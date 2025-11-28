Lífið

Júlí Heiðar og Dísa byrja með hlaðvarp

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Þórdís og Júlí voru í sama bekk í Listaháskóla Íslands og höfðu verið vinir í langan tíma áður en ástin tók völd.
Silla Páls

Listaparið Júlí Heiðar Halldórsson og Þórdís Björk Þorfinnsdóttir eru byrjuð með hlaðvarp, sem heitir Upp á síðkastið. Í auglýsingu á samfélagsmiðlum stendur að fyrsti þátturinn verði gefinn út á sunnudaginn og verði á dagskrá alla sunnudaga fram að jólum.

Stofnuð hefur verið Instagram síða undir yfirskriftinni Upp á síðkastið, og þar hefur parið birt eitt myndband þar sem sagt er frá nýja hlaðvarpsþættinum.

„Við vorum að byrja með hlaðvarpsþátt hann heitir upp á síðkastið endilega farið inn á streymisveitur, fyrsti þáttur kemur á sunnudaginn. Við ætlum að gera fullt af skemmtilegum hlutum,“ segir Júlí Heiðar í myndbandinu.

