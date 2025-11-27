Það var húsfyllir af glæsilegum konum í Swimslow studio í vikunni þegar íslenska húðvörumerkið Angan efndi til útgáfuteitis fyrir gesti og samstarfsaðila í tilefni af nýjustu viðbót vörulínunnar.
Húðarkitektinn og stofnandinn Íris Laxdal kynnti gesti fyrir vörunum auk þess sem þeim gafst kostur á að fá slakandi andlitsnudd í boði Höllu Hákonardóttur nuddara.
Meðal gesta voru heilsukokkurinn Jana Steingrímsdóttir, leikkonurnar Hera Hilmarsdóttir og Svandís Dóra Einarsdóttir, Hildur Ómarsdóttir áhrifavaldur og Karitas Sveinsdóttir, eigandi HAF Studio, svo fáir einir séu nefndir.
Sunna Ben ljósmyndari fangaði stemninguna á viðburðinum: