Útvarpsmaðurinn Tómas Steindórsson, betur þekktur sem Tommi Steindórs, og sunddrottningin Hrafnhildur Lúthersdóttir eru trúlofuð.
Tommi greindi frá þessu í hringrás sinni á Instagram. Þar birti hann mynd af þeim tilvonandi hjónum þar sem Hrafnhildur stærir sig af trúlofunarhringnum.
Við myndina skrifaði Tommi: „HÚN SAGÐI JÁ!!!!“
Tommi og Hrafnhildur hafa verið saman síðan snemma árs 2023 þegar sást til þeirra saman í afmælisveislu Egils Egilssonar. Tómas starfar sem útvarpsmaður á X988 og stjórnar þáttunum Tommi Steindórs.
Hrafnhildur hefur unnið til margra verðlauna sem afrekskona í sundi víðs vegar um heiminn og hafnaði meðal annars í sjötta sæti í úrslitum í hundrað metra bringusundi á Ólympíuleikunum í Ríó de Janeiró árið 2016. Hún hefur nokkrum sinnum verið valin íþróttakona Hafnarfjarðar og hafnaði í öðru sæti í kjörinu um íþróttamann ársins árið 2017.
Hún er systir tónlistarmannsins Auðuns Lútherssonar, betur þekkts sem Auður.