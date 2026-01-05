Hvað á að gerast fyrir 15–24 ára ungmenni ef þau fá ekki innlögn á Vog strax þrátt fyrir að vera tilbúin í meðferð Halldóra Lillý Jóhannsdóttir skrifar 5. janúar 2026 21:00 Þegar ungmenni á aldrinum 15 til 24 ára óskar sjálft eftir innlögn í afeitrun vegna ópíóíðafíknar og fær þau svör að ekkert pláss sé tiltækt, myndast tómarúm sem kerfið kýs að líta fram hjá. Í því tómarúmi ríkir ekki aðgerðaleysi, heldur taka við óformlegar, hættulegar og ólöglegar lausnir. Ungmennið leitar til götusala. Aðstandendur, gjarnan án nauðsynlegrar þekkingar eða úrræða, neyðast til að gegna hlutverki heilbrigðisstarfsfólks. Fráhvörf eiga sér stað án faglegs utanumhalds, líkur á bakslagi aukast og hætta á ofskömmtun vex verulega. Í þessu ferli er enginn sem ber formlega ábyrgð. Hér er ekki um að ræða einstök slys eða tilviljanakennd mistök, heldur endurtekið og kerfisbundið mynstur ábyrgðarleysis. Þetta ástand er gjarnan réttlætt með setningum sem hafa orðið fastur liður í orðfæri kerfisins en standast enga faglega eða siðferðilega skoðun. Ungmenni er sagt að fara heim og halda sér hreinu, að bíða þar til ástandið versni, að fjölskyldan þurfi að stíga inn eða að hringt verði síðar. Engin þessara fullyrðinga jafngildir meðferð. Þær fela í sér framsal ábyrgðar frá opinberum aðilum til götunnar, aðstandenda og tilviljana. Lágmarkslausn við þessum aðstæðum er einföld og ætti ekki að vera umdeild. Um leið og ungmenni óskar eftir meðferð eða er metið í bráðri ópíóíðafíkn má það ekki vera án formlegrar vistunar á meðan beðið er eftir innlögn. Á milli ákvörðunar um að hefja meðferð og raunverulegrar afeitrunar verður að vera til staðar skilgreind skyldubrú, en ekki tómarúm. Sú brú felst í bindindismiðaðri, lokaðri og stýrðri bráðabiðvist. Hún er hvorki Vogur né gatan, heldur sjálfstætt úrræði með sólarhringsvist, skýra aðgangsstýringu og algjört bann við vímuefnum. Aldurshópurinn er afmarkaður við 15 til 24 ára. Læknir ber ábyrgð á fráhvarfsmeðferð, hjúkrun er til staðar allan sólarhringinn og reglan er einföld: ungmennið bíður þar til innlögn í afeitrun hefst. Þetta er verndarráðstöfun sem miðar að lífsbjörg, ekki refsing og ekki hugmyndafræðilegt úrræði. Í þessu samhengi verður að vera með öllu skýrt að læknisfræðileg ábyrgð hvílir á heilbrigðiskerfinu. Ef ungmenni er háð ópíóíðum og bíður eftir afeitrun er það hvorki hlutverk götusala að útvega lyf né hlutverk foreldra að stýra fráhvörfum. Allt sem felur í sér að kerfið horfi fram hjá þessari skyldu er meðvituð vanræksla á faglegri ábyrgð og skapar aðstæður þar sem líf og heilsa eru sett í verulega hættu. Ábyrgðarskiptingin má ekki vera óljós. Við mat á fíkn og á biðtíma eftir afeitrun ber heilbrigðiskerfið ábyrgð. Þegar ungmenni er yngra en 18 ára bætist við lagaleg ábyrgð barnaverndar. Fyrir einstaklinga á aldrinum 18 til 24 ára hvílir ábyrgðin á ríkinu. Millibilsástandið, tímabilið milli mats og innlagnar, má aldrei vera grátt svæði heldur skal það ávallt falla undir formlega skyldubrú. Þegar slíkt úrræði er ekki til staðar er það ekki barnið sem bregst, heldur kerfið sem stendur í vanefndum. Slík vanefnd felur jafnframt í sér brot á lögbundnum rétti sjúklinga til samfelldrar heilbrigðisþjónustu og á þeirri jákvæðu skyldu ríkisins að vernda líf og heilsu þegar fyrir liggur raunveruleg og fyrirsjáanleg hætta. Ábyrgðarleysi sem byggist á skorti á úrræðum eða skipulagi afléttir hvorki lagalegri né faglegri ábyrgð hins opinbera. Kjarni málsins er óþægilegur en óhjákvæmilegur. Að láta ungmenni á aldrinum 15 til 24 ára „redda sér“ ópíóíðum á biðtíma felur í sér óbeint samþykki hins opinbera fyrir ólöglegri neyslu og framsali lífshættu yfir á barnið og fjölskyldu þess. Þetta er ekki flókið úrlausnarefni, heldur afleiðing viljaleysis og hræðslu við að axla ábyrgð. Höfundur er lögfræðingur. Viltu birta grein á Vísi? Sendu okkur póst. Senda grein Fíkn Börn og uppeldi Mest lesið Tökum Ísland til baka Baldur Borgþórsson,Sigfús Aðalsteinsson Skoðun Hættum að setja saklaust fólk í fangelsi Jóhann Karl Ásgeirsson Gígja Skoðun Strandlengjan er útivistarsvæði fólksins – ekki hraðbraut Vilborg Halldórsdóttir Skoðun Bók ársins Kjartan Valgarðsson Skoðun Það hefði mátt hlusta á FÍB Runólfur Ólafsson Skoðun Orð ársins Berglind Guðmundsdóttir Skoðun Er verið að svelta millistéttina til hlýðni? Eggert Sigurbergsson Skoðun Allt hefur sinn tíma Hilmar Kristinsson Skoðun Til verði evrópskt heimsveldi Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Nýjar leiðbeiningar WHO um geðheilbrigðismál Kristín Einarsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Hvað á að gerast fyrir 15–24 ára ungmenni ef þau fá ekki innlögn á Vog strax þrátt fyrir að vera tilbúin í meðferð Halldóra Lillý Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Ungmennahús í Hveragerði Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir skrifar Skoðun Nýjar leiðbeiningar WHO um geðheilbrigðismál Kristín Einarsdóttir skrifar Skoðun Treystum við ríkisstjórninni fyrir náttúru Íslands? Guðmundur Hörður Guðmundsson skrifar Skoðun Allt hefur sinn tíma Hilmar Kristinsson skrifar Skoðun Hernaðaríhlutun og mannréttindi í Venesúela Volker Türk skrifar Skoðun Er verið að svelta millistéttina til hlýðni? Eggert Sigurbergsson skrifar Skoðun Hættum að setja saklaust fólk í fangelsi Jóhann Karl Ásgeirsson Gígja skrifar Skoðun Orð ársins Berglind Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Mataræðið – mikilvægur hluti af loftslagslausninni Eyþór Eðvarðsson skrifar Skoðun Allt skal með varúð vinna Hrafnhildur Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Snjór í Ártúnsbrekku Stefán Pálsson skrifar Skoðun Bók ársins Kjartan Valgarðsson skrifar Skoðun Það hefði mátt hlusta á FÍB Runólfur Ólafsson skrifar Skoðun Aðgengi fatlaðs fólks að vinnumarkaði er ekki góðgerð, það er jöfnuður Valný Óttarsdóttir skrifar Skoðun Skamm, skamm Davíð Bergmann skrifar Skoðun Utanríkismálaárið 2025 Vilborg Ása Guðjónsdóttir,Erlingur Erlingsson,Guðbjörg Ríkey Th. Hauksdóttir,Guðrún Helga Jóhannsdóttir,Sveinn Helgason skrifar Skoðun Réttarkerfið sem vinnur gegn börnum Theodóra Líf Aradóttir skrifar Skoðun Fíkn er ekki skömm – hún er sjúkdómur Elín A. Eyfjörð Ármannsdóttir skrifar Skoðun Til verði evrópskt heimsveldi Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Ert þú ekki bara pólitíkus? Ása Berglind Hjálmarsdóttir skrifar Skoðun Öryggi Íslands á ólgutímum Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifar Skoðun Æskan er okkar fjársjóður Árni Guðmundsson skrifar Skoðun Strandlengjan er útivistarsvæði fólksins – ekki hraðbraut Vilborg Halldórsdóttir skrifar Skoðun Jafnaðarstefnan og markaðsbrestur á húsnæðismarkaði, þéttingarstefnan, velferð og fagurfræði Magnea Marinósdóttir skrifar Skoðun Af hverju opinbert heilbrigðiskerfi? Jón Magnús Kristjánsson skrifar Skoðun Umræðan um bólusetningar barna á algjörum villigötum Júlíus Valsson skrifar Skoðun Tökum Ísland til baka Baldur Borgþórsson,Sigfús Aðalsteinsson skrifar Skoðun RÚV, aðgerðasinnar og íslenskan okkar Jón Pétur Zimsen skrifar Skoðun Hvað er karlmennska? Sigurður Árni Reynisson skrifar Sjá meira