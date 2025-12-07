Innlent

„Verðum að vona að þessi þróun haldi á­fram“

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifa
Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri.
Seðlabankastjóri býst við að verðbólga verði komin mjög nálægt markmiði tveggja komma fimm prósenta markmiði bankans á næsta ári. Afar ánægjulegt hafi verið að sjá að verðbólga hjaðnaði milli mánaða í síðustu mælingu.

Hagstofan mældi verðbólgu 3,7 prósent í lok nóvember eftir en hún var 4,3 prósent í mælingunni þar á undan. Verðbólga hefur ekki verið minni síðan í desember 2020. 

Fram kom að ástæður þessa hafi verið að flugfargjöld til útlanda höfðu lækkað um ríflega fjórtán prósent. Þá hafi húsgögn, heimilisbúnaður, föt og skór lækkað. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir tíðindin ánægjuleg.

„Þessi lækkun var gleðileg en þetta var bara ein mæling. Við verðum bara að vona að þessi þróun haldi áfram.“

Seðlabankinn lækkaði stýrivexti sína í nóvember um 0,25 prósentur. Þá kom fram að verðbólga væri enn þrálát og langt frá fimm ára verðbólgumarkmiði bankans upp á 2,5 prósent. 

Lækkun stýrivaxta þá væri fyrst og fremst vegna verri lánskjara heimila vegna viðbragða fjármálafyrirtækja við dómi Hæstaréttar í vaxtamálinu svokallaða. Næsta stýrivaxtaákvörðun Seðlabankans er í febrúar. Ásgeir býst við að verðbólga verði búin að hjaðna mikið á næsta ári.

„Við erum búin að vera með mikið peningalegt aðhald, hagkerfið er að kólna þannig að ég álit að með hækkandi sól á næsta ári munum við sjá verðbólgu mjög nálægt markmiði.“

Hann segist vera bjartsýnn.

„Það hefur verið svo mikið í gangi hjá okkur, laun hafa hækkað, fasteignaverð hækkað. Ýmislegt hefur gengið á en ég bind vonir við að við séum að ná tökum á þessi,“ segir Ásgeir.

