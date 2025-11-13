Lífið

„Get ekki hætt að hlusta og gráta“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Elín Ey er afar rómantísk.
Þrátt fyrir fjarlægðina lét tónlistarkonan Elín Ey ekki standa í vegi fyrir því að gleðja unnustu sína, listakonuna Írisi Tönju Flygenring, sem fagnaði 36 ára afmæli í gær. Í tilefni dagsins deildi Elín hjartnæmu myndskeiði á Instagram þar sem hún flytur lagið Tiny Dancer eftir Elton John.

Elín er stödd í Bandaríkjunum um þessar mundir þar sem hún er á tónleikaferðalagi og því ljóst að söknuðurinn er meiri á dögum sem þessum.

„Elska þig svo mikið mikið mikið, ástin mín eina. Fallegust í heimi með fallegustu röddina – fallegasta gjöf sem ég gæti hugsað mér,“ skrifaði Íris við færslu Elínar á Instagram.

Íris endurbirti myndskeiðið í story á Instagram-síðu sinni og skrifaði: „Nei bara ha? Ég get ekki hætt að hlusta og gráta. Svo erfitt að hún sé hinum megin á hnettinum að gera það sem hún gerir best, en guð minn almáttugur. Þetta er fallegasta afmælisgjöf sem ég gæti hugsað mér – fyrst hún sjálf er ekki í boði.“

Flutning Elínar má heyra í færslunni hér að neðan:

Íris Tanja og Elín byrjuðu saman í mars árið 2022, stuttu eftir að Elín vann Söngvakeppni sjónvarpsins ásamt systrum sínum með laginu Með hækkandi sól. Þær systur kepptu síðan fyrir Íslands hönd í Eurovision í Tórínó í maí 2022.

Í október sama ár fór Íris á skeljarnar og bað um hönd Elínar.

