Tvær ak­greinar í hvora átt frá Rauða­vatni að Markar­fljóti

Arnar Freyr Ólafsson skrifar

Á ársþingi Samtaka Sunnlenskra sveitarfélaga sem haldið var 23 – 24 október 2025 komu saman kjörnir fulltrúar allra sveitarfélaga á Suðurlandi. Ársþingið er vettvangur þar sem sameiginleg sýn sveitarfélaga er lögð fram ásamt áherslumálum þar sem sameiginlegur flötur hefur náðst. Sveitarfélögin eru með misjafnar áherslur en ávallt má koma auga á sameiginlega hagsmuni og er það vel. Jafnvel sammælast sveitarfélögin um að leggja mikla áherslu á ákveðin mál sem gagnast sumum sveitarfélögum meira en öðrum. Sem dæmi má nefna stækkun hafnar í Ölfusi sem hefur vissulega mikil áhrif á sveitarfélagið Ölfus en e.t.v. minni áhrif eftir því sem fjarlægðin við sveitarfélagið eykst þó svo að ljóst sé að stækkuð höfn í Ölfusi hefur jákvæð áhrif á allt atvinnusvæði okkar Sunnlendinga.

Á Ársþingi leggja milliþinganefndir fram áherslumál sín og gera grein fyrir þeim. Í aðdraganda ársþings funda sveitastjórnarmenn inni í milliþinganefndum og komast að sameiginlegri niðurstöðu og verða umræður á stundum fjörugar. Niðurstöður nást þó ávallt og leggja milliþinganefndir áherslumál sín fram.

Undirritaður er stjórnarmaður í SASS og eitt af hlutverkum hans að stýra nefnd á milli ársþinga. Fyrir undanfarin tvö ársþing hefur það fallið í skaut undirritaðs að stýra innviðanefnd. Á komandi vikum verður gerð grein fyrir niðurstöðum þeim sem lögð voru fyrir þingið af hendi innviðanefndar.

2+2 en ekki 2+1

Eitt helsta mál sem brennur á Sunnlendingum eru samgöngur. Vegamál eru í stöðugri endurskipulagningu og var sameiginleg niðurstaða sunnlensks sveitarstjórnarfólks að tvöfalda þurfi þjóðveginn frá Rauðavatni að Markarfljóti með aðskildum akstursstefnum.

Með tilkomu nýrrar brúar yfir Ölfusá við Selfoss þá þarf að huga vel að umferðinni um þessa samgöngubót. Tvöföldun vegarins að og frá brúnni kallar á að brúin sjálf þurfi að vera 2 + 2 en ekki 2+1 eins og áform eru uppi nú. Er nú gert ráð fyrir að hluti brúarinnar verði hjólreiðastígur í stað aukaakreinar. Benda þarf á að heppilegra væri að hjólreiðaumferð fari um gömlu Ölfusárbrúna í stað þeirrar nýju. Þess utan er 2+1 vegur nær alla leið frá Rauðavatni að Selfossi sem er skapraunandi fyrir flesta notendur þess vegar en af einhverjum orsökum virðist Vegagerðin hrifnust af þessari lausn þrátt fyrir mikla óánægju flestra notenda. Ef hjólreiðaumferð verður beint um nýja Ölfusárbrú verður um að ræða dýrasta hjólreiðarstíg Evrópu sem niðurgreiddur væri af vegasköttum bifreiðarnotenda.

Uppfæra þarf samgönguáætlun að notendum

Í samgönguáætlun sem leit dagsins ljós í desember er gert ráð fyrir að bæta vegi í austur frá nýrri brú og er það vel. Þó verður talsverð bið á því en gert er ráð fyrir í samgönguáætlun að breikka veginn frá Skeiðavegamótum að Selfossi í 2+1 á árunum 2025 – 2029. Mikilsvert er að leggja áherslu á að breikka þjóðveginn í 2+2 í stað núverandi áforma.

Einbreiðar brýr, barn síns tíma

Undanfarna áratugi hefur verið lögð áhersla á að útrýma einbreiðum brúm af öllum vegum á Suðurlandi ásamt því að binda þarf slitlag á núverandi malarvegi til að bæta umferðaröryggi á vegum Sunnlendinga. Til viðbótar, þarf að tryggja 8 metra breidd vega með einni akrein í hvora átt. Kallað er eftir tímasettri útrýmingaráætlun á einbreiðum brúm frá Ríkinu.

Hér aðneðan er Ályktunin

Hraða verulega uppbyggingu samgönguinnviða:

Ársþing SASS, haldið á Kirkjubæjarklaustri 23. - 24. október, skorar á stjórnvöld og vegagerðina að hraða verulega uppbyggingu samgönguinnviða á suðurlandi.

Ársþingið leggur sérstaka áherslu á:

Tvöföldun þjóðvegar 1 með aðskildum akstursstefnum frá Rauðavatni að Markarfljóti.

Að breidd þjóðvegarins verði að lágmarki átta metrar.

Að komið verði á skýrri og tímasettri áætlun um að tvöfalda allar einbreiðar brýr.

Að úrbætur verði gerðar á malarvegum og að vegir víðsvegar á suðurlandi verði breikkaðir.

Að umferðarþung gatnamót verði bætt með aðreinum og fráreinum.

Höfundur er bæjarfulltrúi Árborg, stjórnarmaður í Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga og formaður innviðanefndar SASS.

