Sjúkra­liðar er fólkið sem skiptir máli

Sandra B. Franks skrifar

Hver man ekki eftir ögurstundunum í fréttum, um heilbrigðiskerfið undir pressu, skort á starfsfólki, tæknibúnað á mörkum, langir biðlistar. En í skugganum af fyrirsögnum, í raunveruleikanum þar sem líf fólks er undir, stendur fólk í vinnugalla, með hendur á verkum. Það fólk heitir sjúkraliðar.

Sjúkraliðar eru þeir sem mæta fólki í veikindum, hræðslu og vanlíðan, og bregðast við af nákvæmni, ró og fagmennsku. Þeir eru ekki í sviðsljósinu. Þeir fara ekki með stóru yfirlýsingarnar. En þeir halda kerfinu gangandi, bókstaflega.

Og nú þurfum við fleiri sjúkraliða.

Vertu í liðinu, ekki til að bjarga kerfinu, heldur til að byggja það upp

Sjúkraliðafélag Íslands hefur hrint af stað átaki sem heitir „Vertu í liðinu.“ Nafnið er ekki tilviljun. Þetta snýst ekki um að hlaupa í skarðið fyrir kerfi í neyð. Þetta snýst um að vera hluti af öflugu fagteymi sem byggir upp heilbrigðisþjónustu framtíðar. Með menntun. Með faglegri ábyrgð. Og með raunverulegum áhrifum.

Sjúkraliðanám er ekki „plan ef allt annað bregst“. Það er ekki aukaáfangi í lífinu. Þetta er starfsleið þar sem þú getur haft bein áhrif á líf fólks, og vitað í lok vaktar að þú gerðir eitthvað sem skiptir máli. Hver dagur í þessu starfi er annar en sá síðasti. Það krefst styrks. En líka hugarfars.

En hvernig vinnur maður sér traust? Með vinnu, ekki með orðalagi

Það sem gefur sjúkraliðum traust er ekki að þeir kalla sig fagfólk. Það er hvernig þeir vinna. Þeir mæta ekki bara með samúð, heldur líka með faglega færni. Þeir sinna nærhjúkrun og umönnun af kunnáttu, fylgja verkferlum, taka þátt í ákvarðanatöku og halda teymum saman. Og þeir láta ekkert framhjá sér fara.

Það er búið að mæla þetta. Þar sem fleiri sjúkraliðar starfa, þar eru minni mistök, meiri gæði, betri teymisvinna og styttri dvalartími á stofnunum. Þetta er ekki huglægt mat, þetta eru staðreyndir.

Svo… hver vill vinna svona starf?

Fólk sem vill hafa áhrif.

Fólk sem vill sjá árangur, ekki bara á skjölum, heldur í augum fólks sem nær aftur fótfestu.

Fólk sem nennir ekki að hanga á fundum sem enginn man eftir.

Fólk sem vill vinna með fólki, ekki bara gögnunum um það.

Þetta starf er ekkert fyrir alla. En fyrir þá sem vilja frekar alvöru en aðgerðaleysi, manngildi fremur en markaðsmál, þá er þetta leið sem gefur meira til baka en margt annað.

Og það er pláss fyrir þig.

Við erum ekki að leita að hetjum – við erum að leita að liðsfólki

Það þarf enginn að „bjarga kerfinu“. En það þarf fleiri sem vilja byggja það upp. Með okkur. Í liðinu. Ef þú ert að leita að námi með framtíð, starfi með áhrifum og samfélagslegri merkingu, þá er sjúkraliðastéttin staður sem þú getur farið inn í með stolti og krafti. Ekki til að vera „hjálparhönd“. Heldur til að vera fagmanneskja.

Vertu í liðinu. Ekki bara til að mæta, heldur til að vera virkur hluti af lausninni. Við höfum traust á þessari þjónustu. Vegna fólksins sem vinnur hana.

Höfundur er formaður Sjúkraliðafélags Íslands

Sandra B. Franks Heilbrigðismál

