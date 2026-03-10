Skoðun

Hvers vegna er um­sóknin til Evrópu­sam­bandsins frá 2009 falin?

Júlíus Valsson skrifar

Fátt kemur lengur á óvart varðandi vinnubrögð núverandi ríkisstjórnar. Óheilindi og blekkingar ríða þar ekki við einteyming. Allir heilvita menn vissu það fyrirfram að þingsályktunartillaga utanríkisráðherra Íslands um:

„Þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópu­sambandinu“ yrði blekking ein.

Sannleikurinn er hins vegar sá, að í ágúst 2026 munu Íslendingar kjósa um það hvort þeir samþykkja að Ísland gangi í Evrópusambandið eða ekki. Ekkert annað!



Þinsályktunartillaga ríkistjórnar Steingríms (og eftir atvikum Jóhönnu) frá 16. júlí 2009 (eftir lokameðferð Alþingis) hljómaði svona:

„Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að leggja inn umsókn um aðild Íslands að ESB og að loknum viðræðum við sambandið verði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um væntanlegan aðildarsamning. Við undirbúning viðræðna og skipulag þeirra skal ríkisstjórnin fylgja þeim sjónarmiðum um verklag og meginhagsmuni sem fram koma í áliti meiri hluta utanríkismálanefndar.“

Í framhaldi af niðurstöðu Alþingis skrifuðu þáverandi forsætisráðherra og utanríkisráðherra eftirfarandi bréf til Evrópusambandsins:

„H.E. Mr. Fredrik Reinfeldt

H.E. Mr. Carl Bildt

President of the Council of the European Eunion

Brussels



Mr. President,

The Government of Iceland has the honour to present hereby, in conformity with Article 49 of the Treaty on European Union, the application of the Republic of Iceland for membership of the European Union.

Please accept, mr. President, the assurances of our highest consideration.”

 Dæmi nú hver fyrir sig.

Mun íslenska þjóðin kjósa í ágúst 2026 um „framhald viðræðna um aðild Íslands að Evrópusambandinu“, framhald umsóknarinnar frá 2009, eða er hún að kjósa um nýja umsókn um aðild að Evrópusambandinu?

Er spurning í þingsályktunartillögu utanríkisráðherra viljandi höfð röng og villandi?

Skilur nokkur þetta?

p.s.

Slóðir á ofangreint bréf ríkisstjórnar Íslands til Evrópusambandsins:

https://www.althingi.is/altext/137/s/0249.html

https://jonbjarnason.blog.is/blog/jonbjarnason/entry/2321639/

Höfundur er læknir og fullveldissinn.

Júlíus Valsson

