Í febrúar á síðasta ári var fjallað ítarlega um biðlaun fyrrverandi formanns VR, Ragnars Þórs Ingólfssonar. Þar kom fram að í ráðningarsamningi VR hefði verið kveðið á um að hann ætti rétt á sex mánaða biðlaunum eftir starfslok.
Að meðtöldu uppsöfnuðu orlofi nam útgreiðslan samtals 10,2 milljónum króna (Jón Þór Stefánsson og Bjarki Sigurðsson, 2025).
Í þeirri umfjöllun skýrði Ragnar Þór ákvörðunina með því að vinnumarkaðurinn væri átakaumhverfi. Þeir sem hefðu gengið hart fram gegn öflugum sérhagsmunum ættu oft erfitt uppdráttar að loknum trúnaðarstörfum. Biðlaunarétturinn væri því öryggissjóður fyrir fjölskylduna, sérstaklega í ljósi þess að hann væri fimm barna faðir. Óvissa framtíðarinnar kallaði á slíkt öryggi (Jón Þór Stefánsson og Bjarki Sigurðsson, 2025).
Á liðnum árum hafði Ragnar Þór jafnframt gagnrýnt harðlega starfslokasamninga innan verkalýðshreyfingarinnar. Í leiðara í Heimildinni var rifjuð upp gagnrýni hans á biðlaun fyrrverandi formanns VR, þar sem hann spurði hvernig verkalýðsforysta gæti barist gegn ofurlaunum og sérkjörum ef hún væri sjálfri sér verst í þeim efnum (Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, 2025).
Í gær var Ragnar Þór svo í útvarpsviðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar. Viðtalið var tekið í kjölfar þess að tilkynnt var að hann myndi taka við embætti félags- og húsnæðismálaráðherra. Þar var hann spurður hvort fyrrum hlutverk hans á vinnumarkaði gæti flækst fyrir honum í nýju starfi, enda hefði hann átt í útistöðum við ýmsa aðila á vinnumarkaðnum.
Svarið var skýrt. Hann sagðist ekki hafa neinar áhyggjur. Vinnumarkaðurinn væri vissulega átakaumhverfi, en allir sem þar störfuðu væru góðir félagar hans (Tómas Arnar Þorláksson, 2026).
Þegar viðhorf og skýringar Ragnars Þórs eru metin vakna spurningar sem erfitt er að hunsa. Í febrúar var vinnumarkaðnum lýst sem vettvangi þar sem átök, sérhagsmunir og óvissa gerðu framtíð einstaklinga í framlínu varasama. Í janúar, eftir að pólitísk staða hefur styrkst enn frekar og ráðherrastaða blasir við, voru engar áhyggjur og allir aðilar sagðir félagar.
Sama umhverfi. Sama manneskja. En gjörólík lýsing á stöðu og áhættu.
Lesandi getur dregið sínar eigin ályktanir um það hvort hér sé einfaldlega um breyttar aðstæður að ræða, eða hvort orðræða um átök og öryggi taki á sig nýja mynd eftir því hvar maður stendur hverju sinni. Slík spurning er ekki síst áhugaverð þegar litið er til þess að verkalýðshreyfingin, stjórnmálin og framkvæmdavaldið eiga allt undir trausti, samræmi og trúverðugleika þeirra sem þar fara fyrir.
Höfundur er félagsfræðingur.
Heimildir
Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir. (2025, 28. febrúar). Þegar menn krefjast naflaskoðunar. Heimildin.
Jón Þór Stefánsson og Bjarki Sigurðsson. (2025, 25. febrúar). Milljónirnar fari í neyðarsjóð fjölskyldunnar. Vísir.
Tómas Arnar Þorláksson. (2026, 9. janúar). Hádegisfréttir Bylgjunnar [Hljóðupptaka]. Vísir.
