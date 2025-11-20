Hver er virðingin fyrir skólaskyldunni?

Skóli er ekki geymsla sem kennir börnum bók- og tölustafi, heldur hluti af því þorpi sem elur upp barn. Í starfi mínu sem barnasálfræðingur voru það allra helst skólar sem bentu fyrst á áhyggjur af hegðun og líðan barna.
Þegar kom að því að hjálpa einstökum börnum, skipti samstarf við skóla ekki síður máli en samstarf við foreldra. Því miður er tilhneiging til að tala niður menntakerfið okkar og jafnvel hörfa aftur til fortíðar en naflaskoðunar er vissulega þörf.
Það er margt sem mætti skoða betur innan menntakerfisins en hér vil ég vekja athygli á tvennu. Annars vegar starfsumhverfi kennara, en starfið er gefandi og krefjandi í senn því við ætlumst einhvern veginn til þess að kennarar séu ekki bara kennarar heldur einnig félagsráðgjafar, sálfræðingar, læknar, túlkar og jafnvel tæknimenn.
Úr þessu þarf að bæta og ég hef þess vegna kallað eftir skriflega eftir svörum frá mennta- og barnamálaráðherra um aðgerðir til að bæta starfsumhverfið en einnig hvort
ekki sé þörf á að þarfagreina fjölbreyttari aðkomu fagstétta, annarra en kennara, innan menntakerfisins.
Ég hef líka áhyggjur af skorti á virðingu fyrir skólaskyldunni. Íslenskt skólaár er með þeim styttri sem þekkjast í kringum okkur. Í samtölum við kennara hef ég heyrt að algengt sé að foreldrar fari í löng frí, á skólatíma, og sinna ekki námi barnsins á meðan. Börnin dragast aftur úr, og erfitt er fyrir kennara að þurfa að koma þeim á sporið og heill bekkur er kominn langt fram úr. Eftir situr barn sem lærir ekki stafkrók um atviksorð vegna Teneferðar.
Sum sveitarfélög hafa nú þegar gripið til aðgerða til árangurs vegna þess vandamáls sem mér skilst að sé vaxandi, en betur má ef duga skal.
Við þurfum að sjá svart á hvítu hve mikið börn eru að missa úr skóla vegna leyfistöku vegna ferðalaga. Því hef ég einnig óskað eftir því að mennta- og barnamálaráðherra taki saman slíka tölfræði og hvort þörf sé á aðgerðum. Við þurfum að senda foreldrum og börnum skýr skilaboð. Menntun skiptir máli og okkur ber að virða hana.
Höfundur er varaþingmaður Viðreisnar.
Eva Hauksdóttir skrifar
Eggert Sigurbergsson skrifar
Katrín Sigríður J. Steingrímsdóttir skrifar
Bergljót Kristinsdóttir skrifar
Gunnar Pálsson skrifar
Anna Sóley Ásmundsdóttir skrifar
Guðmundur Ari Sigurjónsson skrifar
Pétur Björgvin Sveinsson skrifar
Jón Trausti Kárason skrifar
Hjörtur J. Guðmundsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Jón Ármann Steinsson skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Margrét Kristmannsdóttir skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Gunnar Alexander Ólafsson skrifar
Gunnlaugur Már Briem skrifar
Jóhannes Bjarni Guðmundsson skrifar
Róbert Ragnarsson skrifar
Aldís Amah Hamilton,Hulda Jónsdóttir Tölgyes,Klara Ósk Elíasdóttir,Ragnheiður Gröndal,Rósa Líf Darradóttir,Valgerður Árnadóttir skrifar
Jónas Yngvi Ásgrímsson skrifar
Magnús Árni Skjöld Magnússon skrifar
Ari Allansson skrifar
Sigrún Brynjarsdóttir skrifar
Hópur stjórnarmanna Almannaróms skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Sigurður Kári Harðarson skrifar