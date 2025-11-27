Tökur standa yfir á nýrri leikinni sjónvarpsþáttaröð sem ber heitið Ljúfa líf sem gerist í lok áttunda áratugarins í Reykjavík en aðallega í Magaluf á Mallorca á Spáni. Tökur hafa staðið yfir hér á Íslandi meðal annars í Ármúla þar sem skemmtistaðurinn Hollywood var til húsa.
Steindi Jr. og Saga Garðarsdóttir sameina krafta sína í aðalhlutverkum í þáttaröðinni sem er kómedídrama. Steindi leikur plötusnúð á Hollywood í Ármúla sem er að sleppa af léttasta skeiði en þó fastur í táningnum. Óábyrg týpa sem býr enn í foreldrahúsum og elskar djammið.
Steindi hittir æskuástina sína úr gaggó sem Saga leikur. Plötusnúðurinn verður skotinn sem aldrei fyrr og til að endurvekja ástina ræður hann sig sem fararstjóra í hópferð Íslendinga til Magaluf á Spáni til að elta hana við hennar störf sem femínískur kvikmyndagerðarmaður á Spáni.
Hugmyndin að sögunni kviknaði hjá Ragnari Bragasyni sem skrifaði handritið ásamt Snjólaugu Lúðvíksdóttur. Fjöldi þekktra leikara kemur fram í seríunni en með helstu hlutverk fara Nikulás Hansen Daðason, Ingi Þór Þórhallsson, Sigga Ózk, Rakel Ýr Stefánsdóttir, Sigurður Sigurjónsson, Katrín Halldóra Sigurðardóttir, Þorsteinn Bachmann, Søren Bregendal, Friðgeir Einarsson, Ragnheiður Steindórsdóttir, Þórhildur Þorleifsdóttir, Thea Snæfríður Kristjánsdóttir, Sigríður Ásta Olgeirsdóttir, Breki Freyr Rúnarsson, Jóhann Sigurðsson og Helga Bragadóttir.
Um er að ræða átta þátta seríu sem til stendur að sýna á sjónvarpsstöðinni Sýn haustið 2026.
Tökum á þeim hluta sögunnar sem gerist á Íslandi er nýlokið og fóru meðal annars fram í Ármúla. Þar var Hollywood-skiltið endurgert og múgur og margmenni á setti.
Hópurinn færir sig svo til Tenerife á nýju ári þar sem bróðurpartur seríunnar verður skotinn. Katrín Halldóra snýr þannig aftur á eyjuna sem hún sá á tímabili ekki fyrir sér að heimsækja aftur. Katrín Halldóra útskýrði í Bakaríinu á Bylgjunni á dögunum að ummæli hennar um versta stað sem hún hefði komið á hefðu ekki verið sögð í fullri alvöru.
Hollywood var skemmtistaður í Ármúla í Reykjavík sem sérhæfði sig í diskótónlist, diskósýningum og almennum glamúr á árunum 1978 til 1987. Opið var alla daga vikunnar, nema á miðvikudögum því á þeim degi var bannað að selja og veita áfengi á Íslandi.
Rúmu ári eftir opnun Hollywood var önnur hæð byggð ofan á skemmtistaðinn. Við það stækkaði hann um helming og barirnir urðu átta. Inni á staðnum var auk þess sjoppa þar sem selt var sælgæti, sokkabuxur, snyrtivörur og samlokur og annað smálegt. Einnig var hægt að kaupa þar ísmola við lokun á kvöldin og hafa með sér í heimapartíin. Helstu plötusnúðar staðarins voru þeir: Leópold Sveinsson, Ásgeir Tómasson, Gísli Sveinn Loftsson (Áslákur), Halldór Árni Sveinsson og Daddi dídjei.
Skemmtistaðurinn kemur fyrir í nokkrum íslenskum dægurlagatextum. Má þar nefna lagið Fegurðardrottning með Ragnhildi Gísladóttur. Þar segir:
„Og svo frétti ég af keppninni í Hollywood / Þar sem bíll af Datsun-gerð í veði var / Svo ég skellti mér í chiffonkjól, batt hár í hnút / og viti menn, ég sigur úr býtum bar.“
Í lagi Bítlavinafélagsins, Þrisvar í viku, segir frá tvítuga töffaranum Auðbirni sem „...fer í ljós þrisvar í viku og mætir reglulega í líkamsrækt. Hann fer í Hollywood um helgar með mynd af bílnum í vasanum.“
Á plötunni Ísland syngur Spilverk þjóðanna um hippann sem „forðum í Tjarnarbúð fríkaði út“ en „er nú fastagestur í Hollywood, mænir á meyjar og vídeó og dreymir um Alfa Rómeó“.
Bubbi Morthens samdi svo og söng lagið Hollywood, hárbeitta ádeilu um firringu diskómenningarinnar, sem kom út á hljómplötunni (1980). Lag Herberts Guðmundssonar Hollywood fjallar þó um samnefnt hverfi í Los Angeles en Herbert var þó tíður gestur á skemmtistaðnum.