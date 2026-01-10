Að elska nóg til að sleppa takinu Ingrid Kuhlman skrifar 10. janúar 2026 08:00 Það er auðvelt að elska þegar lífið heldur áfram, en erfitt að elska þegar endalok nálgast. Þeir sem hafa fylgt ástvini sem þjáðist vita að stundum tekur ástin á sig nýtt form: hún verður að samhyggð, umhyggju og, að lokum, samþykki. Að samþykkja að sá sem maður elskar vilji deyja er líklega ein af erfiðustu gjörðum ástarinnar. Ástin sem vill halda og sleppa Í umræðu um dánaraðstoð er gjarnan rætt um rétt einstaklingsins til að ráða yfir eigin dauða. Sjaldnar er rætt um þá sem standa honum næst – fjölskyldu, maka og vini – sem þurfa að lifa með þeirri ákvörðun. Þegar endalokin nálgast takast eðlilega á ýmsar tilfinningar hjá aðstandendum. Þeir vilja halda í það sem var og það örlitla sem enn er en vita að það er komið að leiðarlokum. Þeir þurfa að sleppa takinu og virða ákvörðun ástvinarins um að ákveða sín eigin endalok. Þetta er djúpstæð siðferðileg og tilfinningaleg togstreita. Að elska manneskju sem kýs að ljúka lífi sínu með dánaraðstoð þýðir að setja hennar líðan ofar eigin ótta og sorg. Það er gjörningur af virðingu, en líka af sársauka. Margir lýsa því sem „að elska nóg til að sleppa takinu.“ Efinn í samþykkinu Samþykki aðstandenda er oft litað af efa. Annars vegar finnst þeim þeir sýna dýpstu virðingu og kærleika með því að styðja ákvörðun ástvinarins. Hins vegar velta sumir fyrir sér hvort þeir hafi gert rétt, hefðu átt að berjast meira, hvetja ástvininn til að bíða aðeins lengur, halda voninni lifandi. Þessi efi er ekki veikleiki heldur mannleg sönnun þess að ást og sorg fara hönd í hönd. Það er ekki auðvelt að sætta sig við að stundum er besta leiðin til að sýna kærleika að viðurkenna endalok. Ábyrgðin og þögnin Í löndum þar sem dánaraðstoð hefur verið lögleidd lýsa aðstandendur því gjarnan að þeir hafi upplifað ákveðna einangrun eftir andlát ástvinarins. Þeir vilja tala um reynsluna, um léttinn, friðinn, en líka tómið sem fylgir, en vita ekki hvar eða við hvern. Samfélagið býður ekki alltaf upp á rými fyrir þennan flókna sorgarveruleika. Sumir mæta misskilningi eða jafnvel dómhörku: „Hvernig gastu stutt þetta?“ Þannig verður þögnin tvöföld: þögnin í kringum dauðann sjálfan og þögnin um ástina. En einmitt í þessari reynslu felst dýrmætur sannleikur um manngildi. Aðstandendur sem styðja dánaraðstoð gera það sjaldnast af uppgjöf heldur af ábyrgð. Þeir sjá manneskjuna og þjáninguna og virða vilja hennar. Stundum er virðing fyrir lífinu fólgin í því að viðurkenna þá stund þegar því lýkur. Ástin sem samfélagið sér ekki Samfélagið á oft erfitt með að sjá ástina í ákvörðun sem felur í sér að kveðja. Við túlkum ást þannig að við séum til staðar, höldum í fólk, önnumst það, verjum og gætum en ekki þannig að við sleppum takinu. Dánaraðstoð snertir einmitt þetta: að skilja að umhyggja getur tekið á sig ólíkar myndir. Hún kennir okkur að stundum birtist kærleikurinn í því að hlusta og samþykkja. Það krefst hugrekkis að standa hjá og styðja ástvin sem óskar eftir dánaraðstoð þegar hjartað kallar á hið gagnstæða. En kannski er það einmitt í þeirri viðkvæmu mótsögn sem ástin sýnir sitt dýpsta eðli. Hvað segir þetta um ástina? Að sleppa takinu á ástvini er æfing í hugrekki og auðmýkt. Við lærum að við eigum ekki hina manneskjuna, að ástin felur ekki í sér eignarhald heldur viðurkenningu á sjálfræði hennar. Ástin felur í sér að mæta henni þar sem hún er stödd. Að styðja dánaraðstoð er ekki að velja dauðann fram yfir lífið heldur að virða líf þess sem kveður, eins og það birtist þegar einstaklingur segir: „Nú er komið nóg.“ Slík reynsla getur umbreytt skilningi okkar á ást. Hún sýnir að ástin er ekki aðeins tilfinning heldur ábyrgð, að mæta öðrum þar sem þeir eru, jafnvel þegar það brýtur hjartað. Að kveðja fyrr en við vildum Þeir sem hafa elskað manneskju sem kýs dánaraðstoð upplifa oft bæði frið og söknuð. Þeir vita að þeir slepptu ekki takinu vegna kærleiksleysis heldur vegna þess að ástin kallaði á það. Ást og samkennd geta orðið til þess að við styðjum ákvörðun sem felur í sér að kveðja fyrr en við vildum. Kannski er þetta á endanum dýpsti mælikvarðinn á ást, að kunna að sleppa ástvini, sem er þó ekki endir á ástinni heldur umbreyting hennar. Ástin heldur áfram, hljóðlega, í minninu, í þakklæti, í þeirri vitund að virðingin fyrir lífinu nær líka yfir dauðann. Höfundur er formaður Lífsvirðingar, sem berst fyrir lögleiðingu dánaraðstoðar á Íslandi. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Ingrid Kuhlman Mest lesið „Múslimahjörðin“ að taka yfir Ísland? Árni Þór Þórsson Skoðun Sjálfstæðisflokkurinn yfirgefur okkur Lárus Bl. Sigurðsson Skoðun Halldór 10.01.2026 Halldór Málið of stórt fyrir þjóðina Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Bókun 35: Þegar Alþingi missir síðasta orðið Júlíus Valsson Skoðun Manst þú eftir hverfinu þínu? Pétur Marteinsson Skoðun Uppruni ADHD Óttar Guðmundsson Bakþankar Ný kynslóð Björg Magnúsdóttir Skoðun Styttum nám lækna Haraldur F. Gíslason Skoðun Ahhh! Þess vegna vill Trump eignast Grænland! Ágúst Kvaran Skoðun Skoðun Skoðun Ný kynslóð Björg Magnúsdóttir skrifar Skoðun Manst þú eftir hverfinu þínu? Pétur Marteinsson skrifar Skoðun Málið of stórt fyrir þjóðina Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Sjálfstæðisflokkurinn yfirgefur okkur Lárus Bl. Sigurðsson skrifar Skoðun Bókun 35: Þegar Alþingi missir síðasta orðið Júlíus Valsson skrifar Skoðun „Múslimahjörðin“ að taka yfir Ísland? Árni Þór Þórsson skrifar Skoðun Ahhh! Þess vegna vill Trump eignast Grænland! Ágúst Kvaran skrifar Skoðun 35% aukning í millilandaflugi um Akureyrarflugvöll Ásthildur Sturludóttir skrifar Skoðun Við erum hjartað í boltanum Ásgeir Sveinsson skrifar Skoðun Áramótaheit sem endast Sigrún Þóra Sveinsdóttir skrifar Skoðun Vernd hvala er þjóðaröryggismál Micah Garen skrifar Skoðun Tímabært að koma böndum á gjaldskyldufrumskóginn Hanna Katrín Friðriksson skrifar Skoðun Uppgjöf í barnamálum Bozena Raczkowska skrifar Skoðun Að óttast að það verði sem orðið er Helga Þórólfsdóttir skrifar Skoðun Börnin okkar eiga betra skilið en ókunnugar afleysingar Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar Skoðun Að nýta atvinnustefnu til að móta hagvöxt Mariana Mazzucato skrifar Skoðun Villi er allt sem þarf Birgir Liljar Soltani skrifar Skoðun Börnin borga verðið þegar kerfið bregst Svava Björg Mörk skrifar Skoðun Ómissandi innviðir – undirstaða öryggis og viðnáms samfélagsins Sólrún Kristjánsdóttir skrifar Skoðun Atvinnuþátttaka eldra fólks og sjálfbærni Halldór S. Guðmundsson,Kolbeinn H. Stefánsson skrifar Skoðun Mannasættir Teitur Atlason skrifar Skoðun ESB og Kvótahopp Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Meirihluti vill lögfesta rétt til leikskólapláss Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar Skoðun Lesblinda til rannsóknar Guðmundur S. Johnsen skrifar Skoðun Í lok jólanna og upphafi nýs árs Gestur Valgarðsson skrifar Skoðun Heilsa og veikindadagar - nýtt ár og ný tækifæri Victor Guðmundsson skrifar Skoðun Styttum nám lækna Haraldur F. Gíslason skrifar Skoðun Vangaveltur um trú og aukinn áhuga ungs fólks á henni Gunnar Jóhannesson skrifar Skoðun Íslenskan í andarslitrunum Steingrímur Jónsson skrifar Skoðun Frá nýlendu til þjóðar: Lærdómur sem Íslendingar þekkja Bernharð S. Bernharðsson skrifar Sjá meira