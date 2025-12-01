Kim mældist með „litla heilavirkni“

Raunveruleikastjarnan Kim Kardashian fór nýverið í heilaskönnun í kjölfar þess að hún greindist með heilagúlp í haust. Reyndist Kim vera með „göt“ í heilanum sem læknirinn sagði sýna litla heilavirkni.
Þetta kemur fram í sjötta þætti af sjöundu seríu The Kardashians sem heitir „The Dominican Republic, Part One“ og kom út fimmtudaginn 27. nóvember.
Fyrir utan ferðalag fjölskyldunnar til Dóminíska lýðveldisins þá fór Kim með fyrrverandi mági sínum, Scott Disick, til stjörnulæknisins Dr. Daniels Amen. Hann hefur áður skannað heila Kardashian-systranna þegar Khloé Kardashian og Kendall Jenner fóru til hans 2022 og er orðinn frægur sem læknir stjarnanna.
Kim greindi frá því í lok október að hún hefði greinst með „lítinn æðagúlp“ í heila sem hefði orsakast af miklu stressi. Hún hefur átt í stormasömu sambandi við fyrrverandi eiginmann sinn, Kanye West og hefur verið í lögfræðinámi.
Eftir að hafa farið í skannann settist Kim niður með Amen til að fara yfir niðurstöðurnar og sagði hann að hún væri fallegan heila sem gladdi Kim mikið.
„Ég er með fallegan heila. Ég hef heyrt það áður,“ sagði Kim í kjölfarið.
Læknirinn greindi henni síðan frá því að það væru ekki miklar líkur á að hún fengi Alzheimer. Út frá skannanum sagðist hann sjá að hún væri ekki „hræðilega stressuð, kvíðin eða þunglynd“ og að væri greinilega ótrúlega jákvæð. Hins vegar sagðist Amen sjá „göt“ á myndunum úr skannanum sem hann sagði benda til „lítillar virkni“.
„Fremri hluti heilans er minna virkur en hann ætti að vera. Eins og ennisblöðin virka núna er erfiðara að hafa stjórn á stressi og það er ekki gott fyrir þig, sérstaklega því þú ert að læra og að undirbúa þig undir prófið,“ sagði Amen.
„Það getur ekki verið,“ sagði Kardashian þegar hún heyrði fréttirnar.
Amen útskýrði síðan að niðurstöðurnar gætu tengst „krónísku stressi“ sem hún finnur fyrir meðan hún lærir undir prófið fyrir lögmannsréttindi í Kaliforníu-ríki. Sagðist hún mundu finna leiðir til að höndla stressið betur.