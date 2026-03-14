Er óheppni hjúkrunarfræðingurinn raunverulega óheppinn? Eggert Sigurbergsson skrifar 14. mars 2026 12:30 Í íslenskri þjóðfélagsumræðu skýtur reglulega upp kollinum ákveðin staðalímynd sem við getum kallað „óheppna hjúkrunarfræðinginn“. Þetta er sagan af heiðarlegum launþega sem horfir með vaxandi skelfingu á svartnættið þar sem höfuðstóll verðtryggða fasteignalánsins bólgnar út í heimabankanum mánuð eftir mánuð. Greiðslubyrðin hækkar og uppgjöfin virðist alger. Það er auðvelt að finna til samkenndar með þessari upplifun, enda er það sálfræðilega lýjandi að sjá skuldir sínar hækka í krónutölu þrátt fyrir skilvísa greiðslu afborgana. En þegar rýnt er fram hjá nafnstærðunum og horft á hörðu efnahagslegu staðreyndirnar, teiknast upp allt önnur og mun bjartari mynd af raunveruleikanum. Týnda kaupmáttaraukningin Það sem gleymist nánast undantekningarlaust í þessum harmagrát er mikilvægasti þáttur jöfnunnar, nefnilega raungildi launanna sem notuð eru til að borga af láninu. Frá ársbyrjun 2022 hefur almenn launaþróun ekki bara haldið í við verðbólguna, heldur skilað umtalsverðri kaupmáttaraukningu. Þegar búið er að draga frá allar hækkanir á vöru, þjónustu og húsnæði situr eftir hrein umframhækkun upp á um 7%. Við þetta bætast síðan þættir sem vinna gríðarlega hratt með launþegum þegar líður á lánstímann. Má þar nefna starfsaldurshækkanir, þar sem hjúkrunarfræðingurinn færist jafnt og þétt upp um launaflokka eða þrep samkvæmt kjarasamningum einfaldlega vegna aukinnar reynslu. Með aldrinum fylgir jafnframt aukin ábyrgð, til að mynda í formi nýrra stöðu, vaktstjórnar eða sérhæfingar, sem skilar sér beint í enn hærra launaumslagi. Þegar öllu er á botninn hvolft hefur þessi einstaklingur stærri hluta af ráðstöfunartekjum sínum aflögu í dag en fyrir fjórum árum til að takast á við lánið. Ef þessari hreinu kaupmáttaraukningu er beint markvisst í auka-innborganir á höfuðstól lánsins skapast snjóboltaáhrif sem vinna hratt á verðbótunum og draga verulega úr bæði lánstíma og heildarkostnaði. Stærðfræðin vinnur einfaldlega með lántakanum ef rétt er á spilunum haldið. Að kíkja í „pakkann“: Innri gengisfelling og evrópskur veruleiki Þegar fólk fær hnút í magann við að horfa á krónutölur lánanna sinna hækka, kallar það oft eftir því að „kíkja í pakkann“ – að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru í þeirri von að lánin verði loksins stöðug. En sá pakki kemur með fórnarkostnaði sem er sjaldan ræddur jafn opinskátt og höfuðstóll verðtryggðra lána. Með inngöngu í myntbandalag gefum við upp sjálfstæðan gjaldmiðil. Það þýðir að þegar efnahagsáföll skella á, sem gerist óhjákvæmilega í öllum hagkerfum, getur krónan ekki lengur tekið höggið og haldið hjólum atvinnulífsins gangandi. Þá tekur við fyrirbæri sem kallast innri gengisfelling. Í raunveruleika evrópsks launþega þýðir þetta gjarnan beinar launalækkanir eða launafrystingu. Til að gera atvinnulífið samkeppnishæft á ný er kostnaður skorinn niður beint í gegnum launaumslögin og naflaun geta beinlínis lækkað. Því fylgir oft stórfellt atvinnuleysi þegar fyrirtæki og stofnanir, sem geta ekki mætt áföllum með gengissigi, neyðast til að segja upp fólki í stórum stíl. Ofan á þetta bætist síðan oft á tíðum harkalegur niðurskurður ríkisins á grunnþjónustu á borð við heilbrigðiskerfið, til þess eins að standast ströng ríkisfjármálaviðmið myntbandalagsins. Raunveruleg óheppni Við skulum því máta evrópska pakkann við húseigandann. Á evrusvæðinu gæti hjúkrunarfræðingurinn vissulega glaðst yfir því að höfuðstóll lánsins stæði í stað. En hvaða máli skiptir stöðugur höfuðstóll ef þú hefur misst vinnuna í uppsagnahrinu sem fylgir innri gengisfellingu? Eða ef launin þín hafa verið fryst eða beinlínis lækkuð á sama tíma og vinnuálagið er aukið vegna niðurskurðar á spítalanum? Þá situr viðkomandi uppi með óbreytta greiðslubyrði í evrum, en þarf að reyna að standa straum af henni með skertum launum eða lágum atvinnuleysisbótum. Það er staða sem gerir stöðuga afborgun fljótt að algjörri martröð. Íslenska leiðin, með sinni sýnilegu verðbólgu, dreifir áfallinu á okkur öll og ver atvinnustigið. Það getur vissulega verið sársaukafullt á að horfa á blaði, en svo lengi sem kjarasamningar skila kaupmáttaraukningu á bakvið tjöldin höfum við bæði tekjurnar og atvinnuöryggið til að borga reikninginn. Höfundur lærði viðskipta- og sjávarútvegsfræði við Háskólann á Akureyri. Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir Skoðun Ábyrgðarleysi í fiskeldi undir formerkjum uppbyggingar Björn Gunnar Jónsson Skoðun Hjúkrunarfræðingurinn sem skuldar meira, græðir helling og vill kíkja í pakka Haraldur Ólafsson Skoðun Enn og aftur, Alma Möller Arnar Helgi Lárusson Skoðun Handjárn eða heilbrigð tengsl Sigurður Árni Reynisson Skoðun Heppni hjúkrunarfræðingurinn sem á að græða helling Berglind Guðmundsdóttir Skoðun Davíð kvaddur Ámundi Loftsson Skoðun Skoðun Skoðun Er óheppni hjúkrunarfræðingurinn raunverulega óheppinn? Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Það er gott að hafa „góðar tengingar“ í Kópavogi. 2 af 4. Theodóra S. Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Handjárn eða heilbrigð tengsl Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun Er skólafólk ómarktækt? Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun Frá nauðungarsölum til 5 milljarða í arð á ári Jón Ferdínand Estherarson,Guðný Benediktsdóttir,Yngvi Ómar Sigrúnarson skrifar Skoðun Ábyrgðarleysi í fiskeldi undir formerkjum uppbyggingar Björn Gunnar Jónsson skrifar Skoðun Hvað gerist ef meirihlutinn segir „já“ í sumar? Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Kerfið er brotið af því þú þolir það þannig Anna Bergþórsdóttir skrifar Skoðun Til leiðtoga í stjórnmálum og stjórnsýslu: Málefni barna og ungmenna Þóra Björg Jónsdóttir skrifar Skoðun Skerðing í Kópavogi Stefán Vilbergsson skrifar Skoðun Sigurvíma Trump Hannes Örn Blandon skrifar Skoðun Hesturinn í umferðinni Ólafur Gestur Arnalds skrifar Skoðun Hvað er eldsneytið þitt? Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar Skoðun Er ESB „hnignunarbandalag“? Jean-Rémi Chareyre skrifar Skoðun Heppni hjúkrunarfræðingurinn sem á að græða helling Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Davíð kvaddur Ámundi Loftsson skrifar Skoðun Hvað gerðist með „sérlausn“ Írlands? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Kennsla í skugga skráninga Sóldís Birta Reynisdóttir skrifar Skoðun Hvað hefur oddviti Framsóknar í Kópavogi að fela? Theodóra Þorsteinsdóttir skrifar Skoðun Loftslagspólitík sem gagnast bændum Jóhann Páll Jóhannsson skrifar Skoðun Þorgerður Katrín treystir ekki þjóðinni Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Kaþólska kirkjan og uppbygging íslensks heilbrigðiskerfis Árni Már Jensson skrifar Skoðun Kópavogsleiðin er merkilegt fyrirbæri Tinna Gunnur Bjarnadóttir skrifar Skoðun Ófrjósemi og andleg líðan Ástdís Pálsdóttir Bang skrifar Skoðun Til hamingju, Kópavogsbúar – þið eigið von á góðu! Elísabet Sveinsdóttir skrifar Skoðun Við erum að taka hlutverkin frá eldra fólki Rannveig Tenchi Ernudóttir skrifar Skoðun Að byggja upp samfélagslegt umboð í afskekktum samfélögum: Hvernig ábyrgt fiskeldi styrkir Vestfirðina Daníel Jakobsson skrifar Skoðun Hvernig verjum við Ísland? Finnur Beck skrifar Skoðun Enn og aftur, Alma Möller Arnar Helgi Lárusson skrifar Skoðun Reikniskekkja Viðreisnar í Kópavogi Orri Vignir Hlöðversson skrifar Sjá meira