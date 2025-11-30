Lífið

Hvorki síldar­ævin­týri né gervi­greind

Auður Ösp Guðmundsdóttir skrifar
Að sögn Vilhelms ná myndirnar ekki að fanga óþefinn sem fylgdi síldinni og fyllti öll vit.
Að sögn Vilhelms ná myndirnar ekki að fanga óþefinn sem fylgdi síldinni og fyllti öll vit. Vísir/Vilhelm

Það mætti halda að myndin hér að ofan væri unnin af gervigreind en ekki tekin af ljósmyndara Fréttablaðsins og Vísis snemma árs 2013. Þá varð sá fordæmalausi atburður að ríflega 35 þúsund tonn af síld drápust í Kolgrafafirði. Ástæðan var súrefnisþurrð. Fullur fjörður af síld en alls enginn ævintýrabragur.

Þetta olli mikilli lífrænni mengun í firðinum, dauðum botndýrum á land í framhaldinu og drógu að sér tugþúsundir fugla og fjölda sjávarspendýra.

Um fimmtíu manns, börn úr 5.-10. bekk í Grunnskóla Grundarfjarðar, félagar úr Ungmennafélagi Grundarfjarðar og einhverjir fullorðnir, fóru í Kolgrafafjörð þennan dag til að tína síld úr fjörunni. Síldin var síðan notuð í minkafóður sem selt var til Danmerkur. Sannkallaður síldarharmleikur.

Vilhelm Gunnarsson ljósmyndari Vísi gerði sér ferð vestur á Snæfellsnes þennan dag  og festi á filmu það sem fyrir augu bar.

„Þetta var ótrúleg sjón sem blasti við, ég hafði aldrei séð neitt þessu líkt,“ rifjar Vilhelm upp og segist seint gleyma lyktinni sem fylgdi þessu gífurlega magni af rotnandi fiski.

„Sem betur fer hafði ég tekið með mér auka föt og stígvél, og svartan ruslapoka sem ég gat hin fötin í og keyrt með heim, ef ég hefði ekki gert það hefði ég líklega skemmt bílinn út af lyktinni.“

Krakkarnir fengu átta krónur fyrir kílóið. Það sást þó ekki högg á vatni en áætlað var að rúm 35 þúsund tonn af síld hefðu drepist í firðinum.Vísir/Vilhelm
Síldin var sett í kör og síðan í bíla.Vísir/Vilhelm
Síldardauðinn vakti mikla athygli bæði innanlands og utan, en engin önnur dæmi hafa fundist um þvílíkt magn dauðrar síldar í náttúrunni, þótt fjölmörg tilvik megi finna um sjórekna síld hér og annars staðar í mun minna magni.Vísir/Vilhelm
Ungir og aldnir komu saman og allir lögðu hönd á bóg.Vísir/Vilhelm
Þessi drengur gerði sér lítið fyrir þegar stund var á milli stríða, og lagðist til hvílu ofan á fiskihrúgunni.Vísir/Vilhelm
Eftir síldardauðann sóttu fuglarnir bæði í lifandi og dauða síld og streymdu inn á svæðið í tugþúsunda tali.Vísir/Vilhelm
Orsök síldardauðans var súrefnisskortur en súrefnismettun sjávarins virðist hafa fallið vegna langvarandi kyrrviðris og mikils lífmagns í firðinum.Vísir/Vilhelm
Fullorðnir og börn hjálpuðust að og unnu hörðum höndum allan daginn. Ekki ólíkt síldarævintýrunum í gamla daga en allt öðruvísi stemning enda tilefnið hundleiðinlegt.Vísir/Vilhelm
Þessi mynd var tekin í lok dags en og sjá má var ennþá hellingur af síld eftir í fjörunni.Vísir/Vilhelm

Að neðan má sjá fyrri greinar þar sem sagan er rifjuð upp með myndum Vilhelms Gunnarssonar ljósmyndara.

