Íslenskt skólastarf er ekki aðeins námsvettvangur – það er samfélagssáttmáli um að við viljum byggja framtíðina saman. Þar mynda helstu haghafar skólakerfisins – nemendur, forráðamenn og kennarar – burðarstoðir sem halda kerfinu uppi og knýja það áfram.
Framtíðardraumar barna kvikna löngu áður en þau læra að skrifa nafnið sitt. Í leikskóla spretta fyrstu hugmyndir um lífið: að verða vísindamaður, smiður, listamaður eða læknir. Þessar hugmyndir þróast á leiðinni í gegnum grunnskóla og fram á fullorðinsár, byggðar á styrkleikum, áhuga og þeim tækifærum sem samfélagið býður. Það er hlutverk skólakerfisins að ýta undir þessa von og skapa umhverfi þar sem hvert barn getur fundið sinn farveg.
Til þess þarf samvinna að vera í fyrirrúmi. Umræður og stefnumótun undanfarinna ára, bæði innanlands og í alþjóðlegum gögnum hafa sýnt að þau lönd sem byggja sitt menntakerfi á traustu samstarfi forráðamanna, skólafólks og stjórnvalda ná bestum árangri. Þessi nálgun hefur einkennt stefnu Kennarasambands Íslands; við teljum að framtíð skólakerfisins byggist á fagmennsku, stöðugleika og virku samtali þeirra sem bera mesta ábyrgð á vellíðan nemenda í öllum skólagerðum.
Ímynd skólakerfisins snýst um að skapa skilyrði þar sem kennarar, ráðgjafar og stjórnendur geta sinnt starfi sínu af metnaði og sérþekkingu, þar sem forráðamenn upplifa skólann sem bandamann, og þar sem nemendur finna að skólinn sé sinn vettvangur tækifæra. Slík samstaða skilar sér beint í auknum lífsgæðum barnanna, bæði í nútíð og framtíð.
Þegar stjórnvöld sýna menntamálum raunverulegan vilja með fjárfestingu og skýrri stefnu verður til kerfi sem stendur ekki bara undir sér – heldur leiðir samfélagið fram á við. Öflug menntun er fjárfesting sem skilar sér margfalt til baka: í skapandi einstaklingum, sterkum samfélögum og fjölbreyttu atvinnulífi.
Saman eflum við skólakerfi sem byggir á styrkleikum, virðingu og traustri framtíðarsýn. Það er ekki bara stefna KÍ – það er skylda samfélagsins okkar fyrir komandi kynslóðir.
Mótum framtíðina saman.
Höfundur er formaður Kennarasambands Íslands.
