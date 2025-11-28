Missti seinni fótinn sex árum eftir þann fyrri

Aflima þurfti fótlegg írsku leikkonunnar Ruth Codd sex árum eftir að fyrri fótleggur hennar var aflimaður. Notkun hækja eftir fyrri aflimunina leiddi til þess að taka þurfti allar tærnar af eftirstandandi fætinum. Codd ákvað því í samráði við lækna að taka fótinn alveg af.
Hin 29 ára Ruth Codd er frá Wexford á Írlandi og starfaði sem hárgreiðslukona þegar hún missti vinnuna í Covid-faraldrinum og ákvað að byrja á TikTok.
Á innan við ári var hún komin með rúmlega 600 þúsund fylgjendur og tugi milljóna læka á myndbönd sín. Aðstandendur Netflix-mysteríunnar The Midnight Club (2022) uppgötvuðu Codd á TikTok og réðu hana í þættina. Eftir það fékk Codd hlutverk í hryllingsseríunni The Fall of the House of Usher (2023) og í nokkrum öðrum þáttaröðum.
Codd fékk sitt fyrsta kvikmyndahlutverk í leiknu endurgerðinni How to Train Your Dragon sem kom út í ár. Velgengni Codd varð til þess að hún keppti í raunveruleikaþáttunm Celeb Cooking School í fyrra og í hinum geysivinsælu The Celebrity Traitors í ár.
Codd greindi frá því í TikTok-myndbandi á miðvikudag að hún væri að jafna sig eftir aðra aflimun á fótlegg.
„Ég er með góðar og slæmar fréttir. Góðu fréttirnar eru að við erum komin heilan hring, ég er aftur farin að gera TikTok-efni heima hjá foreldrum mínum. Slæmu fréttirnar eru að ég get ekki lengur gert það fyrir framan fallega bláa blómaveggfóðrið því það herbergi er á efri hæðinni,“ sagði hún í myndbandinu.
Ástæðan væri önnur aflimun á fótleggi fyrir neðan hné og sagðist hún því vera komin með nýjan hjólastól sem hún kallaði „Fat Tony“ og lýsti sem kagga.
Fyrri aflimunin var framkvæmd fyrir sex árum síðan og var afleiðing áverka sem Codd hafði hlotið í fótboltaleik sem táningur átta árum fyrr. Hún hafði fyrir þá aflimun farið í fjölda aðgerða og glímt við króníska verki.
Codd útskýrði ekki nákvæmlega hvers vegna hún þurfti að undirgangast seinni aflimunina en í nýlegu viðtali í Youtube-þáttunum FFTV with Grace Neutral sagði Codd að allar tær hennar hefðu verið fjarlægjar 2021.
Codd hafði staðið svo mikið á tám þegar hún notaði hækjur að liðir tánna voru ónýtir. Læknar tjáðu henni að fótur hennar „yrði aldrei betri“ og að hann myndi gera henni erfiðara fyrir í leik og starfi. Því hefði ákvörðunin verið tekin.
Sagðist Codd þurfa að bíða í allavega mánuð áður en hún gæti byrjað að nota gerivfót.