samstilltu átaki hins opinbera og samfélagsins getum við tryggt að ungmenni hafi áfram aðgang að ókeypis, aðgengilegri og mannlegri þjónustu þegar þau þurfa á henni að halda. Því stundum er stærsta forvörnin einfaldlega sú að einhver hlusti. Höfundur er fagstjóri Bergsins. 