Kim Kardashian greindist með heilagúlp Magnús Jochum Pálsson skrifar 24. október 2025 10:16 Kim á tískuvikunni í París fyrr í mánuðinum. Þar virtist hún við góða heilsu og með geggjaða nýja greiðslu. Getty Raunveruleikastjarnan Kim Kardashian greinir frá því í nýjustu seríunni um Kardashian-fjölskylduna að hún hafi greinst með „lítinn æðagúlp“ í heila. Ekki kemur fram af hvaða tagi æðagúlpurinn er né hver staða hans er í dag. Fréttamiðillinn Reuters fjallar um málið en fréttirnar af greiningu Kim koma fram í fyrsta þætti sjöundu seríu raunveruleikaþáttanna The Kardashians sem er titlaður „Feels Like the Old Days“. Í klippu úr þættinum sést Kim gangast undir heilaskönnun. „Það er þarna lítill slagæðargúlpur,“ segir Kim í klippunni og síðan er súmmað inn á myndir úr skannanum af heila Kim. „Vó,“ segir Kourtney, systir Kim, beint í kjölfarið. Síðustu ár hafa verið stormasöm hjá Kim.Getty Æðagúll er skilgreindur sem staðbundin víkkun á æð, yfir fimmtíu prósent umfram eðlilegt þvermál æðarinnar. Flestir æðagúlar eru litlir og stafar ekki hætta af þeim. Rofni þeir hins vegar getur blætt inn á heila og viðkomandi fengið heilabóðfall og jafnvel dáið. Kim segir síðan í þættinum að æðagúlpurinn hafi orsakast af stressi. „Fólk heldur að ég búi yfir þeim lúxus að geta gengið í burtu,“ segir hún síðan og vísar þar í fjölmiðlaumfjöllun um Kanye West, fyrrverandi eiginmann hennar, og opinberar yfirlýsingar hans. Næst er klippt á annað augnablik með Kim þar sem hún segir: „Þessi vika hefur verið erfiðasta vika lífs míns“. Ekki kemur fram hvenær nákvæmlega þátturinn er tekinn upp né hver staða hennar er í kjölfar greiningarinnar. Kim hefur heldur ekki tjáð sig um greininguna í kjölfar frumsýningarinnar.. Raunveruleikaþættir Hollywood Bandaríkin Mest lesið Hver er uppáhalds bókin þín eftir Halldór Laxness? Menning Þóttist ólétt, fæddi dúkkubarn og sagði það svo dáið Lífið Stjörnurnar þökkuðu Vigdísi Lífið Spila jólalög allan sólarhringinn fram að jólum Tónlist Einar skipulagði eigin útför og bauð í partí Lífið Kim Kardashian greindist með heilagúlp Lífið Óttaðist um líf sitt í Delta-flugi sem nauðlenti á Íslandi Lífið Sextíu fermetrar og fagurrautt Lífið Musk æstur í Reðasafnið Lífið Fokk Laxness! Sjáðu allt hitt sem þú ert að missa Lífið Fleiri fréttir Kim Kardashian greindist með heilagúlp Stjörnurnar þökkuðu Vigdísi Björk deilir „heimi sínum óspilltum“ í nýrri tónleikamynd Óttaðist um líf sitt í Delta-flugi sem nauðlenti á Íslandi Þóttist ólétt, fæddi dúkkubarn og sagði það svo dáið Sextíu fermetrar og fagurrautt Einar skipulagði eigin útför og bauð í partí „Loksins er öll fjölskyldan saman komin“ Allur tilfinningaskalinn á Ungfrú Ísland Teen Elva fann sjálfa sig aftur Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Komin með nýjan rappara í sigtið Kosning hafin um sjónvarpsefni ársins Fokk Laxness! Sjáðu allt hitt sem þú ert að missa „Svo gaman að ég steingleymdi að ég væri með annan kjól“ Líf, fjör og einmanaleiki Plaströrum um að kenna, ekki litlum typpum Bleikir og hollir molar að hætti Jönu Musk æstur í Reðasafnið Ása og Leo héldu tvöfalda skírnarveislu Tróð matnum upp í sig til að reyna fá andstæðinga sína til að hlæja „Verið ekki að sjúga lítil typpi því þið verðið hrukkóttar“ „Pylsusala“ á Lækjartorgi á kvennafrídaginn Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen Gerðið verði besti staðurinn nálægt borginni til að skoða stjörnur Heitasta listapar landsins á djamminu „Er ekki hrædd við að vera ég sjálf“ Sveinn Andri og María Sigrún mættu á frumsýninguna „Sextán ára stelpa hefur lítið að gera við svona háa upphæð“ Sýna(r)brjóstin, sýna stuðning Sjá meira