Kim Kardashian greindist með heilagúlp

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kim á tískuvikunni í París fyrr í mánuðinum. Þar virtist hún við góða heilsu og með geggjaða nýja greiðslu.
Raunveruleikastjarnan Kim Kardashian greinir frá því í nýjustu seríunni um Kardashian-fjölskylduna að hún hafi greinst með „lítinn æðagúlp“ í heila. Ekki kemur fram af hvaða tagi æðagúlpurinn er né hver staða hans er í dag.

Fréttamiðillinn Reuters fjallar um málið en fréttirnar af greiningu Kim koma fram í fyrsta þætti sjöundu seríu raunveruleikaþáttanna The Kardashians sem er titlaður „Feels Like the Old Days“.

Í klippu úr þættinum sést Kim gangast undir heilaskönnun. „Það er þarna lítill slagæðargúlpur,“ segir Kim í klippunni og síðan er súmmað inn á myndir úr skannanum af heila Kim. „Vó,“ segir Kourtney, systir Kim, beint í kjölfarið.

Síðustu ár hafa verið stormasöm hjá Kim.Getty

Æðagúll er skilgreindur sem staðbundin víkkun á æð, yfir fimmtíu prósent umfram eðlilegt þvermál æðarinnar. Flestir æðagúlar eru litlir og stafar ekki hætta af þeim. Rofni þeir hins vegar getur blætt inn á heila og viðkomandi fengið heilabóðfall og jafnvel dáið.

Kim segir síðan í þættinum að æðagúlpurinn hafi orsakast af stressi. „Fólk heldur að ég búi yfir þeim lúxus að geta gengið í burtu,“ segir hún síðan og vísar þar í fjölmiðlaumfjöllun um Kanye West, fyrrverandi eiginmann hennar, og opinberar yfirlýsingar hans.

Næst er klippt á annað augnablik með Kim þar sem hún segir: „Þessi vika hefur verið erfiðasta vika lífs míns“. 

Ekki kemur fram hvenær nákvæmlega þátturinn er tekinn upp né hver staða hennar er í kjölfar greiningarinnar. Kim hefur heldur ekki tjáð sig um greininguna í kjölfar frumsýningarinnar..

